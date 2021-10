Går inn for «booster»-vaksinering av eldre

Regjeringen følger FHIs anbefaling, og går inn for å gi en tredje dose av coronavaksinen til personer fra 65 år og opp.

Publisert: Nå nettopp

Det sier helseminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen tirsdag.

– Målet med oppfriskningsdoser er å øke beskyttelsen mot alvorlig sykdom. I tillegg håper vi oppfriskningsdoser vil gi forlenget beskyttelse, og bedre beskyttelse mot nye varianter, sier Høie.

Før pressekonferansen hadde FHI foreslått at man enten startet med de over 85 år og senere vurderte å utvide tilbudet ned til de over 65 år, eller gikk inn for å tredjedose-vaksinere de fra 65 år og opp allerede nå.

Regjeringen har altså valgt det sistnevnte alternativet.

Det innebærer at alle over 65 år som har fått andre dose for minst seks måneder siden, inkludert sykehjemsbeboere, kan få tilbud om en Pfizer-dose til.

Rekkefølgen skal følge den samme aldersprioriteringen som da vaksineringen først startet i Norge - det vil si at man begynner med de eldste og de på sykehjem.

I det faglige grunnlaget trakk FHI frem at det er sannsynlig at en boosterdose vil gi de samme bivirkningene som er beskrevet etter første og andre dose.

De understreker at det betyr at man må gjøre en individuell vurdering av om de skrøpeligste eldre skal få «booster»: Om de har alvorlige underliggende tilstander som gjør at de ikke tåler vanlige bivirkninger, skal de ikke ha dosen.

EMA åpnet for flere

Det europeiske legemiddelsamarbeidet (EMA) åpnet mandag for at de over 18 kan få en tredjedose, seks måneder etter fullvaksinering med Pfizer.

Bakgrunnen er at de har gått igjennom data fra Pfizer, der de ser en økning i antistoff-nivåer med en tredjedose når den er gitt et halvt år etter andre dose. Dataene er fra aldersgruppen 18-55 år.

Med de dataene de har, mener EMA altså at personer over 18 kan ha nytte av en tredje dose, uten at risikoen ikke er for høy. Men det betyr ikke at de mener at alle over 18 må ha en tredje dose: Den vurderingen gjøres i hvert enkelt land.

Moderna vurderes også som booster, men der har ikke EMA kommet til en konklusjon ennå.

En tredjedose gis i dag allerede til de med svekket immunforsvar, som har hatt lite effekt. Da kalles det ikke en booster-dose, men en ekstra dose som en del av grunnvaksinasjonen.