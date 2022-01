REKTOR: Ellen Sundby på Vestli skole i Oslo.

1100 lærere borte fra Oslo-skolen: − Det har vært tøft

2500 ansatte i Oslo-skolen var borte fra jobb fredag. Hver fjerde skole rapporterer om kritisk mangel på personell. Utdanningsdirektøren tror det blir verre.

Publisert: Nå nettopp

37 ansatte – nesten halvparten av kontaktlærere, assistenter og spesialpedagogene – var borte fra Vestli skole øverst i Groruddalen i begynnelsen av uken.

– Vi gjør alt vi kan for å holde oppe likevel, sier rektor Ellen Sundby til VG.

Hun sier studentene som er vikarer, har vært redningen, men berømmer alle ansatte som er friske og til stede for velvillig innsats.

– Alle tar et tak når det brenner. Vi prøver å holde standarden oppe på læringen og gjør alt for at det ikke skal bli hjemmeundervisning, sier Sundby, som har 550 elever.

FRAVÆR: Halvparten av de ansatte på Vestli skole var borte mandag, coronasmittet selv eller i karantene.

Utdanningsetaten i Oslo kommune spurte hvor mange som fredag er utilgjengelige for å utføre arbeidsoppgavene sine – og fikk et øyeblikksbilde fra 154 skoler.

1097 lærere, 490 skoleassistenter og 125 skoleledere var borte. Det samme var 555 ansatte ved skolefritidsordningen AKS og 238 andre ansatte.

Samlet er fraværet 2505 ansatte. Ved skolestart 3. januar var 1430 skoleansatte borte, mens det tilsvarende tallet 10. desember i fjor var 2439 ansatte.

Det er 17.000 ansatte i Oslo-skolen. 6300 er lærere i grunnskolen og 2200 i videregående. Det er over 90.000 elever i grunnskole og videregående i Oslo.

– Kan bli enda vanskeligere

Hver fjerde skole – 39 av 154 – rapporterte fredag at de har kritisk mangel på personell for å klare å organisere skole/AKS.

– Det kan dessverre se ut til at bemanningssituasjonen kan bli enda vanskeligere de neste ukene, sier utdanningsdirektør i Oslo Marte Gerhardsen.

Hun sier utviklingen er forventet, gitt den økte smitten i samfunnet.

– Ledere og ansatte på skolen legger ned en stor innsats for å kunne fortsette å gi elevene gode skoledager, til tross for stort sykefravær, sier Gerhardsen.

BEKYMRET: Marte Gerhardsen er utdanningsdirektør i Oslo.

– Vi har slitt litt

Tøyen skole i Oslo sentrum var en av skolene som rapporterte om kritisk mangel på folk.

– Vi har slitt litt, det har vi virkelig gjort, sier rektor Hilmar Flatabø til VG.

Han forteller at mange ansatte har vært coronasmittet, andre har vært i karantene fordi nærstående har vært syke. De som har vært igjen, har strukket seg langt.

– Det har vært tøft, men vi har klart det. Vi har ikke måttet stenge, men en dag måtte vi oppfordre foresatte til å hente tidligere på AKS, sier Flatabø.

Han er bekymret, dersom smittetoppen ikke er nådd.

– Det har vært slitsomt for vikarinnkaller å få kabalen til å gå opp. Vi kan ikke få høyere fravær nå, det ville blitt veldig utfordrende, sier Tøyen-rektoren.

– Ikke like god undervisning

Utdanningsdirektøren er imponert over hva skolene får til under svært krevende forhold.

– Høyt sykefravær gjør selvsagt at skolene ikke kan gi like god faglig og sosial undervisning som når de har normal bemanning. Vi følger situasjonen nøye, sier Gerhardsen.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet sa til VG forrige helg at han er obs på at en strategi med mer testing og økt smitte, kan medføre mer fravær i skolen.

– Bekymret for at det fortsatt kan bli vanskelig å holde skoler og barnehager åpne på grunn av mye fravær?

– Ja, svarte Handal.