Frp beholder penger fra ukjente givere – og tar gladelig imot mer

Høyre, Venstre og KrF tilbakebetaler 750.000 kroner fra ukjente givere, mens Frp tar imot pengene med åpne armer. Og partiet vil gjerne ta imot midlene de andre partiene frasier seg.

Av Martin Lægland

Publisert: Nå nettopp

De borgerlige partiene Høyre Venstre, KrF og Frp har alle mottatt 250.000 kroner hver fra den omstridte foreningen Aksjonsgruppe for borgerlig valgseier. Men hvor bidragene til foreningen kommer fra, ønsker ikke foreningen å opplyse om.

I partiloven heter det at det ikke er lov å motta anonyme bidrag. Høyre, Venstre og KrF varslet derfor torsdag at de vil tilbakebetale midlene, ettersom de mener de ikke kan vite om de er i strid med loven.

Frp har nå besluttet at de vil beholde midlene fra aksjonsgruppen, selv om giverne til foreningen ikke er kjent for offentligheten.

– Jeg registrerer med forundring at de andre borgerlige partiene har valgt å tilbakebetale pengene til foreningen. Vi har tenkt å bruke pengene på valgkamp, og kommer ikke til å betalte tilbake pengene, sier Frps generalsekretær Finn Egil Holm til VG.

Han legger til at basert på hva Frp er kjent med i dag, er det ingenting som tilsier at pengene burde tilbakebetales.

Kritiserer Ap og LO

Holm er også brydd over at denne saken får oppmerksomhet heller enn pengegaver på venstresiden som han mener er langt mer problematisk:

– Jeg synes det er rart dette er blitt en så stor sak. Særlig all den tid vi ser samrøret mellom millioner, verv og politisk påvirkning mellom LO og Arbeiderpartiet. Der kan vi snakke om reelle demokratiske problemer, og bindinger mellom penger og politikk, sier han.

– SVs Torgeir Knag Fylkesnes har tillatt seg å være høy og mørk i denne saken. Jeg lurer på hva han eller partilovnemndas Eivind Smith for den saks skyld, mener om at organisasjoner først sitter i programkomiteen til sosialistiske partier for å påvirke politikken før de deretter gitt millioner i til dem valgkampbidrag, sier han.

FRP-BOSS: Finn «Finni» Egil Holm er generalsekretær i Frp, og forteller at partiet har tenkt å beholde midlene fra den omstridte foreningen Aksjon for borgerlig valgseier.

– Forholder oss til innholdet i loven

Frp blir dermed det eneste partiet som velger å beholde pengene. Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug uttalte følgende til VG torsdag da han varslet at Høyre, Venstre og KrF ville si fra seg midlene:

– Åpenhet om hvem som gir økonomiske bidrag til partiene er et viktig prinsipp i loven, som vi også er opptatt av, uttalte

Professor i rettsvitenskap, og leder av Partilovnemnda, Eivind Smith, har også uttalt at pengegaver hvor giverne ikke er kjent, er i strid med intensjonen i valgloven.

Frps generalsekretær kommenterer påstandene slik:

– Jeg er som sagt forundret over at de andre partiene betaler tilbake. Og så registrerer jeg hva Eivind Smith har uttalt om intensjonen i loven. Men vi forholder oss til innholdet i loven, og basert på hva vi vet til nå, mener vi at bidraget er helt innafor.

– Ryddig

– Hvorfor er dere bekvem med å ta imot 250.000 fra ukjente givere, gjennom denne foreningen?

– Vi har mottatt denne gaven fra aksjonsgruppen, som er registrert som en forening. De har nettside hvor de er åpne om hva de står for og vi har gjort det vi skal i henhold til loven. . Vi har også vært i direkte kontakt med dem, og de har forsikret oss om at pengene er gitt i tråd med partilovens paragraf 17. Vi har mottatt pengene på en ryddig måte, og er fornøyd med det.

Paragrafen handler om ulovlige bidrag, og lyder at det er forbudt å motta anonyme bidrag, og penger fra utenlandske givere.

Tar gjerne imot flere bidrag

– Hva mener dere om prinsippet om at det skal være åpenhet om økonomiske bidrag til partiene?

– Vi forholder oss til gjeldende regelverk, sier Holm

Foreningen Aksjon for borgerlig valgseier vil få tilbakebetalt 750.000 kroner fra de andre borgerlige partiene. Holm har en oppfordring til foreningen om hvordan midlene kan brukes:

– Hvis de fremdeles vil bruke pengene på samme formål, så må de gjerne betalte dem til Frp. For om de vil gi penger som direkte støtte til et parti, så er det bare et parti på borgerlig side, og det er oss. Og det må de gjerne gjøre.

VG har vært i kontakt med Ole Gunnar Hauso, som er talsperson i aksjon for borgerlig valgseier. Han vil ikke kommentere om det blir aktuelt å gi bidragene de får tilbakebetalt fra de andre borgerlige partiene til Frp.

Hauso kommenterer Frps beslutning om å beholde pengene i en sms til VG:

«Fint at norsk venstreside ikkje har full kontroll over all ytring.»

Åpen for gjennomgang

Holm sier samtidig at han gladelig vil ha en gjennomgang av loven, og praksisen rundt pengegaver fra skjulte givere gjennom andre aktører.

Men da vil Frp kreve at det gjøres sammen med en gjennomgang av venstresidens pengegaver fra fagforeninger:

– Da må det sees nærmere på samrøret mellom verv, aktiv politisk påvirkning og penger fra fagforeninger til rødgrønne partier, og kanskje spesielt flere fagforeningers samrøre med Arbeiderpartiet.

– Ikke overrasket

Arbeiderpartinestleder Hadia Tajik har kritisert donasjonen, og kommenterer Frps beslutning og begrunnelse slik:

– Jeg er ikke overrasket over at Frp forsøker å vri oppmerksomheten bort fra det som er saken her: At de takker ja til hundretusenvis av kroner som giveren selv sier at de har sørget for å ikke ha informasjon om hvor kommer fra.

KRITISK: Aps Hadia Tajik er kritisk til donasjoner til partier fra ukjente givere.

Tajik svarer også på kritikken om bindingene mellom fagbevegelsen og Arbeiderpartiet.

– At de synes hemmelige givere er greit er mer amerikansk enn det er norsk, og hører ikke hjemme i vår demokratiske tradisjon. I motsetning til hemmeligholdet rundt pengene deres, er det full åpenhet om giverne til Arbeiderpartiet og det politiske samarbeidet med fagbevegelsen.