BALTO: Blågrønnalger kan skade hundens lever og nerver, og i verste fall være dødelig.

Advarer hundeeiere: Balto svever mellom liv og død

Den badeglade hunden Balto kjemper for livet etter å ha fått i seg livstruende blågrønnalger. Nå vil matmor Malin Ekerhovd advare andre hundeeiere.

Hunden Balto (4) var onsdag på tur med en hundepasser ved innsjøen Storavatnet, en populær badeplass i Bergen.

Omtrent femten minutter senere kollapset den.

– Han reagerte ikke på noe, bare lå der i gresset helt sonet ut, forteller hundeeier Malin Ekerhovd.

Ekerhovd var selv på jobb, og ringte derfor til svigerinne Benedikte Skarholm, som kjørte Balto til veterinæren.

– Vi trodde først det var huggormbitt, sier Skarholm.

Men det viste seg at hunden hadde fått i seg cyanobakterier, også kjent som blågrønnalger, fra vannet.

Historien ble først omtalt i BA.

1 / 2 SVIGERSØSTRE: Benedikte (til venstre) og Malin (til høyre) med hundene sine. KOMPISER: Hundene Balto (til venstre) og Hero (til høyre) er gode lekekamerater. forrige neste fullskjerm SVIGERSØSTRE: Benedikte (til venstre) og Malin (til høyre) med hundene sine.

Dødelig

Blågrønnalger kan produsere giftstoff som kan skade og i verste fall være dødelig for hunden, advarer Veterinærinstituttet.

Derfor bør ikke hunder bade i vann hvor det er mistanke om oppblomstring av slike alger.

Hunder svømmer gjerne med åpen munn og drikker litt mens de bader. Slik kan hunden få i seg de potensielt giftige bakteriene.

Behandling hos veterinær

– Veterinæren sa det var lite de kunne gjøre for Balto, da det var gått for lang tid til å gi brekkmiddel, sier matmor Ekerhovd.

Balto ble først vasket, for å hindre at giftstoffene skulle trekke gjennom huden. Han fikk også to behandlinger med medisinsk kull for å forsøke å binde giftstoffene.

Likevel fikk hunden skader på både lever og nyrer.

BALTO: Hunden svever fortsatt mellom liv og død.

Han har fått flere runder med intravenøs væskebehandling.

– Leververdiene er fortsatt ikke bra. Vi må bare vente og se om han overlever nå, sier Ekerhovd.

De to hundekjære svigersøstrene ønsker å advare andre hundeeiere om hvor farlig blågrønnalger kan være for våre pelskledde familiemedlemmer.

– Vi vil ikke at noen andre hunder skal ha det slik som Balto nå, sier Ekerhovd.

Dra til veterinær umiddelbart

Om du mistenker algeforgiftning, skyll hunden ren og kom deg til veterinær så raskt som mulig, oppfordrer veterinær Sara Solheim ved Agria Dyreforsikring.

– Jo raskere du kommer deg til en veterinær, desto større er sannsynligheten for at hunden overlever.

Hvert minutt teller, påpeker Solheim.

VETERINÆR: Sara Solheim

– Har det gått mindre enn en time kan hunden få brekkmiddel, som gjør at den kaster opp og forhåpentligvis hindrer at giften tas opp i kroppen, sier Solheim.

Blågrønnalgens giftstoffer kan føre til skader på lever og nerver, i form av leversvikt og lammelser, opplyser Solheim.

– Symptomene på forgiftning kommer gjerne raskt, fra ti minutter til få timer etter badet.

Info Typiske symptomer: Sikling

Oppkast / blodig oppkast

Diaré, noen ganger med blod

Bleke slimhinner

Slapp

Skjelver

Ustø/ sjangler

Vanskeligheter med å reise seg

Kramper

Pusteproblemer

Lammelser Vis mer

– Prognosen for dyr som viser tydelige symptomer, er dessverre dårlig, sier Solheim.

Blomstrer om sommeren og høsten

Oppblomstring av blågrønnalger er vanlig i næringsrike vann om sommeren og høsten, spesielt på Sørøstlandet, skriver Veterinærinstituttet.

Oppblomstringene vil som oftest være synlige i form av at vannet blir grønt. De kan samles i viker eller bukter i vannet og skum fra disse områdene kan inneholde høye konsentrasjoner av toksiner.

BLÅGRØNNALGER: Slik kan algene se ut, men til tross for navnet kan de ha ulike farger.

Ser du ferskvann med blågrønnbakterier kan du melde fra i appen Bloomin’ Algae, som er i bruk av Norsk institutt for vannforskning (Niva) i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post