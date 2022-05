INNE PÅ COOP: Bildet viser Bråthen kun minutter etter at kvinnen møtte ham like utenfor Coop Extra i Kongsberg.

Møtte bevæpnet Bråthen: − Oi, han skyter vel ikke etter meg?

BUSKERUD TINGRETT (VG) Kvinnen som var den første som møtte Bråthen 13. oktober i fjor, sa til ham at han ikke kunne gå til byen med slikt utstyr.

Av Christina Quist

Kvinnen som var den første personen Bråthen møtte etter å ha forlatt hjemmet sitt i Kongsberg har nå inntatt vitneboksen i Buskerud tingrett.

De to møttes like utenfor garasjeanlegget ved Coop Prix.

Bråthen var da iført hvit singlet, grå bukser og gikk på sokkelesten. Han var bevæpnet med bue, flere titalls piler og fire kniver.

Kvinnen forteller at hun syntes han så stresset ut.

–Jeg ser litt ekstra på ham for jeg ser han har et hylster foran på brystet og det stikker ut noen svarte pinner, sikkert piler. Jeg ser han tar opp en stor bue med høyrehånden. Han virker stresset, akkurat som om han orienterer seg, sier hun i retten.

Kvinnen forteller at hun snakket til Bråthen.

– Jeg sier til han at han ikke kan gå til byen med det utstyret eller leketøyet.

Deretter snudde kvinnen seg for å gå videre.

– Så hører jeg det smeller, et metallsmell. Så tenker jeg «Oi, han skyter vel ikke etter meg?».

Ble redd - og sint

Hun forteller at hun deretter løp til bilen sin, hvor hun ble sittende helt skjelven.

– Jeg tenker «hva var det» og tenker om han ble sinna på meg fordi jeg sa han ikke skulle gå til byen med det utstyret, sier hun.

Info Dette er saken Espen Andersen Bråthen står tiltalt for fem drap, elleve drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler begått 13. oktober i fjor. Flere av drapene skjedde innendørs, hjemme hos ofrene. Påtalemyndigheten har varslet at de vil legge ned påstand om tvungen psykisk helsevern fordi de mener at Bråthen var psykisk syk og utilregnelig under angrepet. Onsdag var første gang offentligheten fikk høre Espen Andersen Bråthens forklaring om angrepet. Han avbrøt imidlertid sin forklaring før rettsdagen var over. Da retten ble satt torsdag, sa Bråthen at han heller ikke da ønsket å fortsette sin forklaring. Vis mer

På spørsmål fra bistandsadvokaten om hvilke tanker hun gjorde seg da hun forstod at han skjøt piler mot henne, svarer kvinnen:

– Jeg snudde meg og så at han sto og siktet på meg, jeg var sikkert på at han skulle treffe meg og at jeg lå på bakken til slutt. Det var jeg sikker på kom til å skje.

Kvinnen forteller at hun tenkte at hun måtte komme seg hjem, men hun forteller at hun samtidig hadde behov for å kjøre en runde for å se etter Bråthen fordi hun også kjente på sinne.

– Ble du redd? lurer kvinnens bistandsadvokat på.

– Ja.

– Samtidig så kjørte du for å se etter ham?

– Jeg satt jo i bilen for å ta meg inn igjen. Jeg var veldig skjelven og fikk nesten ikke start på bilen. Jeg oppfattet det sånn at han var ute etter meg fordi jeg sa at han ikke kunne gå til byen med det utstyret. Jeg var på vei hjem, men jeg tenkte at han ikke skulle slippe unna med det, sier hun.

VITNET: Politibetjent Anette Skullestad var en av dem som rykket ut etter meldingene om angrepet i Kongsberg.

– Det mest ekstreme jeg har vært borte i

Flere politifolk har forklart seg i retten torsdag, blant annet politiets innsatsleder, Vidar Guldbrandsen, som fortalte om dramatiske scener.

– Det er det mest ekstreme jeg har vært borte i, når det gjelder omfang og skadede og innsats. Det er ikke ofte vi rykker ut til folk som bevisst skader andre i det omfanget her.

Patruljeleder Anette Skullestad fortalte også i retten torsdag at de ikke forstod hva de stod ovenfor da de første nødmeldingene ble ringt inn.

Da hun kort tid senere fikk høre at to av hennes kolleger var blitt beskutt med piler inne på Coop Extra, sank alvoret inn:

– Da tenker jeg for første gang at jeg kanskje må skyte noen på jobb, sier hun, og forteller at hun var redd.