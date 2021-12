REDUSERE SMITTE: FHI tror juleferien vil redusere smittespredningen, siden mange er hjemme fra jobb og universiteter.

Dette vil påvirke smittetallene fremover

FHI-overlege Preben Aavitsland peker på flere faktorer som kommer til å påvirke smittetallene de nærmeste ukene. Én av dem er juleferien.

Mandag er det registrert 3022 nye smittetilfeller i Norge siste døgn.

Det er 1713 tilfeller færre enn gjennomsnittet de foregående syv dagene. Samtidig registreres det normalt lavere smittetall i helgene. Forrige søndag ble det registrert 600 flere smittetilfeller.

136 kommuner har mandag stigende smittetrend.

Overlege i Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, trekker frem en rekke faktorer som kommer til å påvirke antall smittede fremover.

TROEN: FHI-overlege Preben Aavitsland har tro på at folk kommer til å følge råd og regler i juleferien.

Blant annet effekten av tiltakene, både på deltavarianten og omikron. Rundt sistnevnte er det knyttet mer usikkerhet.

– Det kan være at tiltakene ikke er gode nok mot den, slik at den fortsetter å vokse, sier Aavitsland.

3394 tilfeller av omikronvarianten er påvist i Norge til nå. 1334 av dem ble påvist siden fredag, melder FHI.

Ikke alle positive prøver blir sjekket for omikron, så det faktiske antallet i Norge er trolig høyere.

– Vi regner med at tiltakene vil ha god effekt på antall nye smittede, men det er litt for tidlig å observere en slik effekt nå.

En annen ting som vil prege smittetallene de neste ukene, er juleferien. FHI tror ferien vil redusere smittespredningen, siden mange er hjemme fra jobb og universiteter.

Aavitsland har troen på at folk vil oppføre seg i julen.

– Vi tror folk i hovedsak vil følge anbefalingene og reglene.

Han sier det er vanskelig å sammenligne hvordan smittespredningen har vært i andre ferier, på grunn av ulikheter i andre faktorer – som variant, årstid og gjeldende tiltak.

Aavitsland trekker også frem det at det kan bli mindre testing på grunn av ferie, mangel på selvtester og lang svartid i laboratoriene, som faktorer som spiller inn på smittetallene.

Mangel på selvtester er en utfordring mange kommuner nå har. I hovedstaden er det et begrenset antall og ikke nok til alle, og kommunen må derfor prioritere hvordan de brukes.

Samtidig opplever mange at det tar lang tid fra de mistenker coronasmitte og bestiller en PCR-test, til de får svar på prøven.

– Er dere bekymret for at folk skal teste seg mindre i julen, eventuelt la være å teste seg av frykt for karantene, så vi får dårligere oversikt over smittesituasjonen?

– Det er mange usikkerheter med å telle antall smittede, blant annet endringer i hvem som tester seg og hvor mange som tester seg. Vi er derfor mest opptatt av de ukentlige innleggelsestallene, sier FHI-overlegen.

Press på helsevesenet har vært en viktig begrunnelse for de nye tiltakene som ble innført for en uke siden.

Mandag var 373 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på 17 pasienter fra dagen før.

75 av pasientene får respiratorbehandling, og 121 ligger på intensivavdeling.

– Tror dere at vi vil se en økning i innleggelser også i ukene som kommer?

– Presset på helsetjenesten skyldes flere faktorer: innleggelser for corona, innleggelser for andre sykdommer, personellets sykefravær på grunn av corona eller karantene, dårlig tilgang på vikarer fra utlandet og problemer med å få overført pasienter til sykehjem, som er fulle.