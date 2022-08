ØRRET: Etter to dager med fisking i fjellet i Jotunheimen kom belønningen i form av en ørret på 5 kg.

12 år gamle Hans Sverre med storfangst på fjellet

Da Hans Sverre Langø (12) postet storfangsten på Facebookgruppen Ørretfiskere, fikk han stor respons.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det ble over 4000 likes og 300 kommentarer, sier faren Vidar Langø (52) til VG.

12-åringen kunne tidligere denne uken ta med seg en fem kilos ørret hjem, tatt på 1200 meter over havet.

– Har ikke hørt om noe lignende her, sier faren.

Familien var på tur for å besøke den eldste datteren, da de bestemte seg for å ta en to dagers fisketur i fjellet.

AKTIV FISKER: Hans Sverre Langø (12) er en aktiv fisker, og poster fangsten sin på sosiale medier.

– Det var første gangen vi fisket i området. Den første dagen var det skikkelig dårlige forhold, og vi fikk ingenting. På dag nummer to derimot, dro vi tidlig opp, og det var nydelige forhold.

Helt på tampen av dagen fikk faren en 4 kilos ørret, som i seg selv er en stor fisk i området. Så fikk plutselig sønnen napp, og da ørreten viste seg å være enda større var det glede å spore i leieren.

– Han var veldig glad, men også ganske skjelven. Det eneste jeg gjorde var å håve den inn, ellers gjorde han alt selv, sier Vidar Langø til VG.

Til tross for sin unge alder er Langø en aktiv fisker, og poster fangsten sin jevnlig på Instagram under navnet ungfisker.

Der skriver han at han kan leve lenge på fangsten han fikk på fjellet.

Stort så høyt oppe

Lars Erik Nilsen fra VGTV-serien Lars og Lars sier til VG at dette er en eksepsjonelt stor ørret så høyt oppe.

– Om den hadde vært tatt i Mjøsa hadde det ikke vært så stort. På fjellet derimot er det sannsynligvis ikke så mye annen fisk den kan spise av, og derfor blir de ikke så store.