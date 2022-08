TERROR: Unge tror det er sannsynlig at muslimer opplever alvorlig vold eller hat. Bildet er fra terroren mot Al-Noor-moskeen i Bærum utført av Philip Manshaus i 2019.

Undersøkelse: Unge frykter høyreekstremisme

At terror fortsetter å ramme Norge fremover er noe av det unge frykter, viser undersøkelse om ekstremisme.

– Det ser ut som ungdom ser på høyreekstremisme som et større samfunnsproblem enn venstreekstremisme og islamistisk ekstremisme, sier forsker Håvard Haugstvedt.

Han er en av dem som bak undersøkelsen som er utført av Senter for ekstremismeforskning høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX). Funnene fra undersøkelsen Ungdom og ekstremisme i 2021 ble presentert tirsdag.

Målet er å finne ut hvordan norske ungdommer vurderer trusselen fra voldelig ekstremisme i Norge i dag og i fremtiden.

1 av 3 unge tror det er sannsynlig at Norge vil bli rammet av et terrorangrep i nærmeste fremtid.

Over 2500 unge mellom 16 og 19 år fra hele Norge har svart på undersøkelsen. Mange i denne generasjonen har vært eksponert for terrorhandlinger i Norge og i andre land, står det i rapporten.

Unge frykter høyreekstremisme

Hoveddelen av de unge svarer at høyreekstremisme har vært et alvorlig samfunnsproblem i Norge den siste tiden.

Scenarioet flest vurderer at vil skje i nærmeste fremtid er alvorlig vold mot muslimer, etterfulgt av vold eller motivert av hat mot homofile eller transpersoner.

Rundt halvparten av de unge i studien er litt (32 prosent) eller helt enig (17 prosent) i påstanden «det er sannsynlig at muslimer i Norge vil bli rammet av alvorlig vold, motivert av hat mot Islam eller muslimer».

1 av 5 unge som har svar i undersøkelsen sier at de synes islamistisk ekstremisme har vært et alvorlig samfunnsproblem i Norge.

Info Om undersøkelsen «Ungdom og ekstremisme i 2021 – En studie av ungdommers vurdering av ekstremisme og forebygging i Norge» er en undersøkelsen utført av Senter for ekstremismeforskning høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX) ved Universitetet i Oslo. Forfattere er Håvard Haugstvedt og Tore Bjørgo. Spørreundersøkelse blant norske ungdommer, som undersøkelsen bygger på, ble utført vinteren 2021/2022. Vis mer

Unge vet ikke hvem de skal kontakte

Majoriteten av de unge i undersøkelsen vet ikke hvor de skal henvende seg om de opplever at noen de kjenner begynner å utvikle eller støtte ekstreme ideologi. Kun 14 prosent svarer at de vet hvor de skal henvende seg for å få hjelp.

– Mange vil søke på internett, snakke med venner for å få råd og støtte til hvordan de vil gå frem. Mange vi også trekke seg unna. Det er nok mange grunner til, men vi vet ikke hva de kommer av, sier Haugstvedt.

Dette kan tyde på at det er et informasjonsbehov der ute, mener forskeren.

Haugstvedt mener derfor det er viktig at ikke en tjeneste eller instans har ansvar for dette området alene, men at det må være flere instanser som samarbeider godt.

I undersøkelsen svarer de alle fleste unge at de ikke er «villige til å forsvare bruk av vold for å oppnå oppmerksomhet om en sak eller skape samfunnsendring i Norge». Det er det en liten gruppe blant unge som sier at de i stor eller veldig stor grad støtter bruken av vold, denne er marginal.

«Det er høyst andel som er villige til å forsvare bruk av vold blant gutter og menn (7,4 prosent) sammenlignet med blant jenter og kvinner (5,1 prosent)» står det i rapporten.

Blant dem som forsvarer bruken er det en «overrepresentasjon av gutter, personer med foreldre født i andre land enn Norge, personer med Islam som religion og personer med generelt lavere tillit til andre personer».

Flere tips om mindreårige

For ett år siden fortalte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at de mottar mange bekymringsmeldinger om radikalisering. Stadig flere av tipsene var da om mindreårige.

– Det er fortsatt en overvekt av tips på unge voksne. Det vil si personer i alderen 18 til 35 år, sa seniorrådgiver i PST Annett Aamodt til Aftenposten.

De samme tendensenes ses i Sverige. Ved skolestart i fjor knivstakk en høyreekstrem 15-åring læreren sin på Källebergskolen i Eslöv. Under to uker før angrepet ble svensk politi et varsel om 15-åringen av amerikanske FBI som hadde oppdaget trusler om et skoleattentat i en chatkanal.

Undersøkelsen som nå er gjennomført blant unge er gjort i forbindelse med at det i 2021 var 10 år siden terrorangrepet 22. juli. «Siden den gang har en ny generasjon unge mennesker vokst opp. Denne generasjonen har vært eksponert for terrorhandlinger i andre land, og dessverre også i Norge» skriver rapporten.

I etterkant av 22. juli-terroren har flere forebyggende tiltak mot unge blitt innført med må om å hindre radikalisering og voldelig ekstremisme. I februar ble det blant annet tildelt 10,5 millioner kroner til lokal forebygging.