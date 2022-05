SIKKERHETSFELLESSKAP: Sverige og Finlands søknad om Natomedlemskap er gode nyheter for Norges sikkerhet, sa Støre mandag ettermiddag.

Støre: – Et tidsskille i det nordiske samarbeidet

Norges sikkerhet blir styrket av at Sverige og Finland nå søker om Natomedlemskap, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Anniken Huitfeldt møtte pressen i statsministerboligen etter den svenske Nato-beslutningen mandag ettermiddag.

Beskjeden om Sveriges søknad om Natomedlemskap er svært godt nytt for Norge, sa statsministeren.

– Vi blir ett sikkerhetsfellesskap i Norden og dette er tidsskille i det nordiske samarbeidet, sa Støre fra talerstolen.

–Med Natomedlemskapet kan det tette nordiske båndet bli praktisert fullt ut, mener statsministeren.

– Da kan vi gjøre planlegging av hvordan vi tar imot forsterkninger, hvordan vi øver, på en mer komplett måte, sa Støre.

– Full støtte

Søndag ble det klart at Finland søker om medlemskap i forsvarsalliansen. Norge har nå uttrykt full støtte til landenes medlemskap, sier statsministeren mandag.

– Vi sier klart ifra at vi er klare som nordisk Natomedlem til å bistå med alle midler hvis Sverige eller Finland skulle bli utsatt for angrep før de er Natomedlemmer, sa Støre.

På spørsmål om hvorvidt Norge er forberedt på eventuelle russiske reaksjoner nå, er Støre klar i sitt buskap.

– Fra russisk side må de også forstå at en angrepskrig med over hundre tusen soldater mot et nabo, det får andre naboland til å gå gjennom sin sikkerhet.

SVERIGE OG FINLAND: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), sammen med Sveriges ambassadør Cecilia Björner og Finlands ambassadør Mikael Antell mandag.

Håper på fortgang

Utenriksministeren og statsministeren har i dag hatt samtaler med henholdsvis den finske og svenske ambassadøren, og har forsikret diplomatene med at Norge støtter denne søknaden.

Støre sier Norge vil gjøre det vi kan for at Sverige og Finland raskest mulig blir Natomedlemmer. Statsministeren har håp om at det kan skje « svært raskt», sier han, og han vurdere selv at landene oppfyller kriteriene for et medlemskap med god margin.

– Jeg har vært i dialog med Stortinget de siste dagene, senest med stortingspresidenten for noen få timer siden. Vi har håp om at Norge kan ratifisere Sverige og Finland som Nato-medlemmer svært raskt, sa Støre.

Støre sier at han har inntrykk av at det vil bli et overveldende flertall fra de norske folkevalgte for å signere.

Russland har «oppnådd det motsatte»

At både Sverige og Finland nå vil søke Nato-medlemskap gir Norden helt nye muligheter i forsvars- og sikkerhetspolitikken, sa Anniken Huitfeldt tidligere mandag ettermiddag.

Søknadene viser hvordan Russlands angrep på Ukraina har skapt store og varige endringer i sikkerhetspolitikken, mener utenriksministeren-

– Kreml ønsket å holde Nato borte fra Russlands grenser, men har oppnådd det motsatte, sier Huitfeldt (Ap) i en uttalelse til NTB, og understreker samtidig at finsk og svensk medlemskap ikke truer noen.

Samlet sett er dette med på å styrke Norges sikkerhet, sier statsminister Støre.

– Så får vi leve med at vår russiske nabo kommer med ulike typer uttalelser, la han til.