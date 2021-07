OSLO SENTRUM: Den 41 år gamle mannen ble pågrepet like ved åstedet mandag ettermiddag. Foto: Rodrigo Freitas, VG

Politiet om drapet ved Rådhuset: − Har video som viser sentrale deler av hendelsen

Politiet har også fått tilsendt bilder og video som viser dramaet da en mann ble skutt og drept ved Rådhuset i Oslo mandag ettermiddag. Den siktede 41-åringen knytter seg til handlingen.

Av Hanna Haug Røset

Publisert: Nå nettopp

Klokken 17.44 mandag ettermiddag fikk politiet melding om skyting i Tordenskiolds gate like ved Rådhuset i Oslo sentrum. Kun minutter sener ble en 41 år gammel mann pågrepet.

– Det var flere som ringte politiet, deriblant siktede. Opplysninger som tilkom politiet førte til en rask pågripelse, sier Grete Lien Metlid, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, til VG.







Mannen er siktet for drap etter at en 39 år gammel mann døde som følge av skytingen. Han vil bli avhørt av politiet tirsdag formiddag.

– Nå er det viktig for oss å få avhørt ham og høre hva han har å si, sier Metlid til VG.

Mannens forsvarer Mette Yvonne Larsen bekrefter overfor VG at det blir avhør av hennes klient tirsdag formiddag.

Til NTB sier mannens forsvarer Mette Yvonne Larsen at siktede knytter seg til handlingen.

– Han vil forklare seg til politiet om hva som skjedde. Hans helsetilstand er grei, men han vil forhåpentligvis bli fremstilt for politilegen i løpet av dagen, sier Larsen til VG.

En sort Saab med kulehull i vinduet ble stående igjen i Tordenskiolds gate etter skytingen. Vitner har fortalt til VG at våpenet til gjerningsmannen kilte seg, og at det så ut til at han forsøkte å avfyre flere skudd mot avdøde.

VG får opplyst at en annen mann, bileieren, også var til stede, men at han kun var vitne til skytingen. Han er så langt ikke siktet i saken.

– Det har vært en skremmende opplevelse for dem som har vært der. Politiet har snakket med mange på stedet. Flere er avhørt i etterkant og det fortsetter vi med i dag. Det er fortsatt ønskelig for politiet at folk som har vært på stedet og sett noe melder seg, sier Metlid.

Politiet har etter skytingen fått tilsendt video og bilder fra publikum.

– Det er vi veldig fornøyd med. Vi har et bilde- og videomateriale som vi nå skal gå gjennom, sier Metlid.

– Har dere video av selve drapet?

– Vi har video som viser sentrale deler av hendelsen.

Den avdøde mannen og siktede har ifølge Metlid en langvarig relasjon.

– De har kjent hverandre i lang tid, men vi vet ennå ikke helt hva som har vært foranledningen til hendelsen, sier Metlid.

Som VG tidligere har skrevet ble den drapssiktede mannen og avdøde høsten 2018 dømt for å sammen ha begått en rekke grove tyverier i Oslo-området. Den nå drapssiktede mannen ble dømt til 2,5 års fengsel for 19 grove tyverier. Avdøde ble dømt til ett år og fire måneders fengsel for ti tyverier.