JOKEREN: Rødt-gruppeleder Odd Arild Viste (47) i Bergen bystyre har fått kjørt seg politisk det siste døgnet. Dette bildet tok kjæresten hans rett etter telefonintervjuet med VG sent onsdag kveld.

Sitter på nøkkelen i Bergen-kaos: Rødt-gruppeleder stemte mot sin egen overbevisning

Rødt-gruppeleder Odd Arild Viste utpekes som politikeren som veltet bybanelasset og førte Bergen ut i politisk kaos. Det gjorde han mot sin egen vilje.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Da byrådsleder Roger Valhammer (Ap) stilte kabinettsspørsmål og varslet byrådets avgang, lå fremtiden for bergenspolitikken brått i hånden til partiet Rødt.

Med sine tre bystyrerepresentanter av totalt 67 bystyremedlemmer sitter Rødt nå på nøkkelen til makten i vestlandshovedstaden.

Det skjer mot Rødt-gruppeleder Odd Aril Vistes vilje. Mer om det senere. Viste er nå mannen som må fronte partiets Høyre-flørt i bybanesaken da Rødt onsdag stemte mot å legge bybanetraseen over Bryggen.

Så hva nå?

– Det som skjer nå er at vi skal snakke med ordføreren, som skal prate med alle gruppelederne i morgen for å få råd om veien videre. Og så skal vi diskutere saken oss imellom etterpå i Rødt, sier Odd Arild Viste i et telefonintervju med VG sent torsdag kveld.

GIKK AV: Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen.

– Ikke enig i at Rødt har utløst krisen

47-åringen høres en smule matt ut i røsten. Ikke så rart, egentlig, ettersom Viste har sittet i bystyremøte fra klokken 12 til 22.30-tiden da VG omsider får ham i tale.

– Hva tenker du om at Rødt har kastet Bergen ut i en politisk krise?

– Klart at det er en krise når vi står uten ledelse, men jeg er ikke enig i at Rødt har utløst krisen. Den har bygget seg opp gjennom ti år og hatt ulike aktører. De store partiene må ta ansvaret for at vi er i situasjonen som vi er i nå, svarer Viste.

– Men dere, som sist jeg sjekket er et venstrevridd parti, har likevel flørtet med Høyre?

– Vi har samarbeidet med Høyre i denne saken, ja. Fordi vi har vært enig i sak. Dette er ikke en sak som skiller høyre og venstresiden. Det er uenighet i alle partiene om bybanesaken. Skillene går på kryss og tvers.

– Ville ikke la maktkonstellasjoner påvirke

Selv forklarer bystyrerepresentanten Høyre-flørten med at Rødt ikke har villet la seg påvirke av noe som helst, men kun har tenkt sak:

– Vi har vært veldig tydelige på – og det har vært stor enighet om – at vi ikke skal la maktkonstellasjoner og politisk spill påvirke hvordan vi stiller oss i saken. Vi har landet på et standpunkt på saken i seg selv.

– Men henger ikke politikk sammen med tanke på situasjonen Bergen nå står i?

– Jo, selvfølgelig og det må vi forholde oss til nå i den videre situasjonen. Men vi har vært opptatt av at det ikke skal påvirke vårt standpunkt.

– Er ikke det litt naivt?

– Nei, det synes jeg ikke. Det er å ta saken på alvor. Dette er en viktig sak for Bergen og byutviklingen. Det er ikke politisk maktspill som skal avgjøre en slik sak.

FIKK NEI: Byrådets forslag om å fortsette reguleringen av bybane over Bryggen fikk ikke nok støtte. Bildet viser dagens endeholdeplass mellom kjøpesenteret Telegrafen og Byparken i Bergen sentrum.

Ønsker Valhammer som byrådsleder

Rødt-gruppelederen understreker at han ikke mener at det er bedre for Bergen å få en konservativ byrådsleder.

– Vi ønsker ikke det og Ap må ta ansvaret for at det eventuelt skjer. Det er et vanskelig styringsgrunnlag for Høyre her i utgangspunktet.

– Hvem ønsker Rødt som byrådsleder?

– Vi har ikke andre alternativer enn Roger Valhammer. Men vi går ikke med på at vi skal bære ansvaret alene for at det skal skje.

– Dere ønsker altså mannen som følte seg presset til å gå av på bakgrunn av Rødts valg? Det høres komplisert ut.

– Det er det som er noe av problemet. Bybanesaken er full lav fastlåste stillinger. Da må noen «belite seg» (bøye av, journ.anm.), som de sier i Bergen.

– Hvem er det som skal «belite seg» da?

– Hvis Valhammer vil ha med seg oss til å peke på ham som byrådsleder, må han også være villig til å bevege seg i saken.

Nekter å bøye av

Problemet er at Roger Valhammer vil alt annet enn «belite seg». I et VG-intervju tidligere onsdag kveld uttalte den avgåtte byrådslederen at det er uaktuelt for ham å inntre igjen i stillingen uten at Ap får gjennomslag for Bryggen-alternativet.

– Det er det som er alles posisjon i øyeblikket. Hele bystyret må ta ansvaret for å løse situasjonen. Det kan ikke stå på Rødt alene, gjentar Viste.

– Er dette forsvarlig politikk?

– Nei, det er ikke forsvarlig at byen står uten ledelse i lang tid. Klart det må løses. Dette synliggjør svakheten ved byparlamentarismen som innbyr til maktspill og fastlåste posisjoner. Denne saken hadde vært lettere å håndtere i en annen styringsmodell, mener Rødt-gruppelederen.

Stemte mot seg selv

Til forskjell fra øvrige byer i Norge, styres Bergen og Oslo gjennom byparlamentarisme. Resten av landets kommuner styrer etter formannskapsmodellen der alle styrende politikere er valgt av velgerne.

– I Bergen og Oslo er det byrådslederen som peker ut sitt byråd uavhengig om de er folkevalgte eller ikke. Politiske saker avgjøres mer i lukkede rom. Mye er i praksis avgjort før det kommer til bystyret, spesielt i en situasjon der vi har flertallsbyråd, påpeker Viste.

Det har ikke Bergen og Viste mener at nettopp mindretallsbyrådet har bidratt til å skape den dramatiske situasjonen.

STILLE FØR STORM: Bybanedebatten har skapt orkankast i bergenspolitikken. Med én stemmes overvekt stemte byrådet onsdag for å gå vekk fra den såkalte «dagløsningen» med bybanetrassé over Bryggen.

– Er de andre politikerne sure på Rødt?

– Ja, i varierende grad vil jeg tro. Men det er klart at det er mange Rødt-velgere som er skuffet i dag. Vårt parti er delt på midten i bybanesaken. Vi hadde et ekstraordinært årsmøte fredag der tunnelstandpunktet ble vedtatt med én stemmes overvekt, forteller Viste.

– Hva mener du selv?

Det blir stille i telefonen. Så sier Rødt-gruppelederen:

– Mitt standpunkt har vært at vi burde gått for dagløsningen.

– Så du står nå i en situasjon der du måtte stemme og tale imot din egen overbevisning?

– Ja. Det er selvfølgelig ikke kjekt, men det er slik partidemokratiet fungerer.