Kontroll på mann etter massiv politijakt

En mann i 30-årene truet en kvinne etter et mindre trafikkuhell. Deretter kjørte han fra en politikontroll og var på rømmen før han ble funnet av helikopter og hundepatrulje.

Hendelsen eskalerte etter at mannen i 30-årene stakk fra politiet i forbindelse med en kontroll i Sande klokken 10.18 tirsdag.

– Han har kjørt bilen til han ikke kom lenger. Han tok seg da videre til fots, men ble lokalisert av et politihelikopter. Vi brukte også politihunder i jakten på ham, sier operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt til VG.







Mannen mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Foranledningen for aksjonen skal ifølge politiet ha vært et trafikkuhell i Drammen, hvor den mistenkte på daværende tidspunkt var passasjer i sin egen bil.

Ifølge operasjonsleder Reite skal mannen ha oppført seg truende mot den andre parten – en kvinnelig sjåfør i 50-årene – etter trafikkuhellet.

Bil- og skogsjakt

Etter å ha blitt varslet om hendelsen, oppsøkte politiet mannen i 30-årene på en adresse, men han stakk da fra stedet i egen bil.

– Denne gangen var det ham selv som kjørte bilen, og han var alene, sier Reite til VG.

Det er så langt uklart for politiet hva som har forårsaket at mannen gikk til det drastiske skrittet å stikke fra stedet.

– Vi jobber med å få ham brakt ut av terrenget. Han vil bli fremstilt for prøvetaking og vil få tilsyn av ambulansepersonell, sier operasjonslederen.

Politiet oppretter sak på hendelsen.

– Det er snakk om en trusselsituasjon, å ikke stoppe for politikontroll og også mistanke om kjøring i rus, oppsummerer Reite.

Vitne: Politiet var bevæpnet

VG har snakket med et vitne som bor i Sande.

Hun forteller at hun så minst syv politibiler og to helikopter. Hun så også at de la ned spikermatter.

Ifølge vitnet var alle politibetjentene bevæpnet.

Operasjonsleder Espen Reiten ønsker ikke å kommentere hvilket utstyr politiet brukte i aksjonen, men bekrefter at store ressurser ble tatt i bruk.

– Vi bruker ressurser på å lokalisere vedkommende. Vi fikk etter hvert ringt ham på telefon for å finne en løsning.

Elever bedt om å gå inn

Det ble et fartsfylt friminutt for elevene på Selvik barneskole. Det ble lagt ut spikermatter og det var flere politibiler rett ved skolen.

– Jeg fikk raskt kontakt med innsatsleder og fikk raskt informasjon om at det ikke var fare for elever eller andre i området her, men beskjed om at vi skulle være innendørs, sier rektor Tom Rune Gravningen til VG.

Foreldrene har fått beskjed om hendelsen.