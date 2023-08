DREPT: Jonas Aarseth Henriksen (30) døde torsdag 17. august.

Opplysninger til VG: Jonas Aarseth Henriksen (30) ble skutt

Jonas Aarseth Henriksen (30) skal ha blitt funnet drept i bilen sin.

Ifølge VGs opplysninger ble 30-åringen funnet skutt i bilen sin i nærheten av en hytte i området Nes i Ådal torsdag 17. august.

– Slike detaljer kan jeg ikke bekrefte eller avkrefte. Vi mener det er helt nødvendig at vi er sparsommelige av hensyn til etterforskningen, sier politiadvokat Tine Henriksen til VG.







Hun sier de ikke har kontroll på alle bevis og alle vitner.

– Vi er redde for at hvis vi går ut med detaljer nå, så kan det påvirke noen som har viktig informasjon om saken, fortsetter politiadvokaten.

– Er stedet han ble drept det samme stedet som han ble funnet?

– Det å finne ut av hvor han ble drept er et sentralt spørsmål og det har vi gjennom etterforskning fått en del informasjon om og vi har nå et klarere bilde av det. Men vi kan ikke konkludere på det annet enn at det er sentralt å finne ut av hvor åstedet er.

Hytteeieren uforstående

Hytteeieren har tidligere onsdag opplyst til VG at hun ikke har bestilt noe arbeid ved hytta og at Jonas Aarseth Henriksen var en ukjent person.

FUNNSTEDET: Ved denne hytta i Nes ble Jonas Aarseth Henriksen funnet drept.

Varslet kollega

Henriksen skal ha varslet en kollega om hvor han var.

Kollegaen ble bekymret da han ikke fikk kontakt med 30-åringen og reiste derfor opp til hytteområdet hvor han fant Jonas Henriksen død.

Politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt har sagt at politiet rundt klokken 17 ble varslet om at Jonas var funnet død.

SPERRET AV: Politiet har jobbet ved funnstedet i flere dager.

– Trist

Henriksen er for mange kjent som «Lastebiljonas» på TikTok. Her delte han flittig humoristiske videoer fra hverdagen.

– Helt siden første møte har jeg tenkt at Jonas var en som hadde en glødende interesse og engasjement for yrkessjåførfaget. Han ville virkelig lære og bli god på det han drev med, og det ble han, har hans tidligere kollega Øivind Aksberg sagt til VG.

Regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund, Roy N. Wetterstad, sa at Henriksen var svært godt likt.

– Han var en veldig positiv, blid, reflektert og vennlig person. Det er veldig trist når en så ung gutt lider en slik skjebne, sa Wetterstad til VG.

: Jonas Aarseth Henriksen (30).

Undersøker tidligere saker

I månedene før drapet skrev Henriksen flere ganger om hærverk, trakassering og vold.

Tre kjøretøy med tilknytning til firmaet brant. Henriksen skrev flere ganger om personer som oppsøkte boligen hans på natten, og delte overvåkingsbilder av steinkasting mot boligen.

Flere firmabiler er blitt tagget og et par uker før drapet ble teksten «Tyster Jonas» tagger flere steder i Hønefoss og Hole.

– Dette marerittet har blitt så drøyt nå at jeg trenger all den hjelp jeg kan få, skrev han.

Politiet har bekreftet at Henriksen hadde status som fornærmet i flere saker som er eller har vært under etterforskning, og at det er naturlig å se på dem også i forbindelse med drapsetterforskningen.

Men nøyaktig hvilke saker dette er snakk om, har politiet ikke sagt noe om.