FASTLEGE: Ordningen vakler. KS og Legeforeningen krever handling av den nye regjeringen.

KS og Legeforeningen krever fastlegeløft av den nye regjeringen

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har i opposisjon krevd tiltak for å redde fastlegeordningen. Nå krever KS og Legeforeningen i et felles brev til de tre partiene «kraftfulle nasjonale tiltak raskt».

Av Anne Stine Sæther

Denne uken fortsetter Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV sonderingene om mulig regjeringssamarbeid på Hurdalsjøen Hotell etter å ha hatt en pause i helgen.

– Å redde fastlegeordningen fremstår som det mest presserende å ordne opp i, etter åtte år med Høyreregjering, sier Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe.

Hun og Ingvild Kjerkol (Ap) forsikrer at fastlegeordningen står høyt på lista når Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstrepartier skal avklare om det er grunnlag for forhandlinger.

LEGEPRESIDENT: Anne Karin Rime er ny president i Legeforeningen. Sammen med KS krever Legeforeningen handling fra den nye Regjeringen. Fastlegeordningen rakner i kommune etter kommune.

– Arbeiderpartiet har i planen for de 100 første dagene i regjering, prioritert fastlegeordningen. For å kunne korte ned listelengden til fastlegene, må vi øke basistilskuddet pr. innbygger. Vi vil også etablere nye rekrutteringshjemler. Så skal vi forhandle med våre venner i SV og Sp, men dette har vært Arbeiderpartiets prioriteringer både i alternative budsjett og i vårt program, sier Kjerkol.

– Store utfordringer i kommunene

I opposisjon har Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vært tydelig kritiske til Solberg-regjeringen og helseminister Bent Høies tiltak for å holde fastlegeordningen flytende.

Fra kommuner over hele landet meldes det nå om stadig større problemer med å beholde og rekruttere fastleger.

– Fastlegeordningen bryter sammen i kommunene. Det er den mest presserende helsepolitiske saken. Kommunene har store utfordringer, for å si det forsiktig, sier KS-direktør Bjørn Arild Gram.

«STORE UTFORDRINGER»: – Kommunene har store utfordringer, for å si det forsiktig, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

– Det er 20 år siden alle innbyggere fikk en fastlege. Nå har denne pasientrettigheten forsvunnet for over 120 000 personer i Norge, og antallet som står uten fastlege øker stadig, sier legepresident Anne-Karin Rime.

KS og Legeforeningen har en rekke konkrete krav til det som blir den nye regjeringen:

Sørge for at fastlegeordningen er tilstrekkelig finansiert.

Styrke finansieringen for å få flere leger inn i ordningen og redusere arbeidsbelastningen.

Øke både basistilskuddet pr. pasient som fastlegen har på sin liste og tilskuddene knyttet til aktivitet.

Forslagene skal føre til kortere pasientlister og redusert arbeidsbelastning for legene, slik at flere klarer å stå i jobben, og slik at «befolkningen i alle landets kommuner får et bærekraftig helsetilbud.»

Legeforeningen og KS krever også at det settes inn særskilte tiltak for legevakt i distriktskommuner for å sikre tilstrekkelig antall leger i vaktordningen.

Har kritisert – nå får de makt

Ingvild Kjerkol (Ap) og Kjersti Toppe (Sp) har vært svært kritiske til helseminister Bent Høies tiltak for å redde fastlegeordningen. Den har siden 2001 gitt hver innbygger rett til fastlege og er ansett som en svært vellykket reform.

I POSISJON: Ingvild Kjerkol sier at Arbeiderpartiet i planen for de 100 første dagene i regjering, har prioritert fastlegeordningen.

Kjerkol sa senest i juni: Arbeiderpartiet mener listelengden må ned, finansieringsordningen endres og oppgavene som blir pålagt fastlegene må komme under kontroll. Det er derfor rasjonelt å bruke mer av helsebudsjettet på fastlegene. De er våre generalister og legetjenesten for pasientene utenfor sykehus.

Kjersti Toppe (Sp) sa 1. september: «Med tanke på utviklingen der vi lever lenger med sykdom og vi blir flere kronikere med sammensatte lidelser, må det en bedring av den nære helsetjenesten til. Folk blir syke der de bor, ikke på sykehus.»

Toppe sa også: «Listelengden til hver fastlege har gått langsomt nedover. Gjennomsnittlig listelengde er nå 1.100 innbyggere per liste. Men den må ytterligere ned for å sikre fastlegene tid til hver pasient og mer normalisert arbeidstid. Da må basisfinansieringen av fastlegeordningen styrkes.»

TIL HURDAL: Kjersti Toppe, selv lege og Senterpartiets fremste helsepolitiker, skal til Hurdal og regjeringssonderingen sammen med blant andre partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Krise i hele landet

VG har tidligere dokumentert at en av de viktigste helsereformene er i ferd med å falle sammen. Våren 2021 hadde fastlegekrisen spredt seg til hele landet: Bare 57 av 356 kommuner meldte om greie rekrutteringsprosesser til ledige fastlegestillinger. 83 kommuner rapporterte at de hadde store problemer med å skaffe innbyggerne fastlege.

De fleste fastlegene har drevet private legekontorer med basisfinansiering fra Staten. Samhandlingsreformen har overført oppgaver fra sykehusene til kommunehelsetjenesten og fastlegene har fått mange flere oppgaver.

Ifølge Legeforeningen og KS har fastlegeordningen inntil nå blitt «holdt flytende» av leger som jobber altfor mye og kommunene som subsidierer ordningen med stadig flere millioner.

Mange kommuner har ansatt fastlegene i kommunale jobber, fordi de mener det må til for å sikre innbyggerne en god, kommunal helsetjeneste.

– Det går utover andre tjenester i kommunene, sier KS-direktør Gram.

Tidligere i år fortalte fastlege Trygve Hunemo om Lillesand kommune som hadde mistet ni av elleve fastleger.

– Nå er vi bare lei. Vi orker ikke mer, sa han i mars.

KRISE: Trygve Hunemo og de andre fastlegene i Lillesand er ikke alene om å ville gi seg. Tusener av pasienter over hele Norge har mistet fastlegen.

Legepresident Anne-Karin Rime sier at hele det offentlige helsevesenet er sterkt presset. Hun mener det er helt nødvendig å rekruttere nye leger for å redusere arbeidsbelastningen og sikre pasientene en god helsetjeneste.

– Det er blitt for lange arbeidsuker. Vi må få ned listestørrelsen og flere leger inn i ordningen. Legene må få bedre tid til hver enkelt pasient, sier Nils Kristian Klev som leder Allmennlegeforeningen.

– Viktig at regjeringen følger opp

Helseminister Bent Høie sier den avtroppende regjeringen, sammen med Legeforeningen og KS, har lagt fram en forpliktende opptrappingsplan som innebærer at de innen 2024 vil fremme forslag om å styrke allmennlegetjenesten med 1,6 milliarder.

– Det er en historisk satsing som startet i 2020. Som følge av denne tjener en fastlege med under tusen pasienter på listen nå i snitt 120.000 mer i året, ut over lønns- og prisstigning. Vi skal sørge for flere fastleger og gjøre fastlegeyrket til et mer attraktivt og trygt valg for unge leger.

I samarbeid med Helsedirektoratet vurderer regjeringen nå effekten av tiltakene og justerer disse ved behov, sier Høie. Han har tro på at handlingsplanen vil føre landet i riktig retning.

PROBLEM: Helseminister Bent Høie sier det er et stort problem at mange ikke har fastlege.

– Er det riktig at mer enn 120.000 innbyggere har mistet pasientrettigheten, som fastlege er, fordi det er umulig å rekruttere til ledige hjemler?

– Det stemmer ikke. Innbyggerne mister ikke sine pasientrettigheter selv om de ikke har noen fast lege. De vil da få behandling hos andre leger eller vikarer. Kommunene skal sikre at innbyggerne får nødvendig helsehjelp selv om listene i perioder ikke betjenes av noen fast lege.

Samtidig mener Høie det er et stort problem at mange nå ikke har sin faste lege.

– Derfor er det så viktig at den nye regjeringen også følger opp den handlingsplanen vi har iverksatt.