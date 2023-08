KAN IKKE LØPE FORTERE: Ved føde- og barselavdelinga på UNN består grunnbemanninga av åtte jordmødre på dagtid, som har ansvar for føden, barsel og barselfløyen på Pingvinhotellet. – Vi kan ikke løpe fortere, sier Ann Kristin Suhr.

Jordmødre ved UNN: − Vi klarer ikke å løpe fortere. Vi kan ikke sy raskere

Jordmødrene på UNN ønsker ikke å spre skremselspropaganda. Men de er glade for alle historiene som kommer fram – kanskje er det de som må til.

iTromsø

Kortversjonen Jordmødre ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø uttrykker bekymring over arbeidspress og mangel på ressurser.

Dette kommer etter «kaosuken» da 39 barn ble født på én uke. I samme uke døde et barn i forbindelse med en fødsel på avdelingen.

Tillitsvalgt for Jordmorforbundet ved UNN Tromsø, Ann Kristin Suhr, understreker at de ikke ønsker å skape frykt, men fremme historier som belyser utfordringer i norsk fødselsomsorg.

Jordmorforbundet rapporterer om et landsomfattende sykefravær på 20 prosent blant jordmødre, og mange søker seg bort fra offentlig sektor på grunn av høy arbeidsbelastning og lav lønn. Vis mer

Bortsett fra en jevn summing fra ventilasjonsanlegget og lyden av gummitøfler mot linoleumsgulv i det fjerne, er det helt stille inne på fødeavdelingen på UNN.

Det er ingen fødende kvinner inne på spiserommet eller i fellesstua. Ingen smertehyl eller babyskrik. Ingen som løper i gangen.

På tavla er det festet én lyserosa knappenål – altså er det én liten jente som har sett dagens lys på UNN i Tromsø til nå i dag. Alle fire fødestuer er opptatte. Kanskje kommer det flere før dagen er omme.

– Å være jordmor er verdens beste yrke, og vi brenner virkelig for yrket vårt. Det er derfor vi strekker oss så langt. Men det er synd at det skal være slik, for vi kan ikke holde på sånn som nå. Vi må få trukket pusten, sier jordmor Ann Kristin Suhr, tillitsvalgt for Jordmorforbundet ved føde- og barselavdelinga ved UNN Tromsø.

Vil ikke spre frykt

Hun var ikke på jobb i uke 30, også omtalt som «kaosuka» da 39 barn kom til verden på én uke, men hun kjenner godt til den. Særlig etter at fire kvinner sto fram med sine sterke historier fra denne uka, begynte telefonen å ringe.

– Jeg hadde ferie da, men fikk mange telefoner både som tillitsvalgt og fra venner ellers i landet. De hadde lest saken i media og var bekymret, lurte på om det som sto der stemte, sier Suhr og fortsetter:

– Vi ønsker ikke å drive med skremselspropaganda, det siste vi vil er å spre frykt, men det er viktig at historiene til kvinnene kom fram, at slike historier fortsetter å komme fram, for å sette søkelys på hvor presset vi kan være og at det trengs endringer i fødselsomsorgen. Og det er også viktig at de som har opplevd dette sender inn en formell klage.

Sårt å ikke strekke til

På avdelinga har de snakket mye sammen i etterkant om kvinnenes historier, og om hvordan det var å være på jobb den uka.

– Vi strekker oss langt, alle sammen, og vi har gjort det veldig lenge. Da er det veldig sårt at man ikke strekker til, at man må gå fra jobb etter doble skift og vite at man ikke har fått gitt alle den omsorgen og hjelpen de trengte, sier Suhr og utdyper:

– Vi er så effektive som vi kan være. Men vi klarer ikke å løpe fortere, vi kan ikke sy raskere, og heller ikke få amminga tidligere i gang ved å sette opp tempoet. Det er ikke slik det fungerer. Vi blir presset, vi kjenner presset, gang på gang, og det er en trasig følelse.

– Faktisk livsviktig

En som reagerte kraftig på fødehistoriene var helsepolitisk talsperson i SV, Marian Hussein, som selv er vernepleier. Onsdag hadde hun tatt turen opp til føden på UNN Tromsø, for å høre hvordan arbeidshverdagen deres er, og hva som må til for å gjøre den bedre.

På et litt for varmt forskningsrom på UNN, rundt et rundt bord, møtte hun jordmor Suhr, overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer, Heidi Tiller, og leder i Jordmorforbundet, Hanne Schjelderup.

– Vi har blitt lovet et styrket fødetilbud i mange år, men likevel går utviklinga i feil retning med kutt i stedet for øremerkede bevilgninger. Finansieringsmodellen fører til at vi får minst midler når vi gjør godt jordmorarbeid med friske mødre og barn, og mest penger når det keisersnitt, rifter og store blodtap. Når vi gjør jobben vår og sørger for at slikt ikke skjer, da kuttes det i jordmorstillinger fordi bevilgningene blir lavere til avdelingen. Det er egentlig helt utrolig, sier Schjelderup.

– Ja, det er liksom som om omsorgen vi gir ikke har en egen verdi, men vi har ikke råd til ikke å gi den, for den er faktisk livsviktig, sier Tiller.

NEDADGÅENDE SPIRAL: – Det er merkelig at fødetilbudet fortsatt bygges ned når vi aldri før har hatt så mange barselkvinner i opprør som nå. Som sier ifra om fæle opplevelser. Vi har sett en forvitring av velferden siden foretaksmodellen kom. Det funker rett og slett ikke, og vi kan ikke fortsette denne nedadgående spiralen, sier Marian Hussein (SV).

– Fødsler er blodig alvor

Tiller var selv på jobb som overlege i uke 30, denne «kaosuka», uken da både jordmødre og overleger vasket ned fødestuer for å gjøre klart til neste kvinne.

– Det har blitt mye snakk om dette som skjedde var forsvarlig eller ikke. Jeg er ikke med på det premisset. Fødetilbudet over hele landet har blitt en minimumstjeneste, og slik kan vi ikke ha det. Graviditet, fødsel og barsel skal oppleves trygt, ikke bare være trygt, sier hun og fortsetter:

– Fødsler er blodig alvor, det er det farligste en frisk kvinne opplever i løpet av sitt liv, og det går som oftest bra – fordi vi er der. Det går ikke bra på grunn av dagens situasjon på fødestuene, det går bra på tross av tingenes tilstand, fordi vi strekker oss ekstra hele tiden, både fordi vi har lidenskap for faget vårt og fordi vi er nødt til det.

Les også Jordmor om fødesituasjonen ved UNN Tromsø: – Uholdbar Tillitsvalgt jordmor Antigone Abazi Nyborg og hennes kolleger fortviler over situasjonen ved Kvinneklinikken på UNN…

Hvor er forståelsen?

Overlegen mener at det ble tydelig i sommer at man manglet en beredskapsplan.

– Modellen må endres, vi må ha bakvakter og ha et minimumsnivå som tåler dagene det ryr på. Brannmenn er på jobb selv om det ikke brenner hele tiden.

– Jeg lurer på hvorfor forståelsen ikke er der, hvorfor fødsel og barsel ikke blir prioritert, hvorfor man ikke evner å se det store bildet. Vi trenger friske gravide, mentalt og fysisk, som føder friske barn, det vil spare landet for mye penger i fremtiden.

– Tror dere på en endring i nær fremtid, at noe vil skje?

– Vi lekker fagfolk som ei sil. Det må skje en endring nå, for å sikre pasientsikkerhet og kvalitet i fødselsomsorgen. Og det haster, sier Schjelderup.

1 av 5 er sykemeldt

Jordmorforbundet har fått rapportert fra tillitsvalgte jordmødre på flere av landets største fødeavdelinger at sykefraværet har vært stabilt på 20 prosent. I tillegg er det veldig mange som søker seg til det private, til helsestasjonene og til andre yrker på grunn av for høy arbeidsbelastning og lite konkurransedyktig lønn i det offentlige.

– Vi må kunne tåle noen sykemeldinger, men slik det er nå, gjør vi ikke det. Bekymringen er jo at vi mister enda flere til andre yrker eller til det private, der det er bedre lønning og arbeidsvilkår, sier Suhr.

– Føler dere at dere blir hørt av ledelsen på UNN?

– Vi har et godt samarbeid med nærmeste leder. Hun jobber og står på for vår sak.

– Har dere opplevd at mange gravide som kommer inn på føden nå er bekymret?

– Ja, det er vanlig at fødende er bekymret, men det er nok flere som ble skremte av oppslagene. Vår jobb er da å være der en til en og berolige dem om at de er i trygge hender. Og det er de jo.