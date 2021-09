Støre: − Hadde håpet på et annet utfall

Med Sosialistisk Venstreparti ute av prosessen ryker Støres «drømmeregjering». – Jeg har respekt for at de kommer frem til den konklusjonen. Jeg hadde håpet på et annet utfall, sier Støre.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter fem dager med regjeringssonderinger sammen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet takker Sosialistisk Venstreparti for seg.

Leder av Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre hadde håpet på et annet utfall.

– Vi har hatt gode samtaler, tillitsfulle, de har vært respektfulle mot hverandre. Når han avslutter dem, har vi en veldig god tone oss imellom. Det er personlig, men også politisk og i forhold til at vi vet og vil ha et godt samarbeid fremover i det som vil være mellom en regjering og storting, sier han.

– Jeg har respekt for at de kommer frem til den konklusjonen. Jeg hadde håpet på et annet utfall. Oppsummering var at Sp og Ap var klare for å gå i forhandlinger. SV var ikke klare, og det får jeg ha respekt for. Så må jeg si at Audun sier på vei ut at han er åpen for å vurdere et slikt spørsmål på nytt, om det skulle by seg en anledning. Det er et håp jeg deler, om muligheten skulle by seg, fortsetter Ap-lederen.

VIL FORHANDLE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier han mener det vil være klokt å komme i gang med forhandlinger med Arbeiderpartiet ganske raskt.

Vedum: Vil forhandle om regjering så snart som mulig

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier han mener det vil være klokt å komme i gang med forhandlinger med Arbeiderpartiet ganske raskt.

– Jeg mener det hviler et ansvar både på Ap og Sp å fortsette den gode tonen og se om vi kan danne grunnlag for en ny regjering, sier han og fortsetter:

– Vi har en felles virkelighetsoppfatning for hvordan vi kan dra ting videre.

Moxnes advarer Støre og Vedum

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier en ny regjering med Ap og Sp må ta hensyn til at det er et klart flertall for venstresiden på Stortinget.

– Jeg vil advare Støre og Vedum mot å kjøre slalåm i Stortinget ved å samarbeide med høyresida i viktige saker. Det vil være å se bort fra velgernes klare ønske om et politisk skifte, sier Moxnes til VG etter at det ble klart at SV trekker seg fra regjerings-sonderingene - og at det ikke blir en flertallsregjering.

ADVARER: Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier en ny regjering med Ap og Sp må ta hensyn til at det er et klart flertall for venstresiden på Stortinget.

– Det siste landet trenger er en regjering som viderefører Høyres politikk for økte forskjeller og slår ring rundt forlik for profitt i velferden, skattekutt til de rike og en tafatt klimapolitikk. Derfor vil jeg gi en klar beskjed til Støre og Vedum: Glem ikke at dette var venstresidas valg, sier Moxnes.

Venstre-leder: – Et mageplask for SV

At SV trakk seg fra regjeringssonderingene, er et enormt nederlag for Ap-leder Jonas Gahr Støres prosjekt, mener Venstre-leder Guri Melby.

– Marerittet ser ut til å bli virkelighet. En dårlig regjering har nå blitt veldig mye dårligere, sier Venstre-lederen til NTB.

Hun er klar på at dette er et enormt nederlag for Støres prosjekt.

– Det er et veldig dårlig varsel for klima og miljø at Ap og Sp ikke vil gi SV gjennomslag for den viktigste saken i vår tid. Hver for seg har de to partiene en slapp klima og miljøpolitikk, og nå slår de seg sammen, sier Melby.

Venstrelederen sier landet nå ender opp med en grå regjering som kan søke flertall med Høyre og/eller Frp.

– Det er også et mageplask for SV og partiene som søkte dette samarbeidet.

MDG: Åpner for en ekte grønn blokk på stortinget

– Det overrasker ikke at Ap og Sp ikke vil føre en klima- og miljøpolitikk som faktisk virker. Men dette åpner for første gang muligheten for en ekte grønn blokk på Stortinget, sier Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson til VG etter at SV trakk seg fra regjeringssonderingene.

Den påtroppende stortingsrepresentanten sier MDG nå vil invitere SV, Rødt og Kristelig Folkeparti til en bred allianse i Stortinget for å legge press på Ap og Sp i miljøsaker og under budsjettforhandlinger.

– Vi må hindre at Ap og Sp søker flertall med Høyre og Frp i miljøpolitikken, som vi vet at gjør at miljøet taper, sier Hansson.

– Fremtidens norske næringsliv og arbeidsplasser er avhengige av at den nye regjeringen tar lange skritt i grønn retning. Barn og natur er avhengige av at en ny regjering virkelig tør å sette miljøet først. Sammen med MDG kan SV, V, KrF og R faktisk få dette til å skje, fortsetter han.

Hansson mener «en seriøst grønn blokk» kan tvinge regjeringen til en mye grønnere politikk en den det ser ut til at Ap og Sp alene er villige til å føre.

– Mindretallsregjering betyr at Stortinget får mer innflytelse. Det kommer vi til å utnytte ved å kjempe hver dag for en grønn omstilling av norsk økonomi, til det beste for barna, naturen, klimaet og dyrene, sier Hansson.

Fagforbundet skuffet

Også Mette Nord, leder i LOs største forbund, Fagforbundet, er skuffet over at det ikke blir noe av hennes førstevalg, en flertallsregjering der også SV er med.

- Vi er skuffet over det. Det var et stort ønske fra våre medlemmer - en flertallsregjering bestående av tre partier, inkludert SV. Så må vi ha respekt for at SV ikke ble med videre, sier Nord til VG.

Hun har hele 400.000 medlemmer i ryggen. Nord er tilfreds med at SV-leder Lysbakken har døren åpen for en trepartiregjering senere i perioden - dersom de kan begynne nye forhandlinger med blanke ark.

-- Det er jeg glad for. Dessuten mener jeg det er viktig for arbeidet mot økende forskjeller og sosial ulikskap forutsetter at man søker samarbeid med SV i Stortinget. Alle de tre partiene er enige om å jobbe mot økende forskjeller, sier Nord.

SV samler troppene etter bruddet

SV har kalt inn sitt landsstyre til møte onsdag klokken 16. Der skal partiledelsen orientere om bruddet i regjeringssamtalene med Ap og Sp, får VG bekreftet.

Det var like etter klokken 13 det ble klart at SV trakk seg fra sonderingene på Hurdalsjøen hotell, etter nær fem dagers samtaler.

Alt ligger nå til rette for at Ap og Sp skal forhandle frem en regjeringsplattform, for en mindretallsregjering.

SV har varslet at de vil gå i opposisjon, men at de er klare for reelle forhandlinger på et senere tidspunkt i fireårsperioden, dersom det er politisk grunnlag for det.