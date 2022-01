SKIEN FENGSEL: Her starter rettssaken, der Anders Behring Breivik har begjært seg prøveløslatt, tirsdag.

Slik soner Breivik i Skien fengsel

Forholdene på cellen blir beskrevet som «meget gode», men den langvarige isolasjonen beskrives som tyngende og potensielt skadelig for massemorderen Anders Behring Breivik.

Av Ådne Husby Sandnes

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag starter rettssaken hvor Telemark tingrett skal behandle Anders Behring Breiviks begjæring om prøveløslatelse.

Etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011, ble han dømt til 21 års forvaring med minstetid på 10 år.

Påtalemyndigheten har motsatt seg Breiviks ønske om frihet, og rettssaken mellom Breivik og staten skal holdes inne i Skien fengsel.

Her har han sittet fengslet siden 2013, isolert på en egen celle, nærmest helt avskåret fra kontakt med medfanger.

Breiviks advokat, Øystein Storrvik, ønsker ikke å svare på hva som er den konkrete årsaken til at Breivik begjærer seg løslatt, og hvordan klienten ser for seg et liv ute i det fri.

NY RUNDE: I 2016 saksøkte Breivik staten. Nå begjærer han seg løslatt. Det er også planer om et nytt søksmål.

Fortsatt farlig

Domstolen skal nå vurdere hvorvidt det er tilstrekkelig og nærliggende fare for at Breivik vil begå nye alvorlige lovbrudd dersom han løslates. Påtalemyndigheten mener Breivik fortsatt er så farlig at samfunnet trenger å vernes mot ham.

Psykiater Randi Rosenqvist har vurdert terrordømte Anders Behring Breivik en rekke ganger, og sier til Aftenposten at den nye vurderingen ikke er vesentlig annerledes enn tidligere. Hun har tidligere advart mot å stole på Breiviks forsikringer om at han ikke lenger er voldelig.

Advokat Storrvik sier at deres hovedfokus under rettssaken vil bli manglende soningsprogresjon for Breivik.

– Alle andre som soner forvaringsdom i Norge, uansett hvor grusomme ting de har gjort, har elementer av progresjon i soningen. Dette er helt fraværende for ham. Det utløser en del prinsipielle problemstillinger, som vil bli tema under rettssaken, til Storrvik til VG.

Utdanning og trening

Domstolene har tidligere beskrevet de fysiske soningsforholdene i Skien fengsel som «meget gode».

Breivik kan bevege seg over tre sammenhengende celler, med dagslys, TV, dusj, toalett, kjøleskap, PC, treningsapparater, musikkanlegg og spillkonsoll.

Han har også mulighet for lufting i luftegård én time hver dag og tilgang til avis hver morgen. Under soningen har Breivik fått undervisning, studert og tatt eksamener på universitetsnivå med gode resultater.

Saksøkte staten

Breivik har imidlertid mer eller mindre sittet helt isolert i over 10 år.

Og i 2016 tok Breivik ut søksmål mot staten fordi han mente soningsregimet i Skien fengsel medførte et brudd på forbudet mot nedverdigende og uverdig behandling.

Han ønsket mer kontakt med meningsfeller utenfor fengselet, og mente han led av isolasjonsskader.

Under rettssaken var Breiviks minimale kontakt med andre mennesker, samt at han var totalt avskåret fra fellesskap med andre innsatte, sentrale temaer.

Oslo tingrett mente soningsforholdene utgjorde et menneskerettighetsbrudd. Lagmannsretten var derimot «aldri i tvil» om at soningsforholdene til massemorderen ikke brøt med menneskerettighetene.

Høyesterett avslo å behandle Breiviks anke, og menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avviste deretter klagesaken.

Breivik fikk dermed ikke medhold.

«Meget tyngende»

Breiviks soningsregime er imidlertid beskrevet som meget tyngende, og potensielt skadelig for ham:

«Men de er samtidig, i det store og hele, ikke mer tyngende enn det som følger av at Breivik soner en lang forvaringsdom, og at han på flere plan har representert, og fortsatt representerer, en uvanlig høy risiko for meget alvorlige hendelser.» skrev Høyesterett i 2017.

Den gang var det i tiltagende grad lagt til rette for mer kontakt mellom Breivik og ulike grupper av fengselspersonell, samt at Breivik da hadde en fast besøksvenn som kunne snakke med hver uke.

Høyesterett mente at disse tiltakene gjør det lettere for Breivik å takle det strenge soningsregimet og mangelen på ordinær menneskelig kontakt.

– Soningsregimet og soningsforholdene er svært like de som ble beskrevet i åpen rett i 2017, sier advokat Storrvik til VG i dag.

Storrvik har tidligere uttalt til VG at man planlegger å følge opp løslatelsesbegjæringen med et nytt søksmål om holdbarheten av Breiviks årelange isolasjon.