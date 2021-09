VENTER UNGER: Den ti år gamle Sibirske tigeren Boonya er drektig.

Tiger i Kristiansand Dyrepark venter unger

Det gjøres nå forberedelser til fødsel for tigeren Boonya.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dyreparken melder om tigerens ventede familieforøkelse i en pressemelding til VG.

Der informerer de at dyrepasserne lenger har håpet på at Boonya skal bringe tigerunger til parken og at de fikk bekreftelsen torsdag kveld.

– Av bildene vi klarte å ta kan vi se to tigerunger, men vi utelukker ikke at det kan være flere. Boonya beveger seg gjerne litt når vi tar røntgenbilder, og da blir bildene noe utydelige, sier veterinær Michaela Modig i pressemeldingen.

FANT TONEN: Målet har alltid vært at de to tigrene skulle få unger sammen etter bevaringsprogrammet. Heldigvis fant Boonya og Amur tonen og paringen har gitt resultater.

– Gleder meg veldig

Den ti år gamle Sibirtigeren Boonya venter unger sammen med åtte år gamle Amur. Han ankom dyreparken fra Magdeburg Zoo i Tyskland i mai.

Begge de to sibirske tigrene er en del av et bevaringsprogram for dyreparker, og målet har hele tiden vært at de to tigrene skal få unger sammen, skriver Dyreparken.

Heldigvis visste de to raskt interesse for hverandre og Dyreparken kan nå glede seg til ungene kommer.

– Det er utrolig gøy at vi nå fikk en bekreftelse på mistanken om at Boonya venter unger. Det er fantastisk å se konturene av tigerunger på røntgenbildet, og jeg gleder meg veldig til det kommer unger, sier en glad dyrepasser Even Grønnerø ifølge pressemeldingen.

Fakta om sibirsk tiger Norsk navn: Sibirsk tiger

Latinsk navn: Panthera tigris altaica

Utbredelse: Asia (Sibir, Nord-Korea og Kina)

Leveområde: Skog

Vekt: 100–300 kg

Kroppslengde: 1,4-2,8 m

Halelengde: 60–110 cm

Mankehøyde: 80–110 cm

Levealder: 15–20 år

Antall unger: 2–4

Drektighetstid: 3,5 måneder

Føde: Hjortedyr, villsvin, andre dyr og fisk

Status: Sterkt truet (IUCN Red List)

Kilde: Kristiansand Dyrepark Vis mer

Kjemper for å bevare arten

Sibirsk tiger er sterkt utrydningstruet. På 1940-tallet var det bare 20–30 tigere igjen i naturen. Bevaringsprosjekter har ført til at antallet har økt, og i dag er det 400–500 tigere i naturen, opplyser Dyreparken.

Det er bevaringsprogrammet som avgjør hvilke tigre som skal få unger basert på hvem som passer best sammen genetisk. Målet er å ha en sunn bestand av tigre i verdens dyreparker som en reserve for fremtiden.

– Det jobbes aktivt med å bevare de sibirske tigrene i naturen, men ødeleggelse av leveområdene deres, jakt og mangel på byttedyr truer dem fortsatt. Derfor er det viktig at vi samtidig sørger for at vi har en reservebestand i verdens dyreparker, sier en av Dyreparkens biologer Helene Axelsen i pressemeldingen.