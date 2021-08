VIL HA MAKT: – Jeg tar Sp på alvor. Men at de skal komme utenom at SV får stor innflytelse, er bare eventyr, sier SV-leder Audun Lysbakken. Her er han i Fredrikstad, der han får æren av å dele opp Viken – i kakeform. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Lysbakken vil torpedere Vedums regjeringsdrøm

FREDRIKSTAD (VG) SV-leder Audun Lysbakken har en plan B klar dersom Sp og Ap danner regjering uten ham. Slik skal SV få en hånd på rattet – uansett.

– Hele hensikten er å holde SV utenfor og danne en sentrumsregjering med mål om å samarbeide med Høyre i mange viktige saker. Det er en ren faktasak, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Vi går sammen for å fjerne Høyre fra makten, da kan ikke Sp bruke et nytt flertall til å gi Høyre makt.

VG møter Lysbakken på Stortorget i Fredrikstad en tidlig valgkampmorgen. Han vil knuse Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums plan om en sentrumsregjering som kan reversere regjeringens reformer med SV og lage oljepolitikk med Høyre.

Men først må han oppløse storfylket Viken – med kakespade. Lysbakken skjærer ut et stort stykke.

– Nå har Østfold oppstått igjen, sier han.

Men partilederen orker bare å spise Fredrikstad.

LOKALT: – Jeg fikk Fredrikstad, det må Fredriksstad Blad få med seg, sier SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Denne saken er SV og Sp enige om, understreker Lysbakken. Men en eventuell Ap/Sp-mindretallsregjering skal ikke få legge ned storfylker med SV og innvandringspolitikk med høyresiden.

– Det er urealistisk, for det bygger på at SV skal være passiv slalåmport for Sp. Bare glem det. SV kommer ikke til å la seg bruke, sier han.

Hvis Sp og Ap danner en mindretallsregjering, vil de være avhengige av SVs stemmer for å få vedtatt et statsbudsjett. Da vil SV kreve gjennomslag i andre saker hvis de skal sikre flertall for regjeringens budsjett.

SMAK OG BEHAG: – Østfold smaker bedre enn Viken, sier Freddy André Øvstegård, SVs toppkandidat i Østfold. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Vi har en klar plan A, og har manet til samling på rødgrønn side. Vi har strukket ut hånden til de andre og latt være å angripe Sp, men nå må vi være tydelige på hva vi kommer til å gjøre.

– Dere har latt være å angripe Sp. Står dere fortsatt der?

– Vi søker ikke uenighet med dem, men vi sier tydelig ifra og tar selvfølgelig debatter, for eksempel om klimapolitikk. Men vi har prøvd å strekke ut en hånd.

Hvis plan A ryker, har partiet nå en plan B.

– Også om det dannes en regjering uten oss, så vil det være en regjering som må ha en budsjettpartner. Det er en veldig stor mangel i planen som Trygve la frem, sier Lysbakken.

LA DEM SPISE KAKE: – Du kan jo se det på kaka, det blir et for stort fylke, sier SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Det er utenkelig at en ny regjering skal gjøre opp statsbudsjett med Høyre. Det hadde vært katastrofalt for både Sp og Ap. De vil bli nødt til å komme til oss.

Hvis SV får det som de vil, blir det Vedums tur til å svelge noen kameler.

– Vi vil ha makt til å drive gjennom tøffere skattepolitikk, som er helt nødvendig for å få ned forskjellene og finansiere de to viktigste velferdsreformene, gratis SFO og tannhelse, sier Lysbakken.

Listen fortsetter: SV vil kunne binde sin budsjettstøtte til saker som klimatiltak, oljeutvinning, profittfri velferd, utenrikspolitikk og flyktninger.

– De som stemmer SV, skal få valuta for stemmene sine. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Det høres nesten ut som dere vil ha en samarbeidsavtale, bare i budsjettform?

– Poenget her er at hvis vi kaster Erna Solberg, så må alle stemmer som bidrar til det telle likt. Vi vil kreve respekt for venstresidens velgere, sier Lysbakken og fortsetter:

– Vi vil ikke finne oss i å bli satt på sidelinjen. Vi kommer til å ta den makten på den ene måten eller den andre. Helst gjennom et regjeringssamarbeid, men hvis en sentrumsregjering blir drevet gjennom, kommer vi til å møte den på en knalltøff måte for å sikre at våre velgere får innflytelse.

Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Hvorfor tror du at Trygve Slagsvold Vedum ikke tar dere imot med like åpne armer som Sp gjorde for 16 år siden?

– Jeg velger å stole på at det er politiske realiteter, ikke spill. Jeg hadde foretrukket en avklart rødgrønn allianse, og vil at alle fem skal sette seg ned sammen hvis vi får flertall, sier Lysbakken.

– Nå har det vært målinger der dere, MDG og Rødt nærmer seg flertall sammen med Ap, men uten Sp. Er det et regjeringsalternativ som du kan drømme om?

– Det er viktig å merke seg det, for det viser at flere ting skjer på en gang. Den store oppslutningen rundt Sp og det store engasjementet er én viktig bevegelse akkurat nå, men sannheten er at den økende oppslutningen om de radikale partiene som er opptatt av fordeling og miljø, faktisk er like sterk.

– Men du har mer politisk til felles med Rødt og MDG enn Sp?

– Det er de to partiene vi har stemt mest likt med i Stortinget, men vi har også mange likheter med Sp. Så vi kommer ikke til å stenge noen dør den veien.