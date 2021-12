FREDAG KVELD: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) på sin pressekonferanse om lønnsstøtte fredag.

Ingen lønnsstøtte-avklaring: Vedum skal redegjøre for Stortinget

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har invitert finanskomiteen fra Stortinget til et møte i departementet klokken 17 mandag. Høyre krever en rask avklaring på uklarheter rundt lønnsstøtte-ordningen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter møtet med finanskomiteen skal Vedum redegjøre for uttalelsene sine rundt lønnsstøtteordningen overfor Stortinget. Det bekrefter Finansdepartementet til NTB.

Opposisjonspartiene krever at flere spørsmål rundt lønnsstøtten blir besvart raskt.

– Nå haster det virkelig. Fristen er i morgen, tirsdag 21. desember, for å trekke permitteringsvarsler, og fortsatt er det uklarheter i regjeringens forslag, sier Høyre-nestleder Tina Bru til VG.

– Folk gråter til meg på telefonen. De er så fortvilet og har ingenting å gå på, inn i en ny runde med nedstengninger, og uklarhet om de får noen hjelp og støtte. Det gjelder både arbeidsgivere og arbeidstagere, legger hun til.

Snakker med SV

SV og regjeringspartiene er i gang med samtaler, bekrefter Kari Elisabeth Kaski, SVs fraksjonsleder i Stortingets finanskomité.

– Vår plan er at dette må vi bli enige om, i løpet av dagen i dag eller senest i morgen. Det er det vi jobber for. Men innspillene i helgen viser at det var viktig å bruke noe mer tid, sier hun til VG.

ESA: Avviser lønnstak

Fredag kveld presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) regjeringens forslag til lønnsstøtte som alternativ til permitteringer, etter flere utsettelser.

Søndag gikk ESA, EØS-avtalens overvåkningsorgan, ut og avviste et av regjeringens argumenter for å sette et tak på 30 000 kroner i måneden. Da hadde finansministeren sagt at regjeringen ikke kunne gi mer i lønnsstøtte uten å komme i strid med EUs konkurranseregler.

I et intervju med NTB avviste ESA dette.

Gjorde endringer søndag

Høyre og Frp rykket ut og antydet at Stortinget var feilinformert. Søndag kveld opplyste Finansdepartementet at de hadde berammet et nytt møte med ESA. Samtidig varslet de justeringer i ordningen.

Mandag morgen opplyste Finansdepartementet at Vedum vil svare skriftlig, i stedet for å komme til Stortinget og svare på spørsmål i et åpent møte, slik flere partier hadde krevd – og at han vil diskutere saken med finanskomiteen når de kommer til Finansdepartementet mandag ettermiddag.

– Jeg synes det er feigt at Vedum nekter å komme til Stortinget når vi ber om det. Det holder ikke i denne saken som er så viktig i innspurten før jul. Mange bedrifter er nå fortvilet. Vedum må komme til Stortinget for å avklare den usikkerheten han selv har skapt. Fristen for å trekke tilbake permitteringsvarsler går ut morgen. Det er viktig for Stortinget å få svar på hva som er fakta i saken, skrev Frp-leder Sylvi Listhaug i en e-post til VG mandag formiddag.

Nå møter altså finansministeren i Stortinget likevel.

SVs ansvar

Tina Bru sier at opposisjonspartiene i finanskomiteen over flere dager har tilbudt regjeringspartiene forhandlinger om et bredt forlik i komiteen.

– Jeg har registrert at SV ikke ønsker dette, men vil gjøre opp selv med regjeringen for å sikre flertall. Men da har SV påtatt seg et stort ansvar for å sørge for at man kommer i mål, og innen fristen for å trekke tilbake permitteringsvarsler, som altså er i morgen.

SV svarer slik:

– Vi jobber så raskt vi kan. Men det hadde vært ønskelig at ordningen kom på plass tidligere. Jeg vil minne Høyre om at deres regjering fikk en klar bestilling fra Stortinget for ett år siden om å etablere en ordning for lønnsstøtte. Det ble ikke fulgt opp, sier Kari Elisabeth Kaski.

– Hvilke endringer vil dere kreve?

– Vi synes at det var underlig med det taket på lønnsstøtte som regjeringen presenterte på fredag. Og vi leser ESA slik at det er et større handlingsrom. Så denne og andre forbedringer jobber vi med nå. sier SV-representanten.

Dette er Høyres mest sentrale krav:

– Det viktigste for oss er å få endret kravet om at ingen skal permitteres for å komme inn i lønnsstøtteordningen. For utelivsbransjen som nå ikke får servere alkohol, sier det seg selv at dette kravet er for rigid, sier Tina Bru.

Også dette kravet er noe regjeringen selv har utformet, ifølge ESA.

– Det står ingenting om det i EØS-regelverket, sa ESAs kommunikasjonssjef Jarle Hetland til NTB søndag kveld.