FOR SKROTING: Anette Trettebergstuen (Ap) mener tiden er overmoden for å skrote kontantstøtten. Her under Aps landsmøte i 2019.

Ap og Sp i full klinsj om kontantstøtten: − Respektløst

To måneder før valget garanterer Anette Trettebergstuen (Ap) at en regjering med Arbeiderpartiet vil fjerne kontantstøtten. – Respektløst overfor Senterpartiet, svarer Sp-nestleder Kjersti Toppe.

Av Ida Lyngstad Wernø

Kontantstøtten splitter de rødgrønne partiene, og er en av sakene som kan havne på forhandlingsbordet hvis rødgrønn side vinner valget.

Likevel lover Aps familiepolitiske talsperson Anette Trettebergstuen at den omstridte støtten vil bli fjernet hvis Ap kommer i regjering.

– Det er helt meningsløst å bruke penger på noe vi mener har uønsket effekt, sier Trettebergstuen til VG.

– Veldig mange som bruker kontantstøtte er blant dem som hadde hatt størst behov for å få barn inn i barnehage eller komme seg inn i arbeidslivet. Derfor er det på høy tid å skrote ordningen helt.

– Kan du garantere at en regjering med Ap vil fjerne kontantstøtten?

– Ja, det kan jeg garantere. Jeg har ingen tro på at det er dette Sp vil prioritere å få gjennom, sier hun.

– Tror du de vi gå med på det?

– Jeg håper det. Dette er en veldig viktig sak for oss, og jeg ville likt å se Sp tviholde på at man skal bruke nesten to milliarder på kontantstøtten heller enn å styrke barnehagene eller andre viktige velferdstjenester, sier hun, og viser til at det ble vedtatt 1,9 milliarder til kontantstøtte i statsbudsjettet for 2019.

– Sp går til valg på å utvide velferdstilbudet, og da må man ta pengene fra et sted, sier hun.

I 2020 og 2021 ble det satt av henholdsvis 1,6 og 1,5 milliarder til kontantstøtten i statsbudsjettet.

UENIGE: – I spørsmålet om kontantstøtte uttrykker Senterpartiet andre verdier enn Ap og SV, og det blir en vanskeligere sak å gi slipp på enn en del prioriteringer som i større grad handler om kroner og øre, sier Kjersti Toppe i Senterpartiet. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Respektløst overfor Sp

Sps parlamentariske nestleder Kjersti Toppe reagerer kraftig på Trettebergstuens garanti:

– Jeg synes det er respektløst overfor Senterpartiet å gå så hardt ut nå, sier hun.

– Det er en realitet at Ap ikke vil kunne styre alene etter valget. Det er òg en realitet at Ap ikke kan garantere noe på vegne av Senterpartiet. Trettebergstuen garanterer at vi skal gi oss i en forhandling, og det kan hun faktisk ikke gjøre, med mindre hun stiller et ultimatum, legger hun til.

Trettebergstuen modererer seg når VG spør om Ap vil stille ultimatum om kontantstøtten:

– Nei, vi utsteder ingen ultimatum før forhandlinger. Men jeg garanterer at dette blir viktig for Ap å få igjennom, og jeg kan virkelig ikke forstå at Sp vil prioritere å stå på for å bruke hele 1,9 milliarder på en ordning som har negative konsekvenser for samfunnet, når vi har så store uløste oppgaver foran oss, sier hun.

Kritiserer Aps ventestøtte

Senterpartiet er blant få partier som vil videreføre kontantstøtten: I vår gikk Høyre inn for å skrote ordningen, og både Rødt, SV, Ap og Venstre har tidligere vedtatt at de vil fjerne den omstridte støtten.

Arbeiderpartiet vil heller innføre en såkalt ventestøtte, der man kan få støtte hvis man har søkt, men ikke fått barnehageplass for ettåringen.

– Dette er en viktig sak for Sp også, og når Ap i tillegg ikke klarer å forklare hva ventestøtten går ut på, er det de som har en dårlig sak, sier Toppe.

– Ap kan ikke fortelle hvordan ventestøtten skal reguleres, og sier selv at de ikke har det klart for seg hvordan den skal fungere. Jeg reagerer også på at de legger opp til at det er staten som skal bestemme hva som er best for familier, og ikke foreldrene selv, sier Sp-nestlederen.

Trettebergstuen er uenig:

– Det er ikke uklart om ventestøtten. Kriteriene er klare, men vi sier at vi skal komme tilbake til detaljene rundt hvor og hvilke barnehageplasser man må takke ja til når vi utformer den konkret, sier hun.

– Det er helt vanlig at detaljer i ordninger ikke er på plass før ordningene er utredet og skal innføres. Det er merkelig at Kjersti Toppe forventer at alle detaljer skal være på plass før vi har inntatt departementskontorene.

– Integreringsargumentet er sterkt svekket

Et argument som har gått igjen i debatten om kontantstøtte, er at den kan være til hinder for integrering.

– Jeg mener at integreringsargumentet er sterkt svekket i dag sammenlignet med tidligere, da kontantstøtten gjaldt barn opp til tre år, sier Toppe.

I dag kan man få kontantstøtte for å være hjemme med barn mellom ett og to år. Frem til 2012 gjaldt den også barn frem til tre år.

– Så det at man har barn hjemme frem til de er to år vil ikke kunne hindre integrering?

– Argumentet blir iallfall sterkt svekket. Om barn blir hjemme til de er to år har man likevel fire år i barnehagen der barnet kan bli godt integrert, og det er stor forskjell på en treåring og en toåring med tanke på hva barnehagen har å si for sosialisering og utvikling, sier hun.

Trettebergstuen mener det ikke var nok å kutte støtten fra tre til to år.

– Den har selvfølgelig mindre dårlig virkning jo kortere den varer, men forsinkelsen er ganske avgjørende for sosialisering og språkutvikling hos barn. At man skal utsette barnehagestarten med et år er ikke Aps politikk, sier hun.