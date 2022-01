Dette ser ut til å gå bra, sier fagdirektør Frode Forland i FHI.

FHI: − Nå ser vi kanskje at tiltakene gir større belastning enn sykdommen i seg selv

Smittevernmessig er situasjonen nå en helt annen. Det er rom for å gradvis lette på flere tiltak, mener fagdirektør Frode Forland i FHI.

Av Line Fausko

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Nå ser vi kanskje at tiltakene gir større belastning enn sykdommen i seg selv. Derfor skriver vi og vurderer dette fortløpende til regjeringen for å justere ting, opplyser Forland til VG.

Noen av tiltakene – som skjenkestopp og karantene – har blitt lettet på. Forland mener situasjonen er under kontroll og at flere lettelser derfor kan være på vei:

– Tiltakene vil fortsette å lempes på hvis dette går bra, og det ser ut til å gå bra.

For selv om smitten fortsetter å øke, er FHI er betrygget fordi innleggelsestallene ikke ser ut til å følge etter i særlig grad. Det har andre land, som Storbritannia og Sør-Afrika sett en god stund.

I Danmark forventes det at statsminister Mette Frederiksen vil gjenåpne landet helt 31. januar, ifølge flere kilder til Jyllands-Posten.

– Betydelig byrde

– Tiltakene påfører fortsatt betydelig byrde, både samfunnet, økonomien og den enkelte. Og ikke minst barn og unge som er borte fra skole og aktiviteter, vi ser økende henvisningsrate til barne- og ungdomspsykiatri.

– Så dere anbefaler å ytterligere lette nå?

– Det er din måte å si det på. Smittevernmessig er det nå en helt annen situasjonen enn da vi innførte tiltakene og det er rom for å gradvis lette på dem.

Med omikron ser Norge – og de fleste andre land – at smittetall og innleggelser ikke lenger følger hverandre:

Tirsdag meldte FHI at de ser en liten økning i antall nye innleggelser, men Forland tror ikke det vil utfordre sykehusene:

– Omikron er 70 prosent mindre alvorlig enn delta basert på norske tall, og det er veldig betryggende. Vi ser at vaksineeffekten er god mot omikron, det er betryggende. Og vi ser at antall nyinnlagte stiger, men antall som blir liggende lenge går ned, og antall innleggelser i intensiv og respirator går ned.

Mange tiltak igjen

Han mener tiltakene helt klart har dempet økningen på omikronsmitte i Norge.

– Vi har tiltak som er effektive mot raske smittespredning som vi fryktet kunne slå ut kapasiteten i helsetjenesten. Den har satt helsetjenesten under press, både kommunehelse-, og spesialisthelsetjenesten. Fra noen uker tilbake og egentlig frem til nå har mange kommuner meldt om press på antall syke og i karantene og de som blir innlagt.

– Ting går, etter vår oppfatning, bra. Og tiltakene må hele tiden stå i forhold til nytte og byrde.

– Hva er de neste tiltakene som kan løsnes på?

– Det er totalpakken som regjeringen må vurdere, men det er mange tiltak igjen: Grenser, kulturlivet, tid i isolasjon, testing og reising. Hele pakken vil bli vurdert av regjeringen.

– Innleggelsestallene har ikke helt stabilisert seg, så det følger vi nøye med på. Hvis graden av alvorlig sykdom ikke går mye opp, kan de håndtere det. De kan håndtere ganske mange innlagte med mild til moderat infeksjon. Så må man håndtere sykefraværet.

– Er sykefravær større problem enn innleggelsene?

– Det er et problem i tillegg til innleggelsene, vi må finne riktig balanse i tiltak med tanke på begge deler.

– Men med innleggelser, har man ikke nok data fra andre land på at det ser ut til å gå bra?

– Vi ser av data fra Danmark at de har tre ganger så mange innlagte på sykehus, men om lag like mange på intensiv som Norge, det tror jeg vi kan håndtere.

Han legger til at det samtidig er vanskelig å sammenligne intensivtallene med andre skandinaviske land fordi de har ulik terskel for å legge inn.

– Jeg tenker vi kommer til å trenge noen uker for å vite at dette håndterer vi, men signalene fra andre land er veldig positive.

Mørketallene vil øke

Sørafrikanske eksperter sa mandag til VG at både karantene og omfattende testing er bortkastet fordi omikron sprer seg så raskt uansett. Det anerkjente amerikanske forskningsinstituttet Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) antar i en ny rapport at europeiske land oppdager mellom 10–20 prosent av omikron tilfellene.

Det vil si at antall asymptomatiske, eller mørketall sagt på en annen måte, er på rundt 80–90 prosent.

Forland mener dette tallet er reelt for land som ikke har så god kontroll som Norge, og regner med at mørketallene i Norge er på 50 prosent – men det tallet vil raskt øke:

–Men vi er i ferd med å miste den oversikten gradvis når vi får mer testing uten å få det bekreftet ved PCR. Da får vi heller ikke lagt dette inn i vårt system, og det blir vanskeligere å regne på mørketall.