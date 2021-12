60 coronaprøver fra Bergen med feil svar

30 personer som fikk tilsendt negativt svar, hadde egentlig testet positivt for corona.

Og 30 personer som fikk positivt svar, hadde ikke fått påvist corona likevel.

Mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus oppdaget nemlig lørdag at to analysebrett med prøver sendt fra Bergen legevakt på torsdag var blitt byttet om.

Til sammen 188 prøver måtte derfor bli analysert på nytt.

​- Alle prøvene er hentet fram og analysert på nytt. Ved ny analyse fant vi at 30 prøver som vart besvart som coronapositive egentlig var negative for corona, og at 30 prøver som vart besvart som negative egentlig var positive for corona, skriver avdelingssjef for mikrobiologisk avdeling, Elling Ulvestad, i en pressemelding.

De ber folk i Bergen om ikke å ringe kommunen for å høre om de er rammet, og sier at alle de berørte vil bli kontaktet.

– Smittesporingsteamet har stort arbeidspress og innbyggere blir oppfordret til ikke å ringe dem for å sjekke om de er rammet av feilen, skriver Helse Bergen.

Feilen ble oppdaget da de skulle analysere alle de positive prøvene for å finne ut om det var omikron. Og så var det ikke positive prøver på brettet.

– Arbeidsprosessen som førte til forbyttingen er identifisert, og korrigerende tiltak blir iverksatt nå for å forebygge at dette skjer igjen, skriver Ulvestad.

– Vi beklager sterkt ulempene de feil prøvesvarene har fått for pasienter og rekvirenter, sier Ulvestad ved mikrobiologisk avdeling.