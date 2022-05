Passkøen er lang før dørene åpner på politihuset i Oslo.

Stilte i passkø klokken fem om morgenen: − Det er bare helt håpløst

Et par hundre mennesker står i køen som snirkler seg fra Grønlandsleiret til politihuset i Oslo. Mange har forsøkt å hente passet flere ganger før, men måtte gi opp.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Sylvia Paulsen (35) kom i femtiden onsdag morgen, klok av skade.

– Første gang ventet jeg tre timer før jeg måtte på jobb. Andre gang var jeg her i fire timer. Tredje gang kom jeg klokken åtte, da var det hundre før meg. Jeg ga opp etter åtte timer.

Da VG møter henne onsdag har hun totalt ventet 18 timer i passkø.

Oslo-kvinnen jobber full tid som vernepleier i en omsorgsbolig. Passet hun skal hente, er til datteren Bella (12). De skal på ferie i England om en uke, flybilletter og hotell er ordnet.

– En skranke er åpen for oss som bare skal hente pass eller ha nødpass. De sier at de ikke kan sette inn mer ressurser. Det er bare helt håpløst. De vet det er kø, men bryr seg ikke.

Sylvia Paulsen sier at de ekspederte fem i timen, sist hun var på politihuset.

– Alle er like frustrerte. Vi vet ikke om vi skal le eller grine, sier kvinnen som står først.

Ventetiden for å få pass er minst syv uker. Time for å bestille pass eller nasjonalt ID-kort er knapt å oppdrive.

100.000 nordmenn venter på å få pass – og mange av dem frykter at sommerferien ryker.

Høy etterspørsel og mangel på elektroniske brikker til passene er årsaken til kaoset. Men mange er kritiske til hvordan politiet organiserer køen.

Info For deg som har bestilt pass Har du bestilt pass, er ventetiden minst syv uker – men kan øke til ti uker i løpet av juni. For nasjonalt ID-kort er leveringstiden minst fire uker.

Nasjonalt ID-kort gir rett til å krysse grensene i EU/EØS-landene og Sveits. Velg ID-kort, om du planlegger reise til Europa i sommer.

Hvis du ikke har fått SMS om at pass eller ID-kort er sendt når det er mindre enn en uke til du skal reise, kan du møte hos politiet og søke om nødpass.

Nødpass er et midlertidig pass som bare gjelder for den aktuelle reisen du skal foreta.

Den ekstraordinære situasjonen kan føre til at ikke alle vil få nødpass.

For mer informasjon, se politiets nettsider Kilde: Politiet Vis mer

Nanthan Ananth (48) stilte opp kvart over seks med kone og sønn for å plukke opp passene deres. Forrige mandag kom han rett etter klokken åtte og fikk kølapp nummer 77.

– Da gikk jeg bare. Vi må jobbe, vi får ikke fri fra jobben, sier hjelpepleieren ved Stovnerskogen sykehjem.

Timen ble bestilt i februar. 21. april hadde familien avtale på passkontoret i Drammen. Ananth valgte å hente passene, fordi det er betryggende å få dem i hånden.

– Vi innbyggere må være litt mer våkne og sjekke når passene utløper. Jeg tror politiet gjør sitt beste, sier Ananth, som håper at de kan reise på ferie på Sri Lanka i juli.

Anders Blix (56).

Også Anders Blix står i passkø for tredje gang. Første gang fikk han ikke kølapp en gang.

– I går var jeg her ti på åtte og ble nummer 14. Etter halvannen ime var de kommet til nummer seks. Da måtte jeg gå på et møte på jobben, sier 56-åringen.

Blix skal på ferie til Nederland og vedgår at han er å klandre, som ikke oppdaget i tide at passet var utløpt. Nå vil han ha nødpass, som bare gjelder for den aktuelle reisen.

– I dag regner jeg med å bli ekspedert, i det minste, men vet ikke om jeg får passet.

Marthe Lytomt med Kristoffer (12) og Karoline (9).

Karoline (9) spiller klarinett i Smågardistene på Stabekk skole og gleder seg til utenlandstur med korpset til Bornholm.

– Selv om hun bare skal til Danmark, sier korpsledelsen at hun må ha pass når hun reiser alene, forklarer Karolines mor Marthe Lytomt fra Bekkestua i Bærum.

I vinterferien klarte hun å sikre seg dagens avtale på passkontoret.

– Jeg trodde det ville gå greit når vi fikk time en måned før Karoline skal reise, men nå virker det ikke så veldig lovende. Det er veldig synd at det er blitt sånn, sier Lytomt.

Anne Bruun-Olsen (58).

Anne Bruun-Olsen (58) har timeavtale for ordinært pass 22. juni. Men hun ønsker å sikre seg med et nødpass, for at seilferien i Kroatia i juli blir noe av.

– Det er helt forferdelig at passet skal være hindringen, når vi endelig har muligheten til å leve og reise og kose oss, sier Bruun-Olsen.

Info For deg som vil søke om pass Vent med å bestille reise til du har gyldig pass, oppfordrer politiet.

Sjekk når passet utløper. Husk at barns pass har kortere gyldighet. Noen land krever at pass eller ID-kort er gyldig tre eller seks måneder etter utreise. Se UDs nettsider.

Du kan søke på alle pass- og ID-kontorer i Norge, ikke bare der du bor. Nye timer legges ut fortløpende, åpningstidene blir gradvis utvidet over hele landet.

Alle søknader behandles fortløpende. Du får SMS når pass eller ID-kort er på vei.

Skal du ikke reise før høsten, kan du vente med å bestille time på passkontoret. Køene ventes å avta og situasjonen vil være normal i oktober eller november.

For mer informasjon, se politiets nettsider Kilde: Politiet Vis mer

Hun håper å nå frem til skranken før møtet på jobben klokken ti.

– Hvis ikke, får jeg heller bruke den inneklemte dagen fredag på å stå i kø. Jeg har ikke andre enn meg selv å skylde på, passet gikk ut i september.

Rebekka Gitlestad (35) med Jakob på fanget, mens Olav (4) holder paraplyen. Asgeir (2) foran holder hånden til mamma Marit Lomundal Sæther.

Lengst nede i bakken før dørene på politihuset går opp klokken åtte står to som kjenner hverandre fra barselgruppe.

– Vi har med masse rosiner, kjeks, iPad og en overraskelse, sier Rebekka Gitlestad (35), som skal ordne pass til Jakob (2) og Olav (4).

Familien hennes skal på høstferie til Tyrkia, mens venninnen Marit Lomundal Sæther (36) trenger pass til sønnen Asgeir (2) før turen til Italia i begynnelsen av juli.

– Vi burde sikkert vært ute i bedre tid. Det er naturlig at det blir kø, når alle skal ha pass samtidig, sier Sæther.