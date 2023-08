Politiet på Ringerike har bedt om å få upublisert podkast om drepte Jonas Aarseth Henriksen

Politifolkene som etterforsker drapet på Jonas Aarseth Henriksen, har bedt om å få innsyn i en upublisert episode av podkasten «Avhørt» med Henriksen.

NTB

– Vi har en dialog med dem som produserer podkasten og har bedt om å få så mye av innholdet som de mener de kan gi ut, sier politiadvokat Tine Henriksen til NTB.

Hun er kjent med innholdet i den første episoden av podkasten om og med drepte Jonas Aarseth Henriksen (30). Politiet ber nå om få del i opplysningene i de andre podkastepisodene som så langt ikke er publisert

– De er det vi har etterspurt. De gjør sine vurderinger nå. Vi er i dialog om det, sier Henriksen.

Les også Politiet om Jonas-drapet: Vurderer fortløpende sikkerhetstiltak rundt andre personer I månedene før han ble drept, fortalte Jonas Aarseth Henriksen (30) om trakassering mot ham og ansatte i selskapet hans.

I den første podkast-episoden forteller Henriksen selv om flere alvorlige hendelser, blant annet tre episoden hvor kjøretøy er blitt stukket i brann, samt konkrete personer som han hevder var involvert.

Intervjuet, som ble gjort seks dager før Henriksen ble funnet drept på Nes i Ådal, etterlater et inntrykk av at det kan ha vært en sammenheng mellom disse hendelsene og det Henriksen ble utsatt for i en toårsperiode før han ble drept i forrige uke.

Torsdag ettermiddag var to av tre episoder publisert.

– Vi er kjent med det som framkommer i denne podkasten. Jeg ønsker ikke gi detaljer om de enkelte sakene vi jobber med, men vi sjekker om de gamle sakene kan ha sammenheng med drapet og jeg kan bekrefte at vi tar etterforskningskritt der vi mener det er nødvendig opp mot dette, sier Henriksen.