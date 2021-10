forrige

fullskjerm neste STENGT: Klokken 09.15 søndag morgen meldte en politipatrulje som tilfeldigvis var åp stedet om ras over E6 Drivdalen mens de var på stedet. Veien er nå stengt. 1 av 2 Foto: Politiet i Trøndelag

Forventer guffen dag i trafikken – mange trær har falt over veiene

Mye nedbør og vind har feid flere titalls trær over veier på øst-, sør og vestlandet. E6 i Drivdalen er stengt som følge av et pågående ras.

Av Hanne Hattrem

Publisert: Nå nettopp

Raset over E6 i Oppdal kommune startet rett før klokken ni søndag morgen. Rasstedet på fjellovergangen er rundt tre kilometer nord for Kongsvoll.

Ved nitiden ble veien helt stengt. Det blir den på ubestemt tid, opplyser politiet.

Tilfeldigvis var en politipatrulje på stedet da raset startet.

– Politiet blir inntil entreprenør og geolog ankommer. Det fortsetter å rase. Alternativ vei er riksvei 3 via Østerdalen, sier operasjonsleder Roger Mogstad ved politiet i Trøndelag.

Etter at fagfolk har vurdert raset, må veien ryddes. Det kan ta tid før veien åpner for normal trafikk, opplyser politiet.

les også Mye nedbør og høy flomfare: Dette bør du sjekke

Vest: Minst 20 hendelser

Vind og regn har ført til minst 20 hendelser på veiene i Vestland og Rogaland.

– Det har vært minst 20 hendelser. Vi har talt flere enn 14 trefall, som har gjort at entreprenørene får kjørt seg. De er ute og sager. Uværet har også ført stein og røtter ut i veibanen og vi har også hatt ledninger som har falt ned i veien, sier trafikkoperatør Nina Heggernes ved Vegtrafikksentralen vest.

Hun sier det er lite trafikk søndag formiddag og at hendelsene ikke har ført til trafikale problemer.

Advarer mot vannplaning

Enkelte fergeavganger ble i morgentimene innstilt, men de fleste fergene går nå som normalt i området vårt, opplyser Vegtrafikksentralen vest.

På fergesambandet Rysjedalsvika-Rutledal-Krakhella (fylkesvei 606) er imidlertid anløpet til Losna innstilt inntil videre, på grunn av været. Anløp til Krakhella blir vurdert fortløpende.

I Agder, Vestfold og Telemark er det også falt ned en rekke trær på fylkesveiene i natt og i morgentimene.

– Hovedveiene i området har vært skånet for trefall, men på fylkesveiene har flere trær falt over veibanen. Våre entreprenører rydder fortløpende. Vi tipper det vil bli flere trefall i og med at det er meldt mer regn og vind, sier trafikkoperatør Kristin Våsjø i Vegtrafikksentralen sør til VG.

Hun advarer også mot vannplaning.

– Det er mye vann i veibanen flere steder og regnet gir dårligere sikt, så slakk av på farten og være ekstra årvåken, råder hun.

Venter flere trefall

Vegtrafikksentralen Øst melder om flere trær som ha falt ned i området i løpet av natten.

– Det er falt ned fem-seks trær på mindre veier. Ellers er det greit på hovedveiene, sier trafikkoperatør Nils Aae ved Vegtrafikksentralen Øst.

I morgentimene ble et tre som hadde falt ned over fylkesvei 107 ved Heieren i Fredrikstad fjernet.

Fylkesvei 1535 Leirsund bro i Lillestrøm i Viken er stengt på grunn av høy vannføring i Leirelva, melder sentralen på Twitter.

– Det er spådd mer regn og vind, som potensielt kan føre til flere trenedfall og andre problemer, så vi følger godt med, sier Aae.

Kristiansand – Hirtshals innstilt

Søndag morgen la Vegtrafikksentralen Vest ut flere meldinger om trær som har havnet i veibanen, melder NTB.

I Vestby rykket brannvesenet ut ved 7.30-tiden for å fjerne et tre som hadde veltet over Johan Herman Wessels vei. Like før klokken 8 søndag morgen rykket brannvesenet ut til Ås i Follo, hvor et tre har veltet over veien og truffet et hus. Det er ikke meldt om skadde.

I Arendal har et tre blåst ned og sperrer Skilsøveien i begge kjørefelt. Klokken 9.30 melder politiet i Agder om et tre som har blåst ned i veibanen ved Tveit i Kristiansand.

Fergeselskapet Fjordlines' seilinger mellom Kristiansand og Hirtshals kansellert på grunn av uvær.

Det blir en bløt og grå start på høstferien for de som ferierer kommende uke.

Meteorologene har advart mot uværet som preger søndagen over store deler av Vest- og Østlandet.

– Søndagen blir søkkvåt østafjells med 50 til 70 millimeter på 24 timer, skriver de på Twitter.