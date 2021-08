SKJERPINGS: Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Sp, sier partiet må skjerpe seg inn mot valget etter 11-prosentmålingen i VG torsdag.

Sp-Arnstad om sjokk-nedgangen: − Altfor dårlig

Sp-veteran og leder av stortingsgruppen, Marit Arnstad, mener 11-prosentoppslutningen i VGs måling er «altfor dårlig». Hun får følge av partifeller nær folk ute i landet.

– Oppslutningen på 11,3 prosent i VGs måling, er altfor dårlig. Vi i Senterpartiet må skjerpe oss og drive valgkamp for fullt, sier Marit Arnstad til VG.

Hun driver selv valgkamp i hjemfylket Trøndelag. Det er tradisjonelt et av partiets beste områder hva angår oppslutning. 11 prosent er ikke egnet til å imponere så mange der i gården. De nasjonale målingene viste 18–19 prosent for få måneder siden.

– Hva har skjedd?

– Det vet jeg ikke. Det er jo veldig store sprik på målingene da. Men uansett må vi ta alvorlig tendensen i denne målingen, svarer Arnstad.

Hun har fått med seg at analytikere mener det kan være en gamechanger at Sp stuper og klimapartiene klatrer.

ALVORS-TRYGVE: Båtsfjord-ordfører Ronald Wernæs er usikker på hvor lurt det var av Trygve Slagsvold Vedum (bildet) å snakke om behovet for å kjøre dieselbil i Oslo sentrum – under partilederdebatten i Arendalsuka.

– FNs klimamelding var mer drahjelp for andre partier?

– Vi har et partiprogram med en klimapolitikk som oppfyller Parisavtalen, insisterer Arnstad som gjør det klart at en nedadgående trend for Senterpartiet skal bekjempes i de drøye tre ukene som gjenstår før skjebnevalget.

– Trygve takler nedtur

– Vi kan ikke gjøre annet enn å fighte – og kjøre på med hva som er våre løsninger innenfor klimapolitikken, men også mot sentralisering.

– Partileder Vedum har seilt på en medgangsbølge i lang tid. Hvordan vil han takle motgang?

– Trygve takler situasjonen enten det er opptur, eller det som nå er en måling med en liten nedtur. Hans og partiets hovedfokus er å bidra til en politisk endring og skifte ut sentraliserings- og forskjellspolitikken til dagens regjering.

– Grunn til bekymring

Båtsfjord-ordfører Ronald Wærnes (Sp) har fått med seg VG-målingen, og er ikke begeistret.

– Det heter seg jo at målinger er måling, og valg er valg. Men denne målinger gir grunn til bekymring, det må vi jo erkjenne. Men jeg har ennå troen, og tenker at dette bare er et avvik, sier han.

Han peker på FNs klimarapport som en av årsaken til at klimapartiene går opp, men Senterpartiet faller på målingen.

– Vi har jo en veldig god klimapolitikk, vi og, men vi har nok ikke markedsført den så godt.

BÅTSFJORD-ORDFØRER: Ronald Wærnes mener Senterpartiet må holde fast på strategien, men snakke litt mer om egne klimatiltak.

– Så Sp må gjøre et klimafremstøt de siste ukene av valget?

– Næh, jeg tror vi skal fortsette med den strategien vi har lagt. Men kanskje være enda tydeligere på våre egne klimatiltak, sier Wærnes.

– Tror du det trekker velgere at Vedum står på partilederdebatten på NRK og snakker om behovet for å kjøre dieselbil i Oslo sentrum?

– Det er jeg litt usikker på, sier han.

– Ingen grunn til å deppe

Førstekandidat Sandra Borch for Sp i Troms, understreker betydningen av at partiet ikke synes synd på seg selv etter VG-målingen.

– Her er det ingen grunn til å deppe. Målingene synes å sprike veldig, så her er det bare å kjøre på inn mot valget, sier Borch som torsdag er i Sørreisa i Troms på valgkamp.

Hun synes ikke det er noen grunn til å endre strategi og fokus – selv om klima er kommet mer på dagsorden den siste uken.

– Vi må gjenta budskapet vårt igjen og igjen – om bedre beredskap i hele landet, om å bekjempe sentralisering – og for å få en ny kurs og en ny regjering, sier Borch.

KJØRER PÅ: Sandra Borch er førstekandidat for Sp i Troms, hun driver valgkamp i Sørreisa i hjemfylket sa VG snakker med henne torsdag. Bildet med firhjulingen er fra tidligere i valgkampen.

– Ingen angst for nedgang

– Hvor lurt var det å kjøre frem Vedum som statsministerkandidat?

– Det var jo et samlet landsmøte som sto bak det. Det er helt naturlig at vår egen partileder også er statsministerkandidat, svarer Borch.

Hun forsvarer også at Sp har tatt avstand fra SV som regjeringspartner ved å peke på Ap som den eneste.

– Vi har sagt i årevis at vi foretrekker en Sp- og Ap-basert regjering, så det er ikke noe nytt. Nå må vi kjøre frem de gode sakene våre i ukene som gjenstår av valgkampen, sier Sandra Borch.

– Hvor engstelig er du for at en nedadgående trend fortsetter for Sp?

– Det har jeg ingen angst for. I stedet er det bare å kjøre på fremover. Målingen i VG gir oss bare mer motivasjon, svarer Borch.

Frykter to-mot-en i regjering

Wernæs’ egen fylkesleder i Finnmark, Geir Adelsten Iversen, nekter å gi opp troen på et valgresultat for Sp på godt over 11-tallet.

– Jeg har god tro – på tross av denne målingen. Vi har den beste politikken for Finnmark og landet, sier Iversen.

– Riktig å kjøre frem Vedum som statsministerkandidat?

– Ja, helt klart, det var jo noe Finnmark Sp dyttet på for å få til. Vi støtter strategien som er valgt, sier Iversen.

– Hvor lurt er det å ta avstand fra SV som regjeringspartner?

– SV er kjent for å stå nærmest Ap. Det ville kunne føre til et to-mot-en-forhold i regjering. Derfor er det riktig for Sp å kjøre en selvstendighets-linje med sikte på en Sp/Ap-basert regjering, svarer Iversen.