En mann setter en heroinsprøyte på åpen gate i Oslo.

Norge delt om avkriminalisering av narkotika: − Vi straffer ikke selvskading

Avkriminalisering av narkotika deler Norge på midten.

Respons Analyse har for VG spurt et representativt utvalg av befolkningen over 18 år om de stiller seg positiv eller negativ til at narkotika til eget bruk avkriminaliseres, slik at man ikke straffes for bruk og besittelse av mindre doser.

39 prosent stiller seg positiv

42 prosent stiller seg negativ

19 prosent er ikke helt sikker

Velgere som stemmer SV, MDG, Venstre og Rødt er mest positivt innstilt, mens velgere som stemmer Senterpartiet og KrF er mest negativt innstilt til å avkriminalisere narkotika.

Velgere som stemmer Ap, Høyre og Frp er mer delt i synet, men en overvekt blant disse velgerne stiller seg negativ til å avkriminalisere narkotika til eget bruk.

Meningsmålingen ble gjennomført 4.–6. april. Antall spurte er 1003.

Kenneth Johansen (t.h.), daglig leder i brukerorganisasjonen RIO sammen med Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, da rusreformen ble lagt frem i fjor.

– Bør ta på alvor

Daglig leder i brukerorganisasjonen RIO Kenneth Johansen er glad for en så solid støtte i befolkningen til avkriminalisering av narkotika.

– Så må man også forstå disse resultatene som at kun 42 prosent støtter opp om straffebudet. Det er et lavt tall, som jeg tenker lovgiverne bør ta på alvor.

Styreleder og talsperson for Foreningen Tryggere Ruspolitikk Ina Spinnangr sier til VG at mange misforstår begrepet avkriminalisering:

– Vi vet jo at mange ikke forstår hva avkriminalisering betyr, og tror narkotika blir lovlig. Med rusreformen ville det jo være forbudt, men møtes med andre reaksjoner enn straff.

Rusreformen nedstemt

Den såkalte rusreformen – Solberg-regjeringens forslag om å avkriminalisere narkotika – ble nedstemt i Stortinget i fjor. Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet sa nei.

– Jeg er mot en generell avkriminalisering av narkotika i samfunnet vårt, sa partileder Jonas Gahr Støre til Arbeiderpartiets landsmøte i april i fjor.

Støre ville i stedet styrke forebygging og ettervern.

Stortinget vedtok likevel noen små endringer i straffeloven og fjernet blant annet fengsel som straffereaksjon for mindre narkolovbrudd.

Stortinget besluttet at alle kommuner må opprette rådgivende enheter for russaker. Det åpnes for at politiet kan avgjøre straffesaker med pålegg om oppmøte hos disse enhetene.

En mann tar overdose i Oslo, men overlever.

Ny dom kan endre praksis

I en meningsmåling før Ap-landsmøtet i fjor, svarte 67 prosent av de støttet regjeringens rusreform. Foreningen Tryggere Ruspolitikk og brukerorganisasjonen RIO sto bak.

Nå kan en fersk dom i Høyesterett endre norsk praksis.

I forrige uke slo Høyesterett fast at rusavhengige ikke skal få straffereaksjon for kjøp og oppbevaring av inntil fem gram heroin, amfetamin eller kokain til eget bruk.

– Høyesterett har i praksis innført Solberg-regjeringens forslag om avkriminalisering for rusavhengige. De skal ikke lenger arresteres eller bøtelegges, men hjelpes, sier advokat John Christian Elden til Dagbladet.

– Meningsløst å straffe

Ina Spinnangr i Foreningen Tryggere Ruspolitikk mener det ikke bør være opp til flertallet å avgjøre om personer som bruker ulovlige rusmidler skal kriminaliseres.

– Vi straffer normalt ikke selvskading i norsk rett, og det er enda mer meningsløst å straffe rusmiddelbruk nå som alle er enige om at problematisk bruk ikke lenger skal straffes.

Kenneth Johansen i brukerorganisasjonen Rio sier at den nye høyesterettsdommen trolig vil skape behov for flere avklarende dommer, for å finne ut hvem som er rusavhengig.

– Dette må ikke forveksles med avkriminalisering og endrer ikke på at man stigmatiserer, og belaster allerede belastede ungdom fra vanskelig kår, sier Johansen.

Inger Lise Hansen er generalsekretær i Actis.

– Hjelp, ikke straff

Rusfeltets samarbeidsorgan Actis, som representerer 35 organisasjoner og jobber for å redusere skadene som følger av narkotikamisbruk, er også vært for avkriminalisering.

Generalsekretær Inger Lise Hansen sier at dette er fordi de mener at personer med tung rusavhengighet skal få hjelp – ikke straff.

– Samtidig må narkotikaforbudet i Norge ha en allmennpreventiv effekt gjennom at rusbruk blir møtt med reaksjoner. Ungdom som bruker ulovlige rusmidler trenger å møtes med en minstestandard for helse- og sosialfaglig hjelp, sier Hansen i Actis.

Oslo vil gå foran

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen og daværende Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen – i dag arbeids- og inkluderingsminister – havnet i mindretall på Arbeiderpartiets landsmøte.

Nå er det Ap-ledede byrådet og Høyre i hovedstaden blitt enige om å innføre mest mulig av rusreformen i Oslo – uten å be Støre-regjeringen om tillatelse.

Regjeringen vil presentere sin ruspolitikk neste år, men Oslos politikere vil ikke vente og samarbeider med politiet om rådgivende enheter for forebygging og hjelp.

Dødsårsaksregisterets tall viser at det i 2020 var 324 narkotikautløste dødsfall – også kalt overdoser. Ikke siden 2001 har så mange dødd av overdoser i Norge.