EN SLAGS PENGEPROBLEMER: – Det var nok penger til at det skapte en del praktiske problemer, sier politiadvokat Fredrik Soma om beløpene som mannen mottok på vegne av den mindreårige jenta.

Voksen mann hjalp 15-åring å selge seksualiserte bilder

Tretti tusen kroner på tre måneder. Tenåringsjenta fikk inn så mye penger på å selge seksualiserte bilder at hun trengte assistanse. Den kom fra en voksen mann.

– Det var en spesiell sak, om et barn som hadde drevet med salg av seksualiserte bilder i svært stor stil. Hun hadde tjent flere titalls tusen kroner på det.

Det forteller politiadvokat Fredrik Soma i Sør-Vest politidistrikt. Han er påtaleansvarlig jurist i spesialgruppen Operasjon Spiderweb som etterforsker overgrep mot barn.

Tidligere i sommer gikk Vipps ut og ba foreldre ha større kontroll med sine barns Vipps-kontoer. Vipps hadde varslet foreldrene til 19 barn som de hadde sett motta bekymringsfulle innbetalinger.

Store beløp for barn

Nå forteller politiadvokat Soma at Spiderweb har sett flere tilfeller hvor mindreårige har mottatt store beløp. Pengene kommer ofte fra salg av seksualiserte bilder, og i noen tilfeller fra sugardating sugardating«Sugardating» er når personer (som oftest eldre, velstående menn) betaler en annen person (som oftest unge kvinner) for et forhold..

TVANG IKKE NØDVENDIG: Politiadvokat Soma har opplevd at forsvarere i retten har argumentert med at tenåringsjenta solgte bilder frivillig. – Det er en argumentasjon som de kommer liten vei med hos domstolen, sier han.

Det mest oppsiktsvekkende tilfellet førte til at en mann ble dømt til ett års fengsel i november i fjor i Sør-Rogaland tingrett. Tre av månedene var ubetinget. I denne saken hadde ei mindreårig jente i en periode tjent mer enn ti tusen kroner i måneden.

Inntektene var så store at hun var i ferd med å bikke beløpsgrensen som Vipps har satt for mindreårige.

Barn under 15 år kan motta maksimalt 65.000 kroner gjennom Vipps i løpet av ett år.

– Vi har opplevd at det er barn og unge som må finne alternativer til Vipps, enten på grunn av beløpsgrensen eller fordi de ønsker på kamuflere pengene som de får inn, sier Soma.

Det var tilfellet med denne jenta. En av dem som betalte for bilder, en mann i begynnelsen av tjueårene, tilbød seg derfor å hjelpe henne med å få inn pengene.

Penger skapte problemer

– I stedet for at de betalte direkte til henne, betalte de til hans Vipps-konto. Deretter overførte han pengene til henne på ulike andre måter som gjorde at de voksne rundt jenta ikke skulle oppdage det. I hennes tilfelle ble beløpene svært store, sier Soma.

BEKYMRINGSMELDING: Det siste året har Vipps sendt denne meldingen til foreldre til 19 jenter i alderen 10 til 16 år.

Akkurat hvor mye penger jenta fikk inn, klarte politiet ikke å avklare. Men i løpet av tre måneder mottok mannen 35.000 kroner fra menn som han ikke hadde noen relasjon med.

Retten la til grunn at minst 30.000 av disse var betaling for seksualiserte bilder av den mindreårige jenta.

– Det var nok penger til at det skapte en del praktiske problemer. Beløpsgrensen var én grunn til å bruke mannens Vipps-konto som mellomstasjon, men hun ønsket også å holde det skjult. I en periode var det så mange transaksjoner til henne at hun fikk problemer med Vipps.

Kjæreste og betalingsformidler

Etter hvert utviklet det seg til en kjæresteliknende relasjon mellom den mindreårige jenta og den unge voksne mannen.

Tingrettsdommen slår fast at mannen mottok penger på vegne av jenta fra minst 70 andre menn.

– Dette er den fornærmede som jeg har sett har tjent mest på dette. Det var flere titalls tusen over en ganske lang periode fra hun var 14 til omkring 16 år, sier Soma.

Politiadvokaten sier at det er flere grunner til at unge jenter og gutter selger seksualisert materiale, eller sex gjennom sugardating.

– Noen har et utelukkende økonomisk motiv. I andre tilfeller har dette skjedd med barn som har vært litt ensomme, som synes det er kjekt med oppmerksomhet. Og noen synes det er spennende.

70 menn ikke rettsforfulgt

– Er det større fare for en ungdomsøkonomi omkring seksualiserte bilder som ikke ville vært der ellers, med dagens digitale betalingsløsninger?

– Det er mange fordeler med digtal betaling, men i og med at det er så tilgjengelig som det er, så er det veldig enkelt å ty til.

I tillegg til fengselsstraffen, ble mannen også også dømt til å betale 30.000 kroner i erstatning til jenta.

De andre mennene som betalte kvinnen ble ikke rettsforfulgt.

– Utfordringen i saker som denne er at du har et stort antall mistenkte menn som har betalt for seksualisert materiale, og mange av disse mennene har ofte betalt penger til flere jenter. Det krever store ressurser, sier Spiderweb-advokaten.

– Den voksnes ansvar

I denne saken ble løsningen å ikke bruke tid og ressurser på å avhøre noen av barna, men basere tiltalen på hva mannen fortalte, og sammenholde det med oversikten politiet hadde over transaksjonene hans.

Den mindreårige jenta hadde vært en aktiv deltager i prosessen med å selge bilder. Det hadde lite å si for mannens straffverdighet, forteller Soma.

– Det er uansett den voksne som har ansvaret. Det finnes tilfeller hvor forsvarere har forsøkt å argumentere med at barnet har solgt nakenbilder eller sex frivillig, og at de kanskje har tjent penger på dette. Det er en argumentasjon som de kommer liten vei med hos domstolen.