FORTVILER: Kasserer Jens Chr. Brynildsen i foreningen Bitraf er oppgitt over de økende strømutgiftene.

Forening fortviler: Måtte ta opp lån for å betale strømregningene

Skaperverkstedet i Oslo er et viktig sosialt møtepunkt for 300 medlemmer, og driver uten statsstøtte. Nå har den ideelle foreningen vært nødt til å ta opp et lån på 300.000 kroner for å kunne håndtere strømregningene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Regningen for desember kom på 68.288 kroner. Vi var nødt til å gjøre noe, sier kasserer Jens Chr. Brynildsen i Bitraf til VG.

Foreningen har en rekke verksteder der medlemmene kan få tilgang til maskiner og utstyr, og kunnskapen til å bruke utstyret.

– Medlemmene våre lager elektronikk, skulpturer, kostymer, musikkinstrumenter og medisinsk utstyr. De skriver programvare, bygger møbler, binder bøker, utvikler 5G-teknologi, designer smykker og fritidsprodukter og mye, mye mer, sier Brynildsen.

MÅTTE TA OPP LÅN: Jens Chr. Brynildsen i foreningen Bitraf reagerer på at frivillige tilbud rammes av høye strømutgifter.

Etter at Bitraf flyttet inn i nye og større lokaler ved Akerselva i september, har strømregningen blitt mer enn tidoblet. I september betalte foreningen 5226 kroner for strøm og nettleie.

– Vi har ikke likviditet til å håndtere slike galopperende utgifter. Heldigvis var det en god venn av foreningen som kom oss til unnsetning og lånte oss penger, sier Brynildsen.

les også Idrettsleder fortviler over strømprisene: – En katastrofe for frivilligheten

Han sier at de nå har inngått en fastprisavtale med strømleverandøren frem til sommeren, men at det likevel innebærer svært høye utgifter fremover.

– Vi hadde ikke klart oss ut uten å ta opp et lån. Vi har slått av ventilasjonen for å spare penger, senket temperaturen i fellesområdene til 14 grader og oppfordret medlemmene til å være forsiktige med strømbruken. Likevel har regningen blitt skyhøy.

Se selv: Så mye kan du få i strøm-støtte

Ifølge Brynildsen skal de lånte pengene kun gå til å betale strøm, og til energireduserende tiltak i de 1200 kvadratmeter store lokalene.

Han er oppgitt over at en organisasjon som drives på frivillig basis blir straffet på denne måten.

– Det er galskap. Jeg synes det er helt sykt at de som jobber frivillig med et tilbud som gjør bra ting for andre, og som er åpent for alle, skal ende med å ta den regningen. Konsekvensen kan bli at tilbudet blir dårligere, fordi det blir mindre penger til andre ting.

I tillegg til ulike typer verksteder stiller også foreningen kontorplasser til disposisjon.

– Her kan man velge det man vil. Noen kommer med en god ide som de vil teste ut på andre medlemmer. Andre har ting de vil lage, sier Brynildsen, som selv driver eget firma med produksjon av industriell elektronikk.

les også Strømkrisen der regjeringen glemte vanlige folk

Brynildsen sier tilbudet - som startet opp i 2012 - er veldig viktig for mange av medlemmene.

– Vi har medlemmer som ikke fungerer så godt i samfunnet, men som fungerer veldig bra her. Noen er arbeidsledige. Formålet vårt er å være en sosial møteplass, og flere har gitt uttrykk for at dette tilbudet har forandret livet deres.

POPULÆRT TILBUD: - Her er alle velkomne, enten det er interesserte amatører, entusiastiske hobbyister eller heltidsprofesjonelle, sier Jens Chr. Brynildsen i foreningen Bitraf. Lokalene ligger ved Akerselva i Oslo.

Brynildsen sier de er nødt til å leie lokaler gjennom et aksjeselskap, og at både tidligere og nåværende huseier har krevd dette. Han er usikker på om de kvalifiserer til strømstøtte fra ordningen for idrett og frivillige organisasjoner.

– Aksjeselskapet er hundre prosent eid av foreningen, men vi har ikke sett noe publisert som bekrefter eller avkrefter at vi kan få støtte.

VG har spurt Kultur- og likestillingsdepartementet om foreningen kvalifiserer til strømstøtte. Statssekretær Gry Haugsbakken skriver dette i en e-post til VG:

– Vi er kjent med at det er tilfeller der en frivillig organisasjon i realiteten betaler for strømutgiftene, selv om det for eksempel er et aksjeselskap eller utleier som formelt betaler regningene. Vi jobber med å utarbeide retningslinjer for kommunene som skal fordele tilskuddet, slik at flest mulig hensyn blir ivaretatt samtidig som ordningen holdes enkel slik at tilskuddet kan utbetales raskt.