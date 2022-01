GENERALSEKRETÆR: Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Redd Barnas krav til regjeringen: − Påbudet om hjemmekontor må oppheves umiddelbart

DNB og Redd Barna mener det er på høy tid at påbudet om hjemmekontor fjernes.

Bedriftene ber nå regjeringen åpne kontorene.

Onsdag kom FHI med en risikorapport hvor det fremkommer at de fleste tiltak kan trappes ned gradvis over kort tid. Tiltakene med størst byrde for barn og unge bør ryke først, men de vil også beholde noen tiltak til, fremgår det av rapporten.

Regjeringen planlegger betydelige lettelser i smitteverntiltakene neste uke, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til TV 2 senere samme dag.

– Alle kan forvente seg lettelser neste uke, sier Kjerkol.

Hvordan regjeringen vil vurdere påbudet om hjemmekontor, når de igjen skal vurdere tiltakene 1. februar, vites ikke.

– Min bekymring er at de velger å opprettholde tiltaket etter 1. februar fordi det tilsynelatende er enkelt å opprettholde. Vi er bekymret for at den lettelsen ikke kommer, det uroer meg, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

– Hva er ditt krav til regjeringen nå?

– Det er at påbudet om hjemmekontor må oppheves umiddelbart.

Tirsdag skrev også VG om at Sveinung Rotevatn (V) mener vi bør gå bort fra de fleste tiltakene. Han mente også at påbudet om hjemmekontor er det som må ryke først.

– Unødig strengt

– Jeg mener at påbudet er unødig strengt og uforholdsmessig inngripende i forhold til andre tiltak og med tanke på at vi som virksomhet har to års erfaring med å håndtere smittevern. Vi kan håndtere situasjonen godt enten med en anbefaling eller bare en generell oppmykning, sier Lange.

Hun mener også tiltakene i landet ikke samsvarer – og mener det er «tankevekkende» at man kan gå på arrangement 1500 deltagere – men ikke kan gå på kontoret.

– Som øverste leder skal jeg ta vare på ansatte, organisasjonsutvikling og kulturutvikling. Jeg har hatt folk som har begynt og sluttet digitalt. Vi er alle tjent med at dette er sunne virksomheter med godt arbeidsmiljø også etter pandemien, og da må vi få større mulighet til å selv kunne håndtere gode ordninger.

Hun legger til:

– Vi kan ikke si at hjemmekontor ikke er inngripende.

Hun er også bekymret for hva hjemmekontor gjør med enkeltansatte og sier at det tar lang tid å bygge god kultur i en virksomhet – og at to år med strenge regler for hjemmekontor påvirker den grunnleggende kulturen på en arbeidsplass.

– Man må ikke undervurdere det aspektet, sier Lange.

– Flere opplever å ha det krevende

DNBs konsernsjef, Kjerstin Braathen, mener også det er på høy tid at påbudet om hjemmekontor fjernes.

– Nå er det viktig å stille spørsmål ved om påbud om hjemmekontor er et forholdsmessig tiltak, sier hun.

DNB-SJEF: Kjerstin Braathen, DNBs konsernsjef.

Hun sier at hjemmekontorsituasjonen totalt sett har gått bra – men at omfanget av antallet ansatte som sliter med dette har økt. Hun nevner blant annet nyansatte under pandemien som ikke har møtt kolleger, ansatte som har mindre bofasiliteter og dem som opplever å ha sitt hovedsakelige sosiale nettverk på jobb.

– Flere opplever å ha det krevende og har behov for å lære av kollegene sine – det er også noe som koster.

For bedriften går det utover organisasjonsutvikling og innovasjonsarbeid, mener hun.

– Det kan hende enkelte nå synes det er underlig at det er lov å gå på restaurant, men at de ikke får møte på jobb. Vi er lojale og følger retningslinjene som er, men kjenner vi kunne klart å åpne for langt flere enn det vi gjør i dag.

VG har bedt HOD om å kommentere saken og har i tillegg kommet med følgende spørsmål:

Blir det aktuelt å fjerne påbud om hjemmekontor 1. februar?

Hvorfor vurderer dere påbud om hjemmekontor som et forholdsmessig tiltak når man kan gå ut på bar med venner eller dra på arrangementer med 1500 personer?

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) skriver via e-post til VG at regjeringen fortløpende vurderer tiltaksnivået.

– Vi har varslet at vi ser på alle tiltak på nytt i starten av februar, og gjør en helhetsvurdering. Dette gjelder selvsagt også hjemmekontor. Når det kommer endringer vil dette kommuniseres ut på vanlig vis, skriver han videre.

LO: Hjemmekontor hemmende

LO-leder, Peggy Hessen Følsvik sier til VG at dersom nasjonale myndigheter ikke lenger mener at hjemmekontor er et forholdsmessig tiltak, er det ingen grunn til at regjeringen skal opprettholde påbudet om hjemmekontor.

– Ikke bare er hjemmekontor hemmende for næringslivet, man skal heller ikke undervurdere påkjenningen det medfører for tusenvis av arbeidsfolk.

Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, sier at det er gode nyheter at FHI anbefaler nedtrapping i coronatiltakene.

– Mange av våre medlemsbedrifter sliter hver dag med å holde hjulene i gang på grunn av ulike tiltak; det være seg hjemmekontor, skjenkebegrensninger, og avstands- og antallsbegrensninger. De ser selvsagt fram til å kunne drive som normalt så fort som mulig, ikke minst for å sikre arbeidsplassene, sier Melsom.