SVs budsjettforslag: Slik skal skattene opp

SV har varslet at de vil bruke sin forhandlingsmakt til å rette opp det de mener er svakheter ved regjeringens budsjett. Det betyr skatteøkninger.

SV-leder Audun Lysbakken og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski legger frem partiets alternative statsbudsjett på en pressekonferanse mandag formiddag.

– Det er et stort ansvar for oss, våre velgere har mulighet til å få uttelling og flytte makt, sier Kaski, som sier at deres alternative budsjett har en «realistisk helhet».

Hun gjentar det som har vært partiets mantra de siste ukene - at budsjettet må bli både grønnere og mer rettferdig for at SV skal være fornøyde.

Mandag ettermiddag – klokken 14 – skal Kaski sette seg ned til det aller første forhandlingsmøtet om statsbudsjettet for 2022, med Ap og Sp.

Øker skattene

SV brøt samtalene om å danne en flertallsregjering på Hurdal tidligere i høst, fordi partiet mente Ap og Sp ikke ville legge nok penger på bordet til klimatiltak og sosial utjevning. SV ville blant annet øke skattene mye mer enn Ap og Sp var villige til.

– Med SVs opplegg får de aller fleste i Norge mer å rutte med, samtidig skal de aller rikeste betale mer til fellesskapet, sier Kaski under pressekonferansen mandag.

– Vi senker avgiftsnivået eller kompenserer for økte avgifter, sier Kaski, som mener skattegrepene vil gjøre at velferden kan bygges ut uten å bruke mer oljepenger.

I sitt alternative budsjett vil SV øke skattene med rundt 21 milliarder. Av dette skal 7,3 milliarder kommer fra skatt på folks inntekter. Drøyt 14 milliarder skal komme fra økt formueskatt.

Ifølge SVs beregninger vil en person med mellom 300 000 og 350 000 i inntekt få drøyt 4000 kroner lavere skatt i alt. For inntekter på en million og mer, vil SV øke skattene med rundt 35 000 kroner i året.

Har du inntekt over 2 millioner kroner, vil SV øke skatten din med over 370.000 kroner i året. Av dette er rundt 200 000 økt inntekts- og utbytteskatt, mens 173 000 er økt formueskatt.

Mens både den forrige og den nåværende regjeringen har forpliktet seg til å kutte Norges utslipp til 55 prosent av 1990-nivå, ønsker SV å kutte hele 70 prosent av klimagassutslippene.

SV legger også inn 100 millioner kroner ekstra for å beholde Andøya flystasjon som base for overvåkningsfly.

Lysbakken om regjeringens klimaforslag: – Håpløs politikk

SV-leder Audun Lysbakken gjør det klart mandag at SV forventer endringer i budsjettet på klima.

– Regjeringen har innrømmet at tilleggsproposisjonen innebærer lavere utslippsreduksjoner enn Solberg-regjeringen. Det er en håpløs politikk i 2021 og nødvendig å endre på, sier SV-lederen.

SV vil ikke stille krav som regjeringen har lovet i Hurdal. Men hvis regjeringen kommer med forslag og inndekning på feriepenger på dagpenger, vil SV helhjertet støtte opp om dette, ifølge Lysbakken

Forventninger

Før forhandlingene er det skapt forventninger om at SV vil klare å endre flere av punktene der finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre ikke klarte å gjøre endringer i sitt tilleggsbudsjett som ble lagt frem forrige mandag.

LO har blant annet vært tydelige på at de vil at SV skal sørge for pensjonsopptjening fra første krone, og ikke minst gjeninnføring av feriepenger for permitterte og arbeidsledige.

Fra landets fylker har det også kommet krav om at SV må få regjeringen til å legge mer penger på bordet til kollektivtrafikken, for å unngå rutekutt. Årsaken er at passasjerinntektene fortsatt ikke er tilbake på samme nivå som før pandemien. SV har allerede varslet at de vil prioritere dette i sitt alternative budsjett.

BLE IKKE ENIGE: SV-leder Audun Lysbakken ble ikke enig om en regjeringsplattform med Støre og Vedum på Hurdal tidligere i høst. Nå skal de forhandle om statsbudsjett.

Lekkasjer

Her noe av det som allerede er kjent om SVs budsjettforslag:

Partiet vil innføre en omstillingsavgift på 21 milliarder for olje- og gassnæringen som skal kunne frigjøre store pengesummer til satsing på grønn industri på havet.

CO2-avgiften skal økes med 50 prosent i 2022 fra dagens nivå på 590 kroner. SV vil øke CO2-avgiften videre til 3.000 kroner i 2030. Ap-Sp-regjeringen har foreslått å øke CO2-avgiften med 28 prosent neste år og videre til et nivå på om lag 2.000 kroner i 2030.