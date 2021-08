Prisen for «roadkill»

Prisen for «roadkill» Hvert år blir over 13.000 ville dyr påkjørt på norske veier. De som må rydde opp, dreper heller én for mye enn én for lite.

Publisert: Nå nettopp

Det er en mørk kveld i slutten av februar. Månen er full og kaster hvitt lys over Tinnsjøvegen, nordvest for Notodden i Vestfold og Telemark. På begge sider av veien er skogen mørk og tykk. I begge retninger er hyttetrafikken hektisk. Dyr på vandring kan skimtes i måneskinnet.

På sin ATV kommer Kim André med datteren Veronica (6) i 70 kilometer i timen.

Kim André er godt kjent i området og kjenner til faren for elg. Men selv et farsblikk på vakt får ikke med seg den voksne elgkua på vei ut i veibanen.

– Jeg husker bare at jeg hugget inn bremsene, forteller Kim André.

– Så smalt det.

ATV-en tipper over på to hjul. Kim André og Veronica kastes av.

Skremte og forslåtte kommer de fra ulykken i god behold – men i ettertid tør ikke lenger Veronica å sitte på med firhjulingen i mørket.

– De hadde englevakt, sier jeger Eilef Hefre i Viltnemnda.

De rykket ut til stedet etter at politi og ambulanse var blitt varslet om ulykken. Selv husker ikke Kim André mye fra den dramatiske kvelden. Han minnes at han ringte politiet, og syntes det tok lang tid før ambulansen kom.

– Men jeg var ikke redd, for Veronica var i god behold.

Den hardt skadde elgkua i veibanen blir avlivet av en lokal jeger. Som de fleste som blir påkjørt på denne måten, slaktes den og blir kontrollert av Vegvesenet.

Ulykken skjedde den siste helgen i februar. Det hadde ikke vært en eneste påkjørsel av vilt hele uken.

Men så, søndag kveld, ringte Viltnemndas vakttelefon. To ganger.

Tommy Granlien, lederen for nemnda på Notodden, måtte rykke ut og ta seg av elgen som kolliderte med firhjulingen, mens jeger Eilef Hefre fikk oppdraget med to påkjørte rådyrkalver på den andre siden av kommunegrensen.

– Det er som regel på sånne tider av døgnet telefonen ringer. Og da kan det like gjerne skje flere ulykker samtidig, forteller Granlien.

– Den ringer aldri på formiddagen, når det faktisk passer seg.

Når vi nå går inn i ny mørketid og høysesong for påkjørsel av vilt, er viltnemnder over hele landet i sving med å kartlegge og sette opp ekstra fareskilt på utsatte strekninger.

Notodden har store områder med skog og en rik viltbestand. I fjor ble det registrert 75 påkjørsler i kommunen; for det meste rådyr og elg, men også noe rev og grevling. Det gjør Notodden til en relativt gjennomsnittlig østlandskommune for såkalt roadkill.

Fylket med høyest antall registrerte påkjørsler, er Innlandet med 2694 i fjor.

I hele landet var antallet registrerte påkjørsler over 13.000.

Notodden viltnemnd består av fem erfarne jegere. Med dyrevelferd som prioritet, skal de rydde opp etter påkjørsler, samt jakte ned og avlive skadde dyr.

Ved siden av sine vanlige jobber har jegerne én vaktuke hver i måneden.

Ifølge leder Tommy Granlien er lidenskap for jakt- og dyrevelferd en selvfølge for å kunne være med i Viltnemnda.

– Det er ikke tilfeldig at det er disse folkene. Det skal være de rette. Og de vokser ikke på trær, sier han.

Men langt fra alle deler jegernes syn på dyrevelferd: Til tider får Viltnemnda sinte og kritiske meldinger fra privatpersoner som mener jegerne har skutt og drept unødvendig. Kritikken går mye ut på at de avliver istedenfor å bedøve elg som har rotet seg bort i boligfelt nær skolevei – og at de avliver påkjørte dyr fremfor å pleie dem.

– Du kan ikke bare ta en flere hundre kilos elg under armen og ta den med til sykehus, avfeier jeger Eilef Hefre.

– Dette er ville dyr. Om det hadde gått an å pleie dem, ville det ha kostet samfunnet enorme ressurser, fortsetter han.

Ifølge Hefre prøver jegerne å redde dyrene om de kan. Viltnemnda-jegerne på Notodden har blant annet kjørt en rådyrkalv til en dyrepark i Langedrag, fordi den hadde mistet moren sin. En forvillet og utslitt svane ble funnet på en vei og ført «hjem» til sitt habitat ved innsjøen.

Høsten 2020 avlivet Viltnemnda i Notodden en elg som hadde forvillet seg inn i et boligfelt. I en mail til kommunen skrev en opprørt innbygger:

«Det er så uetisk og fortvilet, og viser en totalt forkastelig holdning som igjen læres til våre barn i en tid da naturen er under hardt nok press som det er.»

En annen innbygger skrev:

«Jeg håper dere vil vurdere å legge om deres policy, og heller fremme mer aksept og forståelse av ville dyr slik at folk evt. kan slippe å bli redde når de ser et vilt dyr.»

Viltnemnda forsvarer avlivningen med at elgen kunne ha gjort skade på mennesker og materiell, og aller verst tenkelig: Barn.

Med tanke på skadde dyr i trafikken sier Viltnemnda-leder Granlien at han helst skyter én elg for mye enn én for lite.

– Det har vært tilfeller hvor vi har latt være å skyte et dyr, men så finner vi det igjen dødt noen dager senere. Det føles ræva.

Bare en liten skade kan føre til en alvorlig betennelse som til slutt tar livet av dyret, ifølge Granlien:

– Skal jeg være ærlig, synes jeg vi avliver for få.

– Det er så mange dyreskjebner der ute som har det vondt.

Ifølge Vegtrafikkloven og Dyrevellferdsloven er alle som har kjørt på et dyr, pliktig til å melde fra til politiet. Du skal dessuten ikke kjøre fra stedet før ulykkespunktet er tydelig markert, og aller helst skal du vente til politi eller viltnemnd er på plass.

Viltnemnda på Notodden opplever stadig at sjåfører ikke tar dette på alvor.

– Noen er helt fra seg og fulle av dårlig samvittighet, mens andre er fornøyd så lenge det gikk bra med bilen og vil komme seg av gårde så fort som mulig. Vi har et helt spekter med ulike folk vi møter, fra drittsekker til engler, forteller Tommy Granlien.

Han har opplevd sjåfører som ringer Viltnemnda for å fortelle at de har kjørt på et rådyr – for en uke siden.

– Da blir jeg forbannet.

Granlien har et sjåfør-tips for å sjekke om du på en strekning hvor hjortevilt nylig har passert: Se etter fotspor på inn i veibanen. Om litt av snøen fra brøytekantene har falt ut på den bare asfalten, kan det være at dyr nylig har passert.

Dette gjør du hvis du kjører på et dyr: Skru på nødblink, ta på refleksvest og sett ut varselstrekant.

Sikre ulykkesstedet.

Ring 113 hvis akutt hjelp er nødvendig.

Ring og meld fra til politiet på 02800. Politiet varsler i sin tur Viltnemnda i den aktuelle kommunen, som igjen kontakter deg.

Marker stedet for påkjørselen, for eksempel med en plastpose eller et særskilt viltbånd i et tre eller lignende.

Dyr skal spares for unødig lidelse. Viltnemnda kan gi tillatelse til at en bilfører kan avlive et påkjørt dyr på egen hånd.

Du skal holde deg på ulykkesstedet til du har fått tillatelse til å dra.

Viltnemnda skal alltid varsles, selv om dyret løper videre tilsynelatende uten skader. Vis mer

Det er en lørdag kveld i mars. Ved vakttelefonen hos Viltnemnda i Notodden sitter Jan Solhaug. «Som vanlig» ringer telefonen når han helst skulle ha sluppet.

En bilist melder fra om at han har truffet et rådyr med bilen sin.

Sammen med Tommy Granlien kjører Solhaug ut til ulykkespunktet på E134 i Sauland, 24 minutter vest for Notodden, for å lete.

Med rifle over skulderen og sterke hodelykter ser de etter spor. Sporene leder tydelig inn i skogen. Men så blir jegerne usikre på hvor de leder videre.

Mesteparten av oppdragene handler om å utføre slike ettersøk etter skadde dyr, vanligvis rådyr, som er blitt truffet av kjøretøy og har løpt videre. Da følger jegerne etter fotspor, blod og pels. Ofte bruker de opptrente hunder.

Lengden på ettersøkene varierer, men de krever som regel en times tid. Svært ofte finner ikke jegerne frem til dyret. Uansett er de nødt til å gjøre et forsøk, selv de gangene de vet at det er for gjeves.

Ut fra sporene kan jegerne fastslå mye om dyrets tilstand: Det kan være mye blod eller pels som har falt av på ulykkesstedet, eller at dyrets fotspor ikke ser friskt ut.

I snart en halvtime har Tommy Granlien og Jan Solhaug fulgt etter spor i utfordrende terreng langs europaveien i Sauland, uten å se noe til dyret.

Plutselig fryser Solhaug til. Han retter lykten mot et skogholt 100 meter unna. Så vidt kan de to jegerne se en liten rådyrrumpe hoppe inn i skogen og forsvinne.

Det vil være håpløst å springe etter og for risikabelt å skyte.

– For hvert ettersøk blir det gjort tusen vurderinger rundt å skyte eller ikke skyte, forteller Granlien.

Sporene i snøen tyder på at rådyret er uskadet. De bestemmer seg for å avslutte ettersøket.

– Dette er jo egentlig gode nyheter. Da har det mest sannsynlig gått bra, mener Granlien.

For jegerne er det bare å håpe at de ikke finner igjen dyret om noen dager. Dødt.