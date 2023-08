ETTERFORSKER: Det er Oslo politidistrikt som etterforsker seksuallovbruddene som den 17 år gamle gutten er siktet for.

Kvinne om voldtektssiktet tenåring: − Jeg er livredd for å møte ham igjen

En 17 år gammel gutt skal i løpet av august ha overfalt to kvinner. Likevel blir han ikke varetektsfengslet.

Kortversjonen En 17 år gammel gutt er siktet for å ha overfalt to kvinner på Østlandet i august, men har ikke blitt varetektsfengslet på grunn av sin unge alder.

Etter det andre overfallet, begjærte politiet ham varetektsfengslet, men tingretten besluttet at 17-åringen skulle løslates.

Også lagmannsretten bestemte at han skulle løslates, til tross for «sterk gjentaklesesfare».

Beslutningen om løslatelse er anket til Høyesterett av politiet. Vis mer

– Jeg tør ikke gå noen steder etter hendelsen. Jeg er livredd for å møte ham igjen, sier den ene kvinnen.

Sitatet er formidlet til VG gjennom bistandsadvokat Hege Salomon.







17-åringen er siktet for å ha overfalt og voldtatt kvinnen om morgenen 1. august.

Overfallsvoldtekten skjedde i nærheten av hjemmet hennes på Østlandet.

– Hun opplevde at hun måtte kjempe for sitt liv. Han tok kvelertak på henne, og det var kun tilfeldigheter som gjorde at hun kom unna, sier bistandsadvokaten.

BISTANDSADVOKAT: Hege Salomon bistår kvinnen som 17-åringen er siktet for å ha voldtatt i starten av august.

Klarte å varsle familiemedlem

Overfallsvoldtekten ble avbrutt etter at kvinnen klarte å kontakte et familiemedlem – som både varslet politiet og fant kvinnen. Familiemedlemmet skal ha sett gjerningsmannen løpe fra stedet.

Politiet pågrep 17-åringen, som er bosatt et annet sted på Østlandet, kort tid senere.

Tenåringsgutten ble siktet for voldtekt, men politiet besluttet at han ikke skulle fremstilles for varetektsfengsling.

Fem dager senere skal 17-åringen ha begått et nytt seksuallovbrudd. Også denne hendelsen beskrives som et overfall, ifølge politiet.

Domstolene vil ikke fengsle

– Han erkjenner ikke straffskyld for noen av forholdene han er siktet for. Han har gitt politiet en forklaring, men den kan ikke jeg gå inn på. Han fastholder at han ikke har noe med disse forholdene å gjøre, sa forsvarer Ole-Kristian Ringnes til VG i forrige uke.

ANKET: Politiet har anket avgjørelsen om å løslate 17-åringen til Høyesterett.

Etter det andre overfallet, ville politiet ha tenåringsgutten varetektsfengslet.

Tingretten mente det var fare for at han ville begå nye lovbrudd, men besluttet at 17-åringen skulle løslates mot meldeplikt til politiet.

Politiet anket avgjørelsen om løslatelse til lagmannsretten, men fikk ikke medhold.

«Sterk gjentakelsesfare»

Lagmannsretten «finner at det foreligger sterk gjentakelsesfare», står det i kjennelsen.

Likevel skal ikke 17-åringen varetektsfengslet, mener lagmannsretten.

«Siktede er under 18 år. Han kan da ikke fengsles med mindre det er «tvingende nødvendig» […] Terskelen for å varetektsfengsle et barn er høy, og det skal unngås at barn utsettes for det inngripende tvangsmiddelet i større grad enn nødvendig.»

17-åringen, som fyller 18 år i neste måned, er løslatt og må nå oppholde seg i hjemmet sitt 24 timer i døgnet. Han har daglig meldeplikt til politiet.

Lagmannsretten mener «at selv om disse vilkårene ikke eliminerer gjentagelsesfaren, er de tilstrekkelig til å redusere gjentagelsesfaren slik at det ikke er tvingende nødvendig at siktede holdes fengslet».

17-åringen har tidligere vedtatt et forelegg for seksuelt krenkende atferd etter en hendelse i januar i år.

– Medfører stor utrygghet

Kvinnen som ble overfalt 1. august, føler seg nå fanget i sitt eget hjem. Hun tør ikke gå ut for å trene eller møte venner – i frykt for å møte den voldtektssiktede 17-åringen.

– Hun og samboeren har akkurat kjøpt boligen de bor i, men nå ønsker de å flytte. Det at siktede ble løslatt medfører stor utrygghet for henne. Hun ønsker å flytte for å føle seg tryggere, sier bistandsadvokat Salomon.

Politiet har anket løslatelsen av 17-åringen til Høyesterett. Det er ventet at saken blir behandlet i landets øverste domstol i nær fremtid.

– Anken ble sendt tirsdag. Så får vi se om de tar saken til behandling. Siktede er løslatt, sier politiadvokat Hacer Ayder Yasar i Oslo politidistrikt, som etterforsker saken.

