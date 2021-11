FORNØYD: LO-leder Peggy Hessen Følsvik foretok i forrige uke det første oppgjøret med sin statsminister Jonas Gahr Støre. Nå er hun fornøyd.

LO-sjefen jubler over feriepenger til ledige

LO-leder Peggy Hessen Følsvik brukte kraftige feriepenge-muskler overfor statsminister Jonas Gahr Støre. Nå jubler hun.

Av Bjørn Haugan

– Nå har regjeringen sammen med SV levert - jeg er jeg rett og slett bare enormt fornøyd, sier Følsvik til VG etter at det mandag ettermiddag ble kjent at feriepenger til ledige og permitterte som i år har vært rammet av coronaen, er endel av forhandlingsløsningen mellom de tre partiene.

– Vi har funnet gode løsninger sammen som sikrer permitterte og ledige i 2021 rett til feriepenger i 2022, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse etter budsjettløsningen med SV mandag.

Han anslo beløpet til «1,2 milliarder kroner pluss» - det er 400 millioner kroner mindre enn anslaget for en helhetlig videreføring på 1,6 milliarder kroner.

Det er foreløpig uklart hva forskjellen består i.

SV-leder Audun Lysbakken er fornøyd.

– Arbeidsløse og permitterte får feriepenger, slik at de som har betalt den høyeste prisen for coronakrisen kan ta seg en skikkelig ferie neste år.

LO-opprør

Saken har vært den tunge konfliktsaken de siste ukene.

Tirsdag i forrige uke gikk LO-sjef Peggy Hessen Følsvik og lederne i LOs to største forbund kraftig ut i VG, mot statsminister Jonas Gahr Støre, og gjorde det klart at feriepengene må på plass. En helhetlig løsning er kostnadsberegnet til 1,6 milliarder kroner.

Støre har sagt at de dessverre ikke lå an til å ha penger i neste års statsbudsjett, men det viste seg at de tilslutt hadde.

– Stort løft

Nå som seieren er vunnet, er tonen mye mer dempet og glad.

– Vi har hele tiden visst at regjeringen med Arbeiderpartiet og Jonas i spissen har ønsket å gjeninnføre feriepenger på dagpenger - og i dag har de sammen med SV vist at de er til å stole på, sier Følsvik.

Hun sier det er et stort løft.

– Vi har løftet dette som LOs viktigste sak i denne runden. Prioriteringen gjør enkelt og greit at hundretusener av vanlige folk som får et litt bedre 2022.Så er det viktig å understreke at dette var noe høyreregjeringen til Erna Solberg har ansvaret for. Det var de som i sin tid fjernet feriepengetillegget.

Følsvik fikk i sin kritikk i forrige uke god støtte i sine krav til regjeringen.

– Folk er i harnisk, sa Jørn Eggum, leder i LOs nest største forbund, Fellesforbundet.

GLADE: Jørn Eggum, Peggy Følsvik Hessen og Mette Nord, kan juble. - Dette er en klok prioritering av de som allerede har betalt en pris – som sikrer familier penger til regninger og helst også en hyggelig ferie for barna.

– Det er hjerterått hvis barn kommer tilbake etter åtte ukers skoleferie og ikke kan fortelle om reiser og opplevelser som de andre, fordi foreldrene ikke hadde råd til det, sa lederen i LOs største forbund, Mette Nord i Fagforbundet.

Alle tre sitter i tillegg i sentralstyret i Ap.

På Kartellkonferansen på Gol dagen etter de advarte ham, holdt han døren åpen og ba om de neste dagene til å undersøke mulighetene.

Nord hadde allerede i et møte med Støre mandag i forrige uke, gjort det klart at penger må på bordet - og at en mulig løsning var å kalle det/bruke coronapenger, fordi det dreier seg om konsekvenser at pandemien i år.

– Har lyttet til oss

Nå jubler hun også.

– Fagforbundets medlemmer stemte på de rødgrønne partiene i høst fordi de ønsket en ny kurs for Norge, og det får de nå. Nå blir et godt budsjettforslag enda bedre med forliket i Stortinget.

Hun legger ikke skjul på at de har måttet presse.

– Vi merker oss at Ap, Sp og SV har lyttet til oss i fagbevegelsen på flere viktige områder, også når det gjelder feriepenger for arbeidsledige. Her blir det tatt et svært viktig skritt i riktig retning, og vi forventer nå at regjeringa får lovfesta retten til feriepenger for arbeidsløse.

Eggum oppsummerer i dag slik:

– Først og fremst er jeg veldig glad på vegne av de som har gått på dagpenger i år og som nå slipper å bekymre seg for neste sommer. Dette er godt gjennomslag på feriepenger på dagpenger. Her har de tre rødgrønne partiene levert varene.

– Ikke en heiagjeng

Han legger også til:

– Jeg tror også regjeringen har skjønt at Fellesforbundet og LO-familien ikke er en heiagjeng. Vi står på hver dag for våre medlemmer og kommer fortsatt til å være både tydelige og utålmodige. Det har denne saken vist at både regjeringen og SV har godt av.