EN AV FLERE: FHI mener Østfold-regionen bør bli enige om felles smitteverntiltak. Her fra Fredrikstad sentrum, som vil droppe munnbind.

Østfold-kommuner uenige om smitteverntiltak

Folkehelseinstituttet mener Østfold-regionen bør anbefale munnbind, sosial avstand, hjemmekontor og færre nærkontakter. Men kommunene er uenige om tiltak.

Av NTB og Malene Birkeland

Publisert: Nå nettopp

Ifølge Fredriksstad Blad har økende smitte i Østfold gjort at FHI anbefaler fire tiltak for Fredrikstad og de andre kommunene som sogner til sykehuset Østfold.

Redusere antall nærkontakter

Holde avstand der det er mulig

Oppfordring til bruk av hjemmekontor

Bruke munnbind når det ikke er mulig å holde avstand innendørs i det offentlige rom (gjelder ikke i skoler og barnehager)

Ulik smittesituasjon

Kommuneoverlege Berit Løkken Finess sier østfoldkommunene har forsøkt å bli enige om en felles linje.

– Det viste seg å være krevende. Vi har ikke lyktes i å finne tiltak som alle kan enes om, fordi kommunene har svært ulik smittesituasjon, sier hun til avisen.

Fredrikstad vil droppe munnbind og i stedet satse mer på testing, ifølge Fredriksstad Blad.

Kriseledelsen har kommet fram til anbefalinger som går på hurtigtest av pasienter, økt testing i skolene og for helsepersonell med syke barn. Folk rådes også mot å dra på besøk på sykehjem dersom de har luftveissymptomer.

Sarpsborg innfører mye av det samme, og dialogen er tett mellom Halden, Moss, Sarpsborg og Fredrikstad, skriver avisen.

Men blant smittede i Sarpsborg er en betydelig andel barn under 13 år. Bare ett av 251 smittetilfeller forrige uke var en person eldre enn 69 år. Så til tross for at de opplever økt smitte, er lite smitte blant eldre noe av grunnen til at kriseledelsen i kommunen mente det ikke er nødvendig med lokale coronatiltak nå, ifølge Sarpsborg Arbeiderblad.

I stedet har kommunen kunngjort en liste med råd og anbefalinger som hovedsakelig går ut på økt testing, og at personer med smitte i husstanden skal unngå sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter, samt jobbe hjemmefra hvis mulig.

I Halden skal kommunen fredag diskutere smittevernanbefalingene, skriver Halden Arbeiderblad.