Sykmeldingen Bjørnar Moxnes forlenges

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har vært sykemeldt siden 3. juli. Nå er sykemeldingen forlenget med en uke, til og med den 25. juli.

Det bekrefter partiet i en SMS. Første nestleder Marie Sneve Martinussen fortsetter å fungere som leder.

– Rødt har en operativ ledelse, vi har sterke kandidater i hele landet og stiller rekordmange lister. Vi er klare for lokalvalget, og jobber videre for fullt med de siste forberedelsene til en valgkamp som handler om kollektivtrafikken, boliger og velferden der vi bor. Så ser vi fram til at Bjørnar kommer sterkt tilbake, Martinussen i en SMS til VG.

Moxnes ble sykemeldt etter at det hadde blitt kjent at han var tatt for tyveri av et par solbriller på Gardermoen.

Fredag den 30. juni innrømmet Rødt-lederen at han var tatt for tyveri av solbrillene tidligere samme måned. Formiddagen etter beklaget han en rekke ganger under en pressekonferanse i Oslo sentrum, men han fikk også kritikk for å ha endret forklaringen sin en rekke ganger gjennom helgen.

Rødt-lederen ble sykemeldt mandagen etter. Partiet hadde samme kveld ekstraordinært landsstyremøte oms ykemeldingen, der det ble uttrykt full tillit til partilederen,.

