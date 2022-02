SNØ I VEIBANEN: Bildet er fra en ulykke på E6 ved Vestby, en av mange ulykker som er meldt inn tirsdag.

Politiet: «VELDIG glatt veibane»

Det meldes om en rekke trafikkulykker på E6 i Follo og Østfold. Politiet oppfordrer til å kjøre forsiktig. Også på E18 og E134 meldes det om stedvis glatt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Politiet har de siste minuttene mottatt melding om flere trafikkulykker på E6 i Follo/Østfold. Det meldes om VELDIG glatt veibane. KJØR FORSIKTIG !» skriver Politiet i Øst på Twitter like før klokken 14.

Da har snøen lavet ned en stund.

Vegtrafikksentralen øst melder kort tid etterpå at deres mannskaper er ute for å salte og stø på vegnettet. De melder også om redusert fremkommelighet og kødannelser som følge av flere ulykker Østlandet.

Artikkelen oppdateres.

Også lenger sør i landet fører snøfall til utfordringer. Vegtrafikksentralen sør, som dekker Agder, Vestfold og Telemark og gamle Buskerud oppfordrer på sin Twitter-konoto bilister til å være tålmodige og vise hensyn:

Meteorologisk institutt skriver på Twitter at det er ventet opp til ti centimeter snø, noen steder mer, på Østlandet i dag. De gjør oppmerksom på at det kan være glatt is under nysnøen.

På Vestlandet kan det også bli utfordringer. Særlig i den nordlige enden av landsdelen, hvor det har snødd mange steder. Det er også ventet økende vind.

Her er en oversikt over trafikkulykker politiet og Vegtrafikksentralen har meldt om tirsdag ettermiddag:

15.02: #E18 #Slitu Melding om trafikkulykke, retning Øst. To kjøretøy involvert. (Øst politidistrikt)

14:33: E6 ved Ulvensplitten i retning mot Gardermoen: Redusert fremkommelighet pga. personbil står på tvers i venstre felt. (Vegtrafikksentralen øst) - Politiet skriver at det er tre biler involvert, men at det ikke fremstår alvorlig. En person er likevel kjørt til sykehus for sjekk.

14.30: #E6 #Arteidbru Trafikkulykke på E6 sydgående rett før Arteid bru. Bilen står i venstre felt, mot midtdeleren. Trafikken går i høyre kjørefelt. (Øst politidistrikt)

14.17: To felt på E6 stengt ved Trosterud etter ulykke. Køer (Vegtrafikksentralen øst) - Klokken 14.43 blir det meldt at veien igjen er åpen for trafikk.

14.15: #Assurtjernkrysset. E6 retning Moss har redusert fremkommelighet etter ulykke (Vegtrafikksentralen øst)

14.00: #Nordbytunellen. 3 biler kollidert inne tunellen. Store materielle skader. Nødetater på vei. Tunellen stenges i sydgående. (Øst politidistrikt)

EN AV MANGE ULYKKER: Denne bilen havnet på tvers av veibanen ved Ulvensplitten på E6.

13.55: #Siggerud. Trailer sakset på E6 sørgående ved Nøstvettunellen. Flere biler kjørt ut. (Øst politidistrikt)

13.47: #Vestby #E6. Flere biler involvert i kollisjon på E6 sydgående ved Vestby Syd. Svært glatt på stedet. (Øst politidistrikt)

13.25: #Drammen #E18 #Fosskolltunnellen 13:09 Melding om trafikkulykke i sørgående retning. Lastebil som skal ha kjørt inn i tunnellveggen inne i tunnellen. (Sør-Øst politidistrikt)

13.21: #Sandefjord #E18 #Foksrød 12:57 Melding om trafikkuhell i nordgående løp. To biler involvert. Påkjørsel bakfra. Skadeomfang ukjent. (Sør-Øst politidistrikt) - Klokken 14.45 blir det meldt at det igjen er fri ferdsel her.

13.01: #Skollenborg #Efteløtveien 12:54 Melding om trafikkulykke i nærheten av Efteløt skole. To biler involvert. Ikke personskade. (Sør-Øst)

12.34: #Lier #Kjellstadveien 12:26 Melding om trafikkulykke. Bil og lastebil involvert. En person sendt til sykehus for videre undersøkelser. (Sør-Øst) - Klokken 14.45 blir det meldt at det veien igjen er åpen for trafikk.