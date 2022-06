Kontroll på mann etter politijakt

En mann har kjørt fra politiet i forbindelse med en kontroll. Mannen stakk fra bilen også, men ble funnet ved hjelp av helikopter og hundepatrulje.

En mann kjørte fra politiet i forbindelse med en kontroll i Sande klokken 10.18 tirsdag.







Mannen stakk også fra bilen sin, men ble funnet i et skogsterreng ved hjelp av helikopter og hundepatrulje, skriver politiet på Twitter.

Mannen mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Foranledningen for aksjonen skal ha vært et trafikkuhell i Drammen, hvor den mistenkte da var passasjer, skriver Drammens Tidende.

Ifølge operasjonsleder Reite skal mannen ha oppført seg truende mot den andre parten i uhellet.

– I den forbindelse oppsøkte vi vedkommende på en adresse, hvor han da satte seg i en bil og stakk, sier Reite til avisen.

Vitne: Politiet var bevæpnet

VG har snakket med et vitne som bor i Sande.

Hun forteller at hun så minst syv politibiler og to helikopter. Hun så også at de la ned spikermatter.

Ifølge vitnet var alle politibetjentene bevæpnet.

Operasjonsleder Espen Reiten ønsker ikke å kommentere hvilket utstyr politiet brukte i aksjonen.

Elever bedt om å gå inn

Det ble et fartsfylt friminutt for elevene på Selvik barneskole. Det ble lagt ut spikermatter og det var flere politibiler rett ved skolen.

– Jeg fikk raskt kontakt med innsatsleder og fikk raskt informasjon om at det ikke var fare for elever eller andre i området her, men beskjed om at vi skulle være innendørs, sier rektor Tom Rune Gravningen til VG.

Foreldrene har fått beskjed om hendelsen.