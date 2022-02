EN METER FREM OG TO TILBAKE: Bent Høie hadde 14. oktober i fjor med seg blomster, nøkkelkort og Norges mest berømte tommestokk da Ingvild Kjerkol tok over som helseminister.

Meteren ser ut til å bestå: − Det er jo det ene vi venter på at skal forsvinne

Norge fikk drøye 70 dager uten avstandsregelen, og alt tyder på at vi ikke blir kvitt den nå, heller. – Ola Nordmann virker generelt ikke å bry seg så mye om meteren i hverdagen, men utelivsbransjen må holde igjen, sier utelivssjef.

Av Kari Spets

Publisert: Nå nettopp

Daværende helseminister Bent Høie pakket vekk tommestokken. Det var 25. september i fjor, og meteren var historie. Han la den i innerlommen på jakken. Snakket rørt og smilende om vaksine og beskyttelse. Sa med skjelvende stemme: «Velkommen tilbake til hverdagen».

DA VI TRODDE DET VAR OVER: 25. september i fjor la Bent Høie tommestokken på innerlommen. Selv om den ikke har blitt brukt av hans arvtager, Ingvild Kjerkol, har hun gjeninnført meteren.

Men så la han til:

– Mange sier sikker «nå bør vi knekke den og kaste den vekk for godt». Men det kommer jeg ikke til å gjøre. Jeg folder den fint sammen og tar godt vare på den. For det kan bli bruk for den igjen.

Fyret-sjef: Meteren er det ene vi venter på

Tommestokken har vi ikke sett noe til fra hans arvtager Ingvild Kjerkol. Men meteren, den stakk snuten opp av statsrådens skuff etter at omikron ble oppdaget. Vi fikk drøye 70 dager uten den.

Etter det VG kjenner til, vil den ikke være med på listen over lettelser som regjeringen presenterer klokken 19 i kveld, heller.

Kaja Tinderholt, daglig leder av Fyret mat og drikke på Youngstorget i Oslo, er alltid mer stresset natten før pressekonferansene til regjeringen. Natt til tirsdag fikk hun ikke sove, så hun tok opp mobilen – og leste om at meteren sannsynligvis skal bestå.

– Det er jo det ene vi venter på at skal forsvinne. Ola Nordmann virker generelt ikke å bry seg så mye om meteren i hverdagen, men utelivsbransjen må holde igjen, sier hun til VG.

YOUNGSTORGET: Når verden en dag blir normal igjen, har Kaja Tinderholdt plass til dobbelt så mange gjester som i dag. Her er hun på Fyret i mai 2020, da samfunnet åpnet opp for første gang under pandemien.

Det er formiddag på Fyret, og det er rolig, forteller Tinderholt. Slik er det før nye lettelser skal presenteres, som om folk avventer hva som skal skje.

Tinderholt vet om barer i hovedstaden som ikke kan åpne før avstandsreglene er borte.

Selv har hun plass til halvparten av gjestene – cirka 23 – sammenlignet med det hun så vidt husker som normalen, og noen flere hvis folk er i samme husstand eller tilsvarende nære.

– Når folk gir f i avstand og munnbind, så må vi gå rundt og være coronapoliti. Vi må stoppe folk i døren, spørre om de er i kohort og be dem ta på seg munnbind.

Savner «uten å tenke seg om»-klemmer

Hun forteller om den første helgen i år da det var lov å ha åpent til klokken 23.

– Folk som ikke kjente hverandre, presset seg sammen utenfor og planla nachspiel ...

Hun mener at de som er redde for viruset, må ta et valg om å holde seg hjemme.

– Hele samfunnet kan ikke stoppe opp for noen er redde, nå når det er så lite innleggelser.

HALVANNET ÅR SIDEN: Fyret-sjef Kaja Tinderholt helt tilbake i mai 2020 – da hun også målte meteren.

– Men du, for å snakke om noe hyggelig, hva er det beste med jobben din?

– Gjestene! Vi har veldig mange stamgjester, og vi har fått så mye omtanke. Og samholdet med kollegene. Kan ikke alt bare bli normalt igjen!

Tinderholt savner å klemme, sånn «uten å tenke seg om»-klem.

– Hvis det kommer en søt stamkunde og vil gi meg en klem, så må jeg liksom trekke meg tilbake nå.

Samme utgifter uavhengig av publikumsstørrelse

Kulturhussjef for Kimen i Stjørdal i Trøndelag, Astrid Cecilie Olaussen, fortviler over at meteren ser ut til å bestå:

– Hvor lenge skal bransjen vår klare å stå i dette?

Mandag fortalte Olaussen til VG at de hadde tro på lettelser – men ikke så mye at de har champagnen klar til pressekonferansen.

KULTURHUSSJEF: Astrid Cecilie Olaussen forteller at de er redde for konsekvensene på lang sikt.

Et døgn senere fastslår Olaussen at det fortsatt være svært vanskelig å kunne drive kulturhuset med sunn økonomi så lenge kravet om meteren består.

– Vi som utleier har de samme utgiftene om vi kan ha få eller mange publikummere i salen, sier hun.

– Og artister og arrangører er avhengig av et visst volum i billettsalget for å kunne sitte igjen med fortjeneste.

Olaussen forteller at utgiftene blir høyere en inntjeningspotensialet. Artister og arrangører blir da helt avhengig av kompensasjons- og stimuleringsordninger for å holde aktiviteten i gang.

Færre produksjoner går også hardt ut over Kimen kulturhus’ leverandører på lyd og lystekniske tjenester.

– Vi er redde for konsekvensene på lang sikt, sier hun.