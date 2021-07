MORGENBAD: Allerede klokken åtte var temperaturen i Bugøynes i Øst-Finnmark høy nok til å ta en tur på stranda. Foto: Raimond Abrahamsen

Opp mot 33 grader i Finnmark: − Som en blikkboks

I hele fire steder i Troms og Finnmark har det vært hetebølge de siste dagene. Men veldig snart er varmefesten over – for hele landet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Allerede før klokken ni onsdag morgen hadde Bugøynes i Sør-Varanger kommune nådd 28 grader.

I løpet av dagen kan de få opptil 33 grader.

– Det er ganske uvanlig i Bugøynes som ligger ute i havgapet, sier ordfører i Sør-Varanger Lena Norum Bergeng (Ap).

Selv sitter hun på ordførerkontoret i Kirkenes.

– Det føles som en blikkboks, sier hun.

Banak i samme fylke hadde 28,8 grader før klokken ni.

– Det er veldig tidlig for en sånn temperatur, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød.

Samtidig er det rundt åtte grader i sjøen.

– Så det er i hvert fall lett å få avkjølt seg om man skulle ønske det.

Varmen fører også til «flueinvasjon» i den nord-norske fjellheimen. Se hva som møtte Merete Svendsgam da hun var på fjelltur på Lurøy:

I Troms og Finnmark har Karasjok, Cuovddatmohkki, Nyrud og Dividalen hatt hetebølger de siste dagene. Det vil si at makstemperaturen har ligget på over 28 grader minst tre dager i strekk.

– Det skjer jo at vi har dager med over 30 grader i Finnmark, men vi pleier ikke å ha det flere dager i strekk. Nå har det vart veldig lenge, synes vi, sier ordfører Bergeng.

– Er det slitsomt?

– Det er slitsomt når det er så varmt. Vi er ikke vant til sånn varme her oppe. Men vi skal ikke klage.

Totalt har ni av elleve fylker i landet hatt hetebølge hittil i juli.

– Hetebølgen i Finnmark kommer av den samme varmluften som vi har hatt i resten av landet. Men nå er det bare rester av denne som ligger igjen over Finnmark og som beveger seg videre, forteller meteorolog Granerød.

– Så hetebølgen er nok over etter i dag for hele landet. I Sør-Norge er den over allerede.

Granerød forsikrer om at det ikke vil bli kaldt i Sør-Norge. Der kommer temperaturene til å ligge på rundt 20–25 grader på dagtid.

– Men stikkordet fremover er nok skiftende og ustabilt vær. Litt typisk norsk sommervær, egentlig.

les også Canada: – En hetebølge uten like

– Bekymringsfullt

Også ute i verden har hetebølger herjet den siste tiden.

Årets junimåned var den varmeste for Nord-Amerika siden målingene startet. I Europa ble årets juni den nest varmeste.

Selv om varmen for mange nordmenn kom som en hyggelig overraskelse, kan den også være et dårlig tegn.

Klimaforsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benestad påpeker at oppvarmingen av planeten går raskere ved nordlige breddegrader og polområder.

– Om sommeren er det midnattssol også, solen steker i 24 timer, som også bidrar til rekordene, sier han.

– Når du får slike høytrykk over områder som Finnmark, vil du få nye rekorder. Det er summen av både ukentlige variasjoner og bølgetopper på toppen av trenden. Vi ser jo at Arktis har en veldig rask oppvarming, både i Sibir, Canada. Det er bekymringsfullt.