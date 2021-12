Nord-Jæren innfører munnbindpåbud

I Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg blir det nå påbud om munnbind. Samtidig oppfordrer ordføreren i Stavanger å leve så normalt som mulig.

– Det er ikke aktuelt med strenge tiltak, men vi må ta noen grep. Vi må droppe håndhilsning og klemming en stund, sa Kari Nessa Nordtun (Ap), ordfører i Stavanger, på en felles pressekonferanse for kommunene på Nord-Jæren onsdag kveld.

– Nå er det vi i Rogaland som har det høyeste R-tallet, sa Nordtun.

Hun viste samtidig til totalbelastningen i helsevesenet og den nye situasjonen med omikronvarianten.

– Situasjonen er mer alvorlig enn vi skulle ønske, la hun til.

Kommunene innfører nå munnbindpåbud der man ikke kan holde avstand, for eksempel i kollektivtrafikken, i butikker, på kjøpesentre og i taxier.

Tiltaket gjelder fra midnatt natt til torsdag 2. desember, og varer frem til 7. januar.

Dette gjelder for Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Påbudet gjelder ikke for barn under tolv år. Kommunene innfører altså ikke bruk av coronapass, men det kan være aktuelt om smitten ikke synker.

– Vi mener at dette tiltaket er forholdsmessig, la Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) til.

Både Nordtun og Wirak presiserte at vaksinering nå er det viktigste tiltaket mot økt smittepress.

Ifølge VGs coronaoversikt ble det registrert 261 nye smittede i Rogaland tirsdag. Nordtun oppfordrer folk til å leve så normalt som mulig.

– Ikke avlys samlinger og aktiviteter som kan gjennomføres i tråd med regelverk og anbefalinger. Gå gjerne på fotballkamp og konserter, men tenk deg om, og ta ansvar for deg selv og andre.