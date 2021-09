INNLAGT: Alexander Belmonte Johansen

Alexander (20) fikk hjertebetennelse etter coronavaksinen: Mener det var verdt risikoen

Alexander Belmonte Johansen (20) ber andre som kjenner symptomer etter vaksinering om å ta det på alvor – men han angrer ikke på at han tok vaksinen.

Publisert: Nå nettopp

– Det ble en sånn reality-check at det kan skje med alle, sier Johansen til VG.

Søndag ble han skrevet ut fra sykehus etter åtte dager med observasjon, overvåkning av hjerterytmen døgnet rundt, og jevnlige blodprøver for å sjekke betennelsesverdier.

Johansen forteller at det var fredag for to uker siden, to dager etter at han fikk andre vaksinedose, at han begynte å merke at noe ikke var som det skulle.

– Midt på dagen, rundt klokken tolv, kjente jeg at jeg hadde et press mot brystet som var mer eller mindre konstant. Så gikk det omtrent seks timer hvor det ikke endret seg – jeg kjente også at det presset når jeg pustet inn, forteller han.

De vanlige bivirkningene fra coronavaksiner er ufarlige influensalignende symptomer. Til nå har det i tillegg blitt rapportert om totalt 150 tilfeller av peri- og myokarditt etter over 6.800.000 satte vaksinestikk i Norge. De akutte betennelsene i henholdsvis hjerteposen og hjertemuskelen som ellers kan ha sammenheng med virusinfeksjoner, rammer flere menn enn kvinner, flere yngre enn eldre, og oftest etter andre dose.

Se faktaboks:

Peri- og Myokarditt Myokarditt er definert som en betennelse i hjertemuskulaturen, som kan skyldes virus, giftstoffer, bakterier eller autoimmune reaksjoner. De fleste tilfellene har godartet forløp og krever ikke behandling utover smertestillende eller betennelsesdempende, men i sjeldne tilfeller kan myokarditt ha et alvorlig forløp med nedsatt hjertefunksjon og hjertesvikt. ​ Perikarditt er en betennelse av hjerteposen, en hinne som omslutter hjertet. Den vanligste årsaken er virusinfeksjon, og tilstanden har vanligvis god prognose. Ved behov behandles perikarditt med smertestillende eller betennelsesdempende legemidler. Vanlige symptomer på perikarditt og myokarditt er: Brystsmerter, tungpustethet, hurtig eller uregelmessig puls. Alle som får brystsmerter, tungpustethet eller hurtig eller uregelmessig puls bør oppsøke lege uavhengig av om de er vaksinert eller ikke. I Norge har det per 10. august vært meldt om 108 tilfeller av perikarditt, og 42 tilfeller av myokarditt. Personer i alle aldre har vært rammet, men flest menn under 30 år. Hvis noen får denne tilstanden etter første vaksinedose, har FHI vurdert at man bør avstå fra andre dose hvis ikke en individuell vurdering tilsier noe annet, som et føre var-prinsipp. (Kilde: NHI og Legemiddelverket) Vis mer

Derfor er dette noe FHI og Statens legemiddelverk følger nøye med på nå som flere yngre begynner å bli fullvaksinert.

– Ikke endret synet på vaksinen

Det er ikke meldt om alvorlige utfall av hjertebetennelser i Norge, og de aller fleste blir helt bra etter noen dager eller uker, men legemiddelverket har understreket viktigheten av å oppsøke helsehjelp. Det gjorde Johansen samme dag som han merket symptomene.

Han sier det var lett å kjenne at han opplevde noe annet enn de vanlige bivirkningene man kan få etter vaksinering. Etter å ha rådført seg med en kompis i ambulansetjenesten, tok han en ibux, og endte til slutt opp med å ringe legevakten som ba ham komme inn.

Derfra var det ikke mye frem og tilbake. Legevakten ringte ambulanse, og han ble sendt videre til sykehuset.

OVERVÅKES: Johansen er til observasjon på sykehuset, der de følger med på hjerterytmen og verdier på blodprøver.

Før han tok den andre dosen på drop-in i Sandefjord der han studerer, hadde Johansen og kompisene lest mye om de mulige bivirkningene i mediene. De spøkte om at det var typisk at det kom til å skje med ham.

– Så kom jeg til legevakten og tenkte, wow. Det er jo ikke noe som skjer hver fredagskveld, sier han og ler.

For selv om han kjente godt at dette var en mulig bivirkning, var det først da han ble sendt videre til sykehuset at han virkelig innså hva som skjedde. Men han angrer ikke på å ha tatt vaksinen.

– Det har ikke endret synet mitt – jeg har ikke blitt anti-vaxxer nei. Men det som er positivt er at vi har blitt varslet om dette, og selv om det er veldig sjeldent, så er det noen som kommer til å få det. Så jeg ble del av den statistikken, sier han.

– Jeg tenker at det var en risiko som var verdt å ta, så får vi se hvordan det blir fremover.

Må ta pause fra studiene

Til daglig studerer Johansen, som er fra Andøya i Nordland, ved Pilot Flight Academy i Sandefjord. Mens han var innlagt gikk han glipp av flere flyginger – og da han til slutt ble skrevet ut i helgen, fikk han beskjed om at han må gå på betablokkere i tre måneder for hindre hjerterytmeforstyrrelser.

Det betyr at han ikke får kommet seg tilbake til studiene med det første, fordi de stiller strenge helsekrav.

– Jeg må vel bare bite i det sure eplet og satse på at jeg får startet på nytt nærmere nyåret, men jeg er usikker på hvordan det vil løse seg med lånekassen og forsinkelser der. Hele saken må etter de tre månedene behandles av Luftfartstilsynet, så det er usikkert om jeg får grønt lys, sier han.

– Det var kanskje ikke det jeg hadde håpet skulle være utfallet. Men selv om jeg blir forsinket er jeg fortsatt ung og har tid, og det er viktig at folk blir vaksinert og at ting går fremover.

Han sier legene helte mot at han hadde en betennelse på hjertemuskelen med en mindre betennelse på hjerteposen etter at de tok ultralyd.

Grunnen til at han vil fortelle om hva som har skjedd, er at han tenker at det kan være fint for andre unge å høre om det, og vite hva de eventuelt kan oppleve så det ikke virker så ukjent.

– Har du noen tips til andre som tar vaksinen?

– Det største tipset jeg har, er vel egentlig at når du føler noe i brystet, ta det litt alvorlig. Jeg vet jo at det er litt sånn guttekultur å bare ignorere det og tenke at ja ja, det er ikke hjertebetennelse liksom. Men ikke vær redd for å ta vaksinen – hvis du er frisk og rask går det veldig fint, og det er en veldig sjelden bivirkning, sier han.

Johansens behandlende lege ved sykehuset i Vestfold bekrefter til VG at han er innlagt, og at det er sannsynlig at hjerteinfeksjonen han har fått har en sammenheng med vaksinering.

Legemiddelverket: Jobber med oppfølging

Steinar Madsen i Legemiddelverket sier til VG at symptomene på peri- og myokarditt kan variere fra pasient til pasient – men at det typisk er stikkende brystsmerter, tungpustethet, eller uregelmessig puls. Det er ikke uvanlig at de to tilstandene opptrer samtidig.

– Alle som merker disse symptomene skal vurderes av en spesialist på sykehus – også hvis de ikke har fått vaksinen, understreker han.

Peri- og myokarditt kan nemlig også forårsakes av virusinfeksjoner, som covid-19 eller andre virus. Erfaringen fra Norge og andre land er at man blir helt frisk fra tilstandene – men det kan bli komplikasjoner i sjeldne tilfeller.

Det er sett noen få tilfeller i andre land med en veldig alvorlig utvikling, der myokarditt har ført til hjertesvikt, sier Madsen. Symptomer på hjertesvikt kan være at man blir veldig tungpustet ved mindre anstrengelser, som å gå i en trapp eller motbakke.

– Selv om de aller fleste blir bra igjen, kan noen få forbigående nedsatt funksjon av hjertet. Men så langt vi kan se i dag er slike virkelige alvorlige tilfeller med uttalt hjertesvikt ekstremt sjeldne. Erfaringen er at de fleste blir helt bra i løpet av noen dager eller uker.

Legemiddelmyndighetene jobber med å finne ut av hvordan de skal følge opp disse pasientene over tid.

– Vi ønsker at sykehuset eller spesialisten som stiller diagnosene fortsetter å følge opp pasientene slik at vi får bekreftet at dette går bra, for eksempel med en eller flere ultralydundersøkelser.