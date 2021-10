UENIGE: Nakstad mener Oslo reagerte for sent til tiltak som kunne stanset smittebølgen raskere.

Espen Nakstad tar oppgjør med Raymond Johansen i ny bok

I sin nye bok kritiserer Espen Nakstad både Oslos byrådsleder og FHI for håndteringen av den andre coronabølgen i fjor høst.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den andre bølgen høsten 2020 kom overraskende på regjeringen. Særlig i hovedstaden traff den hardt. Oslo ble helt stengt ned, og det skulle vare i et halvår.

Lenge kunne man ikke kjøpe seg et par sko på butikken eller gå ut og spise, og skoler var stengt.

I sin nye bok «Kode rød» gir assisterende helsedirektør Espen Nakstad Oslos byrådsleder Raymond Johansen deler av skylden for at hovedstaden ikke fikk kontroll da den andre bølgen aller først brøt ut:

Nakstad trekker frem at Oslos byrådsleder sa nei til noen av tiltakene Helsedirektoratet og FHI ville innføre for å snu den økende smittetrenden i hovedstaden i slutten av september. Blant tiltakene de sa nei til, var maks fem personer i private samlinger og innslipp-stopp klokken 22.

Ifølge boken ble han skuffet over at «en unik mulighet til å snu den andre smittebølgen glapp på et tidspunkt da befolkningen viste seg motivert til å bidra med et krafttak».

– Du mener at hadde Raymond Johansen sagt ja, så kunne man ha snudd den bølgen?

– Jeg tror nok vi kunne klart å kupere den bølgen tidligere, før smitten bet seg fast i flere bydeler i Oslo. Etter hvert gjorde kommunene en stor innsats for å få det til, men vi klarte aldri å få smittepresset ordentlig ned før regjeringen innførte en 14 dagers sosial nedstengning i januar, sier Nakstad til VG.

Det mener byrådsleder Raymond Johansen er en drøy påstand. Les hele svaret litt lenger ned.

Startet med importsmitte

Nakstad understreker at han ikke gir Raymond Johansen skylden for bølge to, som startet med importsmitte.

– Bølgen oppsto ikke på grunn av Raymond Johansen, og han er ikke ansvarlig for den andre bølgen. Den var her allerede før pressekonferansen i september. Det er viktig å presisere at det var muligheten for å gjøre noe med den i dette tidsrommet som glapp, fordi rådene i Oslo og nabokommunene spriket stadig mer.

I boken skriver Nakstad dessuten at han mener pressekonferansen i september markerte første gang det hadde gått partipolitikk i coronahåndteringen – og at byrådslederen fra Ap ikke godtok at helseministeren fra Høyre truet med å overstyre kommunen.

Det er ikke bare Raymond Johansen Nakstad var skuffet over under bølge to: Senere, i oktober, skriver han at det var FHI som stod i veien, og ikke kunne stille seg bak anbefalinger om for eksempel maksimalt fem personer i sosiale sammenhenger.

«Dermed så det ut til at løpet igjen var kjørt med tanke på å snu den andre smittebølgen i Norge», skriver Nakstad.

Raymond Johansen: Drøye påstander

Byrådslederen er rungende uenig med Nakstad:

– Med forbehold om at jeg bare har fått presentert noen få setninger av boken gjennom mediene, synes jeg påstandene om Oslo fremstår som drøye, og uten faglig dekning, skriver han i en e-post til VG.

Han mener håndteringen har gått veldig bra, både i Oslo og i Norge.

– Vi bør snakke med innestemme om coronahåndteringen. Oslos befolkning har ofret mye og lenge, og vi har klart å slå ned smitten igjen og igjen. Det antydes at Oslo kommune ved å innføre litt andre varianter av tiltak enn akkurat de som ble anbefalt nasjonalt, hadde skylda for den andre smittebølgen. Ingenting tyder på at det er tilfelle, smitten i Norge økte parallelt med smitten internasjonalt i den perioden, og veldig mye handlet om importsmitte.

Byrådslederen mener Oslo i all hovedsak fulgte rådene den helgen Nakstad skriver om:

– Oslo har gjennom hele pandemien hatt et svært godt samarbeid med nasjonale helsemyndigheter og har fått ros for vår håndtering, og det fikk vi også både av helseministeren og direktøren i helsedirektoratet da vi la fram Oslos tiltakspakke etter den helgen Nakstad her skriver om. Helseministeren ba til og med kommunene rundt Oslo om å gjøre det samme som oss, avslutter han.

Samtidig har Aftenposten dokumentert hvordan regjeringens karantenefritak for utenlandske arbeidere førte til mye importsmitte i Norge fra sommeren av.

– Var ikke noe Raymond Johansen også sa ganske klart ifra om på den tiden, at de ville ha strengere regler mot importsmitte?

– Den andre bølgen startet jo på grunn av smitte fra utlandet fordi vi hadde lite smitte i Norge. Vi har nok ønsket strengere karanteneregler – samtidig må regjeringen selvsagt også ta hensyn til næringsliv og økonomi. Da ble det sånn at du kunne slippe karantene i arbeidstiden men ha det i fritiden. Det hadde fungert godt hvis det hadde blitt etterlevd, men det skar seg. Og da smitten dukket opp var det relativt beskjedne smittevernråd og regler i samfunnet for øvrig, sier Nakstad.

FHI har kommet med en generell kommentar til boken:

– Jeg har ikke lest boken, men uttalelsene er kjente temaer som vi har kommentert på flere ganger tidligere, og som også koronakommisjonen har vurdert. Jeg håper boken yter fagpersonene i Helsedirektoratet, helse- omsorgstjenestene, kommunene og FHI rettferdighet, skriver FHI-direktør Camilla Stoltenberg i en e-post til VG.

Siste setning i svaret er tilnærmet likt svaret Nakstad selv ga i saken om Camilla Stoltenbergs bok.