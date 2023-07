Voldshendelse på Ullern i Oslo – mann siktet for drapsforsøk

En mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en kvinne ble utsatt for vold på Ullern i Oslo tirsdag, opplyser politiet til NTB.

– Fornærmede er alvorlig skadet. Hun er brakt til sykehus, sier krimleder Stian Holm i Oslo politidistrikt til nyhetsbyrået.

Politiet i Oslo melder at en person er alvorlig skadet og kjørt til sykehus etter en alvorlig voldshendelse.







Hun var ved bevissthet da hun ble fraktet til sykehuset, ifølge operasjonsleder Tor Grøttum.

– Hypotesen vår er at dette er snakk om en knivstikking. Vi søker etter redskapet som er brukt, sier Grøttum til VG.

Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner.

– Relasjonen deres er at de er naboer. Vi undersøker foranledning og motiv, sier Grøttum.

Politiet etterforsker saken. Hendelsen skjedde i et leilighetsbygg på Ullern i Oslo.

Både gjerningspersonen og fornærmede er i 20-årene, ifølge NRK.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post