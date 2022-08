MASSESKYTING: Ytterligere 49 personer er fornærmet etter masseskytingen i Oslo.

49 nye personer er fornærmet etter masseskytingen i Oslo

Politiet begjærer Zaniar Matapour fengslet i fire nye uker fra mandag. Denne uken har ytterligere 49 personer endret status fra vitne til fornærmet.

NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fengslingsspørsmålet vil bli behandlet skriftlig etter samtykke fra siktede, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Ytterligere 49 personer har denne uken fått endret status fra vitne til fornærmet, opplyser politiet.

– Det samlede antall fornærmede er nå oppe i 220 personer, inkludert de to avdøde. Analysene av selve skytingen er fortsatt ikke ferdigstilt. Politiet kan derfor ikke komme med noen ytterligere detaljer om skytingen per nå, sier politiadvokat Børge Enoksen.

FIRE NYE UKER: Politiadvokat Børge Enoksen opplyser at Matapour fengsles i fire nye uker.

To personer ble drept og 21 skadd da Zaniar Matapour skjøt mot gjestene ved to utesteder i Oslo sentrum 25. juni i år. Han er siktet for drap begått med terrorhensikt.

Tidligere denne uken fikk 36 fornærmede rett til bistandsadvokat, etter først å ha fått avslag på dette.

Tvungen observasjon

Det er bestemt at det skal gjennomføres en full sakkyndig undersøkelse av Matapour. Pål Grøndahl, Knut-Petter Sætre Langlo og Synne Sørheim er oppnevnt som psykiatrisk sakkyndige i saken, og Matapour hadde første møte med disse i slutten av juli.

I pressemeldingen fredag skriver politiet at de rettspsykiatriske sakkyndige denne uken har varslet at de fortsatt ønsker en tvungen observasjon av siktede siden samarbeidet med han i fengselet ikke har gitt tilstrekkelig grunnlag for en vurdering av hans tilregnelighet.

Borgarting lagmannsrett vil nå ta siktedes tidligere anke over tingrettens beslutning om tvungen observasjon til behandling.