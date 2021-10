PR-SEIER: – Dette er en klar prioritering fra Sp/Ap-regjeringen, sier Vedum til VG.

Vedum-triumf i ny regjering: Staten skal ikke bruke PR-byråer

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum røper at han har fått gjennomslag for en av sine hjertesaker i Ap og Sps regjeringsplattform: Nå skal han nekte statlige etater å bruke PR-byråer.

– Dette er den nye regjeringens politikk, slår Vedum fast.

Sp-lederen har rast mot offentlig bruk av PR-byråer og svingdøren mellom PR-bransjen og politikk en rekke ganger.

– Det har kommet helt ut av kontroll hvordan den bransjen bare vokser og vokser, sier Vedum til VG.

– Det norske folkestyret skal være minst mulig styrt av penger, og mest mulig styrt av medlemsbaserte organisasjoner, og ikke minst din og min stemme i stortingsvalget.

Nå får han det som han vil i den nye regjeringen, som etter planen tiltrer på torsdag. I plattformen står det at regjeringen vil:

Kutte i konsulentbruk i staten ved å utvide egen kompetanse.

Kraftig redusere statlige virksomheters kjøp av tjenester fra kommunikasjonsbransjen. Utover informasjons- og holdningskampanjer skal slike tjenester som hovedregel ikke benyttes.

PR-KRITISK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Må være nøkterne

Departementene må gi beskjed om dette i sine styringsbrev til underliggende etater og eksisterende kontrakter må avsluttes, sier Vedum.

Han understreker at det kan finnes unntak fra hovedregelen, men at denne åpningen ikke skal være et smutthull for likevel å bruke PR-byråer.

– Verdimessig handler det om folkestyre, og at vi ikke bygger opp en større og større sånn type bransje. Det skal være lik tilgjengelighet for politikken for alle, og vi må være nøkterne i den offentlige pengebruken, sier Vedum.

OMSVERMET: Både journalister og Vedums egne rådgivere ønsket en prat med Sp-lederen mandag ettermiddag. Her med spinndoktor Lars Vangen og administrasjonssekretær Peder Ingvaldsen.

Ingen fra PR

Vedum har selv en tidligere PR-rådgiver i sitt kommunikasjonsapparat. Men han garanterer at løftet om at ikke en eneste statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver skal hentes fra PR-byråene står. «Karantenetiden» før Sp-politikere kan være aktuelle for en jobb hos Vedum, er ett år.

– Det gjør jeg, sier Vedum, som understreker at han kun kan svare for seg selv – og ikke for Ap-leder Jonas Gahr Støre.

I 2014 uttalte Støre seg kritisk om eks-kolleger som gikk til PR-byrået First House.

– Jeg ser at tidligere kolleger går ut og markedsfører at de har jobbet ved Statsministerens kontor eller andre departement og selger sin kompetanse til høye priser. Det byr meg imot, sa han til VG.

SNART STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre går etter planen ut på Slottsplassen på torsdag sammen med sin nye regjering. Her i prat med to på Oslo-benken som garantert ikke får en plass i Ap/Sp-regjeringen, Mudassar Kapur (H) og Kari Elisabeth Kaski (SV).

Før valget kartla VG svingdøren mellom politikk og PR de tre siste stortingsperiodene. Da sa Støre at han ikke ville kritisere enkeltpersoners valg, men kom også med en kalddusj til PR-rådgivere med bakgrunn fra Ap – som kanskje håper på en telefon fra landets nye statsminister i disse dager.

– Vil du selv hente personer fra PR til ditt regjeringsapparat?

– Jeg ser ikke for meg noen overganger til en eventuelt Ap-ledet regjering. Vi har så mange flinke folk som er tillitsvalgte og engasjerte landet over, at det er der jeg vil se, sa Støre.