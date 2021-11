SJÅFØRKORT-TRØBBEL: Bildet er tatt under en vogntogkontroll på grensestasjonen på Ørje i 2019.

Vegvesenet: Over 600 yrkessjåfører rammet av leverandørfeil

Tekniske feil hos leverandøren gjør at over 600 yrkessjåfører ikke har mottatt nytt sjåførkort. Det opplyser Statens vegvesen.

Av Frank Haugsbø

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Alle som utfører transport underlagt kjøre- og hviletidsreglene og som bruker et kjøretøy med digital fartsskriver, må ha sjåførkort.

Fartsskriveren registrerer at yrkessjåfører følger kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Alle busser og lastebiler som brukes til kjøre- og hviletidsregulert transport i Norge skal ha en digital fartsskriver. Alle yrkessjåfører skal ha et personlig sjåførkort.

Roy Harald Holm i Statens vegvesen sier at veivesenet har fått på plass en midlertidig løsning.

– Per i dag er det mellom 600 og 700 sjåfører som venter på kort de har søkt om. Det gjelder både nye kort og fornyelse av eksisterende kort. Den midlertidige løsningen vi nå har fått på plass gjelder for nasjonal transport, opplyser Holm.

Han sier at sjåfører som er berørt av produksjonsproblemet må kjøre på utskrift fra fartsskriveren. Dette betyr at sjåføren må ta en utskrift ved starten av skiftet, og en ny utskrift når arbeidsøkten er over.

– De må også ha med seg det utgåtte kortet og kopi av søknad om nytt kort. Dersom disse vilkårene er oppfylt, vil våre kontrollører ikke reagere på manglende sjåførkort, sier Holm.

Statens vegvesen vet ikke når feilen hos kortleverandøren blir rettet.

– Vi ser alvorlig på dette og følger opp leverandøren tett. Vi har fått forsikringer om at det jobbes intenst med å få produksjonen opp igjen. Jeg håper feilen blir lokalisert og rettet så fort som mulig, sier Holm.