Advarer etter skliedramatikk: − Som i en katapult

Kathrine Skjelvan og søsteren tok lørdag med barna til lekeparken Rismelen i Steinkjer i Nord-Trøndelag. Det ble dramatisk da hennes snart ni år gamle sønn fikk ekstremfart i sklia i parken.

– Det gikk i en heidundrende fart. Etter at jeg sluttet å filme, snurret han rundt og havnet anslagsvis fem meter vekk fra sklia, ute på asfalten, forteller Skjelvan til VG.

Fra slutten av sklia, skled guttungen hennes bortover på rumpa, og ryggen.

– Den følelsen av å se ungen sin først snurre rundt, også bli kastet ut som i en katapult, det var ordentlig ubehagelig.

Heldigvis slapp han unna med noen blåmerker og hull i buksen.

STOR FART: Spesielt når det er vått er det fare for høy fart i skliene i lekeparken Rismelen i Steinkjer.

Åtteårsgrense

Ved sklia er det satt opp et skilt, hvor det advares om mulighet for høy fart, og at lekeapparatet har en nedre aldersgrense på åtte år.

Skjelvan forteller til VG at hun er klar over skiltet, og at hun er enig i at foreldre også har et ansvar.

– Han fikk formaning om å sette hælene ut og holde hendene på rekkverket. Men det er skjøter på rekkverket, så det kan bli vondt, og du må slippe til slutt når det blir for høy fart, forklarer hun.

FARESKILT: På toppen av skliene er det et skilt som advarer om høy fart når sklia er våt.

Da glapp også grepet han hadde med hælene.

– Det er veldig mange unger der nede. Som forelder skal du kunne sette deg ned og snu ryggen til litt. Du skal kunne slippe dem løs. Får ungene beskjed om å gå til byen, kjøpe seg en is og leke i parken, skal ikke det være forbundet med stor fare, poengterer hun, og fortsetter:

– Unger skal slå seg, få vondt, men de skal ikke skade seg på en offentlig lekeplass på den måten.

Ber om tiltak

– Det som er kjipt er at det er et kjempebra tilbud. Det er ordentlig, ordentlig kult, bra og noe Steinkjer trenger. Da er det synd at sånne ting på en måte får skje, uten at noen løfter et øyenbryn en gang, mener moren.

– Det er ikke det at det som skjedde med oss er så alvorlig, men noen må ta ansvar for at det ikke skal skje noe verre. Det blir situasjoner hvor det ikke står noen voksen i enden, sier hun.

LEKEPARK: Parken Rismelen ligger ved elven og torget i Steinkjer sentrum.

Hun mener løsningen kan være ganske enkel: Man må se om det er noen tiltak man kan sette inn for å gjøre det enklere å senke farten, og forlenge avslutningen på sklia, så man ikke havner rett ut på asfalten i full fart.

– Det kan gå fort

Ordfører Anne Berit Lein har selv prøvd sklia flere ganger. Hun anbefaler alle å ta et stopp i aktivitetsparken det hun kaller Norges kanskje mest spennende sklie.

– Sklia er bygget etter alle forskrifter. Vi åpnet i sommer. Vi har erfart at den kan gå fort, men det skal kile litt i magen, sier Lein til VG.

ORDFØRER: Anne Berit Lein (Sp) forteller at hun selv har prøvd sklia.

– Vi har satt opp fareskilt om at det kan gå fort når det er bløtt. Det er viktig å være obs på det, så det kan være lurt å avpasse innsatsen etter forholdene.

– Vi er nå i dialog med leverandør for å utvide området under sklia siden vi erfarer at det kan gå fort, legger hun til.