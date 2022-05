REGNVÆR: Det er meldt om store nedbørsmengder på Vestlandet de neste dagene. Her fra Puddefjordsbroen i Bergen.

Store nedbørsmengder ventes i Sør-Norge – meldes om «rotbløyte»

De neste dagene er det meldt mye nedbør i Sør-Norge, spesielt på Vestlandet der det kan bli så mye som 50 mm. Samtidig blir det «sommerlig» i nord.

Av Eirik Husøy

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Mest nedbør kommer det på Vestlandet sør for Stad og i Agder. Det kommer et lavtrykk fra sør og opp langs vestlandskysten som gir en del vær, sier vakthavende meteorolog Siri Wiberg til VG.

– Det blir mye regn. Ikke så mye at vi sender ut farevarsel, men det blir en god rotbløyte, sier Wiberg.

Etter en svært tørr vår og vannmangel i Oslo er det nok mange røtter som setter pris på sårt tiltrengt væte. Men det er ikke sikkert den kraftige nedbøren hjelper så mye på vannstanden i magasinene.

– Det er snakk om en porsjon regn, og så kommer det liksom ikke så mye mer. Så jeg er litt usikker på det, sier Wiberg.

I tillegg til nedbøren er det sendt ut gult farevarsel i Rogaland og Hordaland for kraftige vindkast tirsdag.

Lokalt kan vinden komme opp i 28 meter i sekundet. Vinden kan føre til at løse gjenstander kan blåse av gårde, og at ferger og annen transport kan bli kansellert, skriver Yr. I tillegg kan broer bli stengt, og det er fare for at trær knekker og slår ut strømforsyningen. Vinden ventes å løye i 18-tiden tirsdag.

Moderate nedbørsmengder på Østlandet

Regner gjør det allerede på deler av Vestlandet. Regnværet tiltar natt til tirsdag og brer seg gradvis nordover. På Vestlandet fortsetter regnværet fram til torsdag eller fredag i hvert fall.

På Østlandet blir det mer moderate nedbørsmengder. I Oslo-området ventes det regnvær fra midt på dag tirsdag. Regnbyger ventes også i etterkant av fronten til og med onsdag før det letter østafjells.

Det kommer kaldere vind nordvest fra over Østlandet mot helgen, men hvis det blir sol, kan det likevel bli fint vær fra torsdag.

– Det blir en annen lufttype. Selv om det kanskje blir 17–18 grader, så kjenner man en sur vind, sier hun.

OSLO-REGN: Også i Oslo vil det bli regnvær de neste dagene, men mer moderate mengder enn på Vestlandet og i Agder, ifølge meteorologene.

Muligheter for torden

Det er foreløpig vanskelig å si nøyaktig hvor på Vestlandet nedbørsmengdene kommer til å ramme hardest de neste dagene. Små endringer i vindretning eller -styrke kan ha mye å si.

Modelleringen hos Meteorologisk institutt vingler en del, ifølge Wiberg. De tar også høyde for at det kan komme torden.

– Det blir ustabilt vær, og det er også muligheter for torden. Men så passerer det ganske raskt nordover.

På Vestlandet blir det trolig ujevnt fordelt, og det kommer mye nedbør både i indre og ytre strøk. I Agder blir det trolig mest nedbør i ytre strøk.

Sommerlig i nord

Nord i landet er det derimot meldt sommerlige temperaturer, men med varierende skydekke.

– Der kaller man det sommer når det er 15 grader. Så det blir litt sånn sommerlig. 15 kanskje opp mot 20 grader, sier Wiberg.

– Det er meldt østavind, og det blir stort sett tørt. Det blir helt sikkert en del sol også, så det blir ganske bra vær i nord, sier meteorologen.

De varmere temperaturene fører til snøsmelting i fjellene, og det er meldt om snøskredfare flere steder i Troms og Finnmark. Meteorologen sier hun ville unngått skiturer de neste dagene.

– Jeg så et bilde av folk som gikk på ski i går eller i forgårs, så det er nok fortsatt muligheter. Men det blir ganske råtten snø når det er såpass varmt.

– Det er fare for sørpeskred, og når det blir så våt snø, er det litt skummelt. Det er ikke sikkert det er så gunstige skiforhold, sier hun.